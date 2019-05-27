ПАО "Сургутнефтегаз", АП SNGSP, ( до 28 июня 2019 похоже можно тариться )
Похоже после собрания Акционеров тоже подпрыгнут как ГАЗПРОМ
Очень сомнительно....
А вот купив с хеджированием фьючермами Сбербанк привилегированные
можно получить 16% годовых гарантированно
Добавлено
Вот если бы дивиденты по Сургуту уже были объявлены, то можно было бы купить,
но пока, ни дата и точное кол-во дивидентов не известны.
А по Сберу-п все объявлено - можно тарится до 10.06.2019 включительно.
Очень сомнительно....
А вот купив с хеджированием фьючермами Сбербанк привилегированные
можно получить 16% годовых гарантированно
Добавлено
Вот если бы дивиденты по Сургуту уже были объявлены, то можно было бы купить,
но пока, ни дата и точное кол-во дивидентов не известны.
А по Сберу-п все объявлено - можно тарится до 10.06.2019 включительно.
Спасибо, по сберу у меня в портфеле тоже есть немного. Но может еще докуплю.
Очень сомнительно....
А вот купив с хеджированием фьючермами Сбербанк привилегированные
можно получить 16% годовых гарантированно
Добавлено
Вот если бы дивиденты по Сургуту уже были объявлены, то можно было бы купить,
но пока, ни дата и точное кол-во дивидентов не известны.
А по Сберу-п все объявлено - можно тарится до 10.06.2019 включительно.
В пятницу была вполне приятная свеча, сегодня на первых минутах дневной рост превысил средний дневной ход
Конечно взрыв не как у ГАЗПРОМА но он есть, 19.86% это очень хорошо, почти в два раза больше чем у ГАЗПРОМА
Вроде как уже зафиксировано 19.86%
Ничего не зафиксировано.
Эти "большие" проценты берутся из текущей стоимости актива
и никакого отношения к реальному доходу не имеют. на самом деле
дивидентная доходность по Сургуту прив. (сейчас) составляет 5-6% годовых
Макс. вход (на рис) 10,02 является одиночным выбросом и не позволит
набрать необходимог количество контрактов.
Тогда как Сбер-п с уверенностью перевалил за 16% годовых
Но так как до эспирации остася 1 мес, то реальный доход составит 1,38%
от вложенной суммы за этот месяц.
Добавлено
Рост СургутНГ-п не превысил даже суммы дивидентов (7,62 руб./акция)
Добавлено
А 19,92% получились так:
7.62/38.25 * 100 = 19.92 %
Только купив по 38,25 (это можно было сделать), то продать по 40,6 будет невозможно,
т.к после закрытия рееестра акции упадут на сумму дивидентов (мы не сможем продать, т.к цена упадет до начала торговой сессии)
Так что в реале получается не 19,92%, а 5-6%, если хеджироваться фьючерсами.
Ничего не зафиксировано.
Эти "большие" проценты берутся из текущей стоимости актива
и никакого отношения к реальному доходу не имеют. на самом деле
дивидентная доходность по Сургуту прив. (сейчас) составляет 5-6% годовых
Макс. вход (на рис) 10,02 является одиночным выбросом и не позволит
набрать необходимог количество контрактов.
Тогда как Сбер-п с уверенностью перевалил за 16% годовых
Но так как до эспирации остася 1 мес, то реальный доход составит 1,38%
от вложенной суммы за этот месяц.
Добавлено
Рост СургутНГ-п не превысил даже суммы дивидентов (7,62 руб./акция)
Добавлено
А 19,92% получились так:
7.62/38.25 * 100 = 19.92 %
Только купив по 38,25 (это можно было сделать), то продать по 40,6 будет невозможно,
т.к после закрытия рееестра акции упадут на сумму дивидентов (мы не сможем продать, т.к цена упадет до начала торговой сессии)
Так что в реале получается не 19,92%, а 5-6%, если хеджироваться фьючерсами.
Да, точно еще не зафиксировано. Собрание акционеров 28.06.2019 там и решат процент выплат.
Фактически, размер дивидендов на сургут-преф давно уже был посчитан и известен, минимум прописан в див. политике и зависит от чистой прибыли за 18 год, больше минимума они не дают.
Другой вопрос - если заходить сейчас, то когда цена закроет гэп после отсечки, а это может случиться очень не скоро.
Фактически, размер дивидендов на сургут-преф давно уже был посчитан и известен, минимум прописан в див. политике и зависит от чистой прибыли за 18 год, больше минимума они не дают.
Другой вопрос - если заходить сейчас, то когда цена закроет гэп после отсечки, а это может случиться очень не скоро.
А может и не закроет ГЭП и что?
Все объявленные дивиденты (в %) - фикция, и выше показано как они считаются.
Покупать просто акции в надежде получить дивиденты - утопия, никогда не заработаешь (только случайно, как с Газпромом)
Замучаешься ждать, он шеть лет болтался в раойне 150
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Инструмент ПАО "Сургутнефтегаз", АП SNGSP, ФР МБ
Ожидаемая дата закрытия реестра 19.07.2019
Ожидаемая дата выплаты 13.08.2019
Цена 38,415 ₽
Ожидаемые дивиденды 7,63282439 ₽
Ожидаемая дивидендная доходность 19,87 %
Похоже после собрания Акционеров тоже подпрыгнут как ГАЗПРОМ
по правилам компании дивиденды по префам не менее 10%
---
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
публичного «Сургутнефтегаз»!
(Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1)
Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» уведомляет акционеров, что 28 июня 2019 года в 10 ч 00 мин по адресу: ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628415, состоится годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
---
p.s.
после месячного бана какие либо ссылки давать больше не хочется.
Просто совершенно не понятно за что могут заблокировать.