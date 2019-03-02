FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1236
Что за дурная привычка писать на скрине! никак не процитируешь, уровень 1.13 выдумал не я а цена! Смотри при пробое вниз (красная линия) деньги продались уровень пробоя 1.13 - их цене надо закрыть хотя бы по бу, вот только думаю через перелоу пойдёт. (в этот раз не получается - ну посмотрим на развитие).
Сценарий - планы денег, чёрточки могут быть в голове в глазах ))))). Смотри одно из главных преимуществ сценария (я разрабатываю систему сразу в комплексе и на вопросы а если так? а если едак? - короче если есть вопросы на которые система не может ответить - то системы нет). После того как сценарий сработал (есть нюанс сценарий не совпадает с ценой - ну то что вы подрузумеваете как само собой - дык это не так!) - от старта до финиша в промежутке - шум.! (или или будущее - которое никто не видит - или видит но не использует )
нет, каждый пункт движения - уравнивание баланса. уровень - объемы примерно равны.
100%-го не получается, к сожалению.
Для меня всегда была загадка - торговля по объёмам - там должен быть 0 баланс (или или цена будет падать в одну сторону без ограничений)
Ну а в целом ты прав - без баланса полетим вникуда - флэш крэш и все дела ))
и чо ты придумал ))))))))))))))))). (я кучу идей протестил, а сценарий это просто объединение сигналов ). Ладно давай пока Удачи!
благими намереями- дорога в ад, слышал?
на заборе тоже много что пишут )) а я тебе реально говорю - враждебно я не настроен изначально!!!
Я 8-10
И на 1,14 это было, и на 1,24, и на 1,4. Так это вовсе не значит что завтра цена туды пойдет.
Нулевой баланс в точке сделки. Открой стакан хотя бы Lmax и посмотри внимательнее хотя бы минуту. Объемы очень часто бывают в дисбалансе.
Ну а в целом ты прав - без баланса полетим вникуда - флэш крэш и все дела ))
Объединение сигналов основанных на прошлом - сумма заблуждений на выходе дает многократное заблуждение