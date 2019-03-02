FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1236

Новый комментарий
 
Ishim:

Что за дурная привычка писать на скрине! никак не процитируешь, уровень 1.13 выдумал не я а цена! Смотри при пробое вниз (красная линия) деньги продались уровень пробоя 1.13 - их цене надо закрыть хотя бы по бу, вот только думаю через перелоу пойдёт. (в этот раз не получается - ну посмотрим на развитие).

Сценарий - планы денег, чёрточки могут быть в голове в глазах ))))). Смотри одно из главных преимуществ сценария (я разрабатываю систему сразу в комплексе и на вопросы а если так? а если едак? - короче если есть вопросы на которые система не может ответить - то системы нет). После того как сценарий сработал (есть нюанс сценарий не совпадает с ценой - ну то что вы подрузумеваете как само собой - дык это не так!) - от старта до финиша в промежутке - шум.! (или или будущее - которое никто не видит - или видит но не использует )

И на 1,14 это было, и на 1,24, и на 1,4. Так это вовсе не значит что завтра цена туды пойдет. 
 
_new-rena:
нет, каждый пункт движения - уравнивание баланса. уровень - объемы примерно равны.
уровень - либо не знают куда идти - читай равны )) Либо сдерживание. Как сдерживали Чиф, как сдерживали дерево ))
 
_new-rena:
100%-го не получается, к сожалению.
На сколько получается? В процентах? ))
 
Ishim:
Для меня всегда была загадка - торговля по объёмам - там должен быть 0 баланс (или или цена будет падать в одну сторону без ограничений)
Нулевой баланс в точке сделки. Открой стакан хотя бы Lmax и посмотри внимательнее хотя бы минуту. Объемы очень часто бывают в дисбалансе.
Ну а в целом ты прав - без баланса полетим вникуда - флэш крэш и все дела ))
 
Ishim:
и чо ты придумал ))))))))))))))))). (я кучу идей протестил, а сценарий это просто объединение сигналов ). Ладно давай пока Удачи!
Объединение сигналов основанных на прошлом - сумма заблуждений на выходе дает многократное заблуждение 
 
iIDLERr:
благими намереями- дорога в ад, слышал?

на заборе тоже много что пишут )) а я тебе реально говорю - враждебно я не настроен изначально!!!  

 
iIDLERr:
Я  8-10 
стоп зависит от торгуемого таймфрейма и ширины канала на данном таймфрейме. Канал имеет свойство расширяться. 8-10 слишком категорично и губительно!!! 
 
mmmoguschiy:
И на 1,14 это было, и на 1,24, и на 1,4. Так это вовсе не значит что завтра цена туды пойдет. 
Конечно не значит, но покажет. (понимать и видеть - можно понимать но никогда не увидеть, если только видеть не обязательно понимать)
 
mmmoguschiy:
Нулевой баланс в точке сделки. Открой стакан хотя бы Lmax и посмотри внимательнее хотя бы минуту. Объемы очень часто бывают в дисбалансе.
Ну а в целом ты прав - без баланса полетим вникуда - флэш крэш и все дела ))
Так я об этом всегда говорил, торговля на объёмах - это их ловля в стакане и движухи там в тиках. 
 
mmmoguschiy:
Объединение сигналов основанных на прошлом - сумма заблуждений на выходе дает многократное заблуждение 
Сомнение в правоте! вот главный принцип роста! (сомнение в себе..., собираю статистику прогнозов на Д1 с 2012г. - поверьте статистика положительная.)
1...122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243...2119
Новый комментарий