Страны ОПЕК+ начали спасать нефть
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Страны ОПЕК+ начали спасать нефть
С 1 мая вступило в силу соглашение в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
С июля и до конца года сокращение составит 7,7 миллиона баррелей, а весь 2021 год и до мая 2022-го — 5,8 миллиона баррелей. В сделке согласились участвовать 23 страны.
Максимальные обязательства на себя взяли Россия и Саудовская Аравия, которые договорились убрать с рынка по 2,5 миллиона баррелей, если отсчитывать от уровня 11 миллионов баррелей.
Соглашение было подписано 12 апреля. Тогда предполагалось, что на ограничение добычи пойдут также ряд производителей из стран «Большой двадцатки», в том числе США, Канада, Норвегия и Бразилия. В совокупности они могли бы добавить к сокращению от пяти до десяти миллионов баррелей.
Однако пока только Норвегия согласилась снизить добычу на 250 тысяч баррелей с июня. Остальные официально о таком намерении не объявляли и возможный объем сокращений не указывали, что признал в том числе министр энергетики России Александр Новак. По его мнению, восстановление спроса на нефть и, соответственно, рост стоимости в таких условиях стоит ожидать только в третьем квартале текущего года.
Международные организации оценивают превышение предложения над спросом в 20-30 миллионов баррелей в сутки. Такая ситуация, сложившаяся на фоне пандемии коронавируса, привела к переполнению хранилищ по всему миру и временному уходу стоимости сорта WTI до уровня минус 40 долларов за баррель.
По данным Международного энергетического агентства, спрос на нефть по итогам года сократится на 9 процентов, спрос на газ — на 5 процентов, а спрос на каменный уголь — на 8 процентов.
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