FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1234
Ишим, цена не может выдумать 1,13. Выдумать его может только теханализ, которым сама цена не владеет, т.к. цена - исключительно числовое отражение баланса между спросом и предложением.
На фунте кстате пробойник закрыли по бу - красная линия, на евре ещё нет (дело в том что необязательно сейчас - можно через перелоу). Да это теханализ - это делается всегда - да и это не секрет (все давно знают, что пробойники закрывают). Я к цене отношусь как к инструменту и числа там не случайные (ну выше написал когда это не так важно - поход от цели до цели). Спрос предложение - я бы исключил эти выражения (понятия) из обихода трейдера - пусть аналитики выражаются. Цена торгует пулл трейдеров - вот с этим мнением и остаюсь.
это безусловно.
развиваем логику....
цена растет - было много продавцов, а сейчас - покупают и наоборот. где будет баланс? начинает появляться прогноз, не так ли? только очень рядом прогноз, максимум на несколько минут вперёд.
А горизонтальку я с закрытыми глазами нарисую и на ней будет десяток совпадений.
Ты тельняшку когда на чарте рисовал, не раз в этом убеждался.
Давно нарисовал - не совпадения, а не выбитые пробойники - там реальные входы неужели не понятно!
Кстате ты наверное не читал я тут озвучивал действие - противодействие, цена займётся противодействием - продавцам и их ордерам.
Преимущество торговли не по цене (читай противодействию), а по сценарию - евру буду смотреть 1.02 (там финиш или + - что то) на 1.14 посмотрю что случилось )))), а до этого будет шум! - и ты там нарисуешь кучу лучей И ии 10 раз передумаешь )))))) (а я буду )
Дай мне 100% прогноз на 5 минут и я за месяц Ротшильда пущу по миру...
Давно нарисовал - не совпадения, а не выбитые пробойники - там реальные входы неужели не понятно!
Кстате ты наверное не читал я тут озвучивал действие - противодействие, цена займётся противодействием - продавцам и их ордерам.
Преимущество торговли не по цене (читай противодействию), а по сценарию - евру буду смотреть 1.02 (там финиш или + - что то) на 1.14 посмотрю что случилось )))), а до этого будет шум! - и ты там нарисуешь кучу лучей И ии 10 раз передумаешь )))))) (а я буду )
Цена опять у тебя оживела...
Слова в кучку не собираются, а по отдельности вроде читаются
Я их не рисую, робот давно все нарисовал, а вот думать приходится... в отличие от тебя...
отвечу просто - не угадаешь. цена растёт, а может и не растёт - может выброс ложный. (продавцы покупатели - может счета сдвоенные)
Дай мне 100% прогноз на 5 минут и я за месяц Ротшильда пущу по миру...
нет, каждый пункт движения - уравнивание баланса. уровень - объемы примерно равны.