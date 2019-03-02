FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1234

_new-rena:
Ишим, цена не может выдумать 1,13. Выдумать его может только теханализ, которым сама цена не владеет, т.к. цена - исключительно числовое отражение баланса между спросом и предложением.

На фунте кстате пробойник закрыли по бу - красная линия, на евре ещё нет (дело в том что необязательно сейчас - можно через перелоу). Да это теханализ - это делается всегда - да и это не секрет (все давно знают, что пробойники закрывают). Я к цене отношусь как к инструменту и числа там не случайные (ну выше написал когда это не так важно - поход от цели до цели). Спрос предложение - я бы исключил эти выражения (понятия) из обихода трейдера - пусть аналитики выражаются. Цена торгует пулл трейдеров - вот с этим мнением и остаюсь.

Ishim:

это безусловно.

развиваем логику....

цена растет - было много продавцов, а сейчас - покупают и наоборот. где будет баланс? начинает появляться прогноз, не так ли? только очень рядом прогноз, максимум на несколько минут вперёд.


 
Nestradamus:

А горизонтальку я с закрытыми глазами нарисую и на ней будет десяток совпадений.

Ты тельняшку когда на чарте рисовал, не раз в этом убеждался. 

Давно нарисовал - не совпадения, а не выбитые пробойники - там реальные входы неужели не понятно! 

Кстате ты наверное не читал я тут озвучивал действие - противодействие, цена займётся противодействием - продавцам и их ордерам.

Преимущество торговли не по цене (читай противодействию), а по сценарию - евру буду смотреть 1.02 (там финиш или + - что то) на 1.14 посмотрю что случилось )))), а до этого будет шум! - и ты там нарисуешь кучу лучей И ии 10 раз передумаешь )))))) (а я буду )

 
_new-rena:

Дай мне 100% прогноз на 5 минут и я за месяц Ротшильда пущу по миру... 
 
_new-rena:

отвечу просто - не угадаешь. цена растёт, а может и не растёт - может выброс ложный. (продавцы покупатели - может счета сдвоенные)
 
Nestradamus:
Дай мне 100% прогноз на 5 минут и я за месяц Ротшильда пущу по миру... 
а ведь ты никто (((((, дык объёмы то под контролем! - на демо! пустишь. (а если реально увидишь будущее... то то ты должен знать там есть люди в чёрном....)
 
Ishim:

Давно нарисовал - не совпадения, а не выбитые пробойники - там реальные входы неужели не понятно! 

Кстате ты наверное не читал я тут озвучивал действие - противодействие, цена займётся противодействием - продавцам и их ордерам.

Преимущество торговли не по цене (читай противодействию), а по сценарию - евру буду смотреть 1.02 (там финиш или + - что то) на 1.14 посмотрю что случилось )))), а до этого будет шум! - и ты там нарисуешь кучу лучей И ии 10 раз передумаешь )))))) (а я буду )

Цена опять у тебя оживела...

Слова в кучку не собираются, а по отдельности вроде читаются

Я их не рисую, робот давно все нарисовал, а вот думать приходится... в отличие от тебя...



 

Ishim:
отвечу просто - не угадаешь. цена растёт, а может и не растёт - может выброс ложный. (продавцы покупатели - может счета сдвоенные)
нет, каждый пункт движения - уравнивание баланса. уровень - объемы примерно равны.
Nestradamus:
Дай мне 100% прогноз на 5 минут и я за месяц Ротшильда пущу по миру... 
100%-го не получается, к сожалению.
 
_new-rena:
нет, каждый пункт движения - уравнивание баланса. уровень - объемы примерно равны.
Для меня всегда была загадка - торговля по объёмам - там должен быть 0 баланс (или или цена будет падать в одну сторону без ограничений)
