Открытие, закрытие в советнике сгенерированном Мастером MQL5

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В эту тему были перенесены комментарии, не относящиеся к "Суммируем сигналы от Moving Average с разных таймфреймов".
 
Andy:

Скажите, а модуль торговых сигналов может только открывать продажу и покупку, без их закрывания и переворачивания?


Модуль торговых сигналом ТОЛЬКО выдаёт сигналы: "можно покупать" и "можно продавать". Остальная логика по открытию, закрытию, перевороту реализована в классе CExpert.

 
Andy:

При использовании LongCondition и ShortCondition у меня происходит открытие покупки, а если выполняется условие продажи, то она открывается с закрытием покупки. ...


Какой тип счёта: неттинг или хедж?

Вопрос 2: пробовали перед тем, как написать свой модуль торговых сигналов, сгенерировать советник на одном из стандартных модулей торговых сигналов и понять как это работает?

Вопрос 3: читали эти статьи: Мастер MQL5: Новая версия и Создай торгового робота за 6 шагов!?

 
Andy:
Счета и неттинг и хедж, генерил советник из стандартного модуля сигнал МА - тоже самое, открытие и сразу закрытие при смены лонга на шорт...

А вот здесь уже нужно подробнее. От Вас:

  • сгенерированный советник на базе стандартного модуля сигналов, 
  • тип счёта (неттинг или хедж), 
  • скриншот из тестера стратегий - вкладка "Настройки"
  • скриншот из тестера стратегий - вкладка "Параметры"
  • указать дату и номер сделки по которой возникают вопросы...

 
Andy:
Можно просто сгенерить советник на модуле сигнала МА - и увидите, что идет постоянного открытие-закрытие шорта-лонга и нет удержания позиции просто до стопа или ручного закрытия, позиция всегда переворачивается!

Здесь технический форум, а не форум телепатов. Хотите точный ответ - тогда не ленитесь предоставить данные:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Суммируем сигналы от Moving Average с разных таймфреймов

Vladimir Karputov, 2017.09.02 14:29


А вот здесь уже нужно подробнее. От Вас:

  • сгенерированный советник на базе стандартного модуля сигналов, 
  • тип счёта (неттинг или хедж), 
  • скриншот из тестера стратегий - вкладка "Настройки"
  • скриншот из тестера стратегий - вкладка "Параметры"
  • указать дату и номер сделки по которой возникают вопросы...


 
Andy:
А в принципе, в любом модуле сигналов возможно только открытие позиции и все, без ее закрытия советником - есть пример кода?

Модуль торговых сигналов НЕ ЗАКРЫВАЕТ И НЕ ОТКРЫВАЕТ позиции - он только генерирует сигнал "Открываем Buy" или "Открываем Sell".


 
Andy:
... возможно только открытие позиции и все, без ее закрытия советником - есть пример кода?

Поставьте параметр отвечающий за итоговую оценку для закрытия позиции

Порог закрытия

равный 100 и с большой долей вероятности, Ваш советник ни закроет ни одной сделки.

 

Добрый вечер! Присоединяюсь к обсуждению. Меня тоже интересует возможность реализации в модуле (торговых сигналов) сигналов на открытие и закрытие позиции лонг и шорт. Статьи, упомянутые ранее, читал, но решение проблемы не смог найти.

К примеру, хотел реализовать сигналы на открытие позиции Buy/Sell по пересечению двух МА с фильтром времени, а закрытие происходит по обратному пересечению двух МА (без фильтра времени), либо по SL/TP. Единственный выход, который нашел, это использовать готовый советник - https://www.mql5.com/ru/code/261 но там не учтены SL и TP, самостоятельная попытка добавить в код SL и TP не увенчалась успехом.

Если бы получилось реализовать такой модуль, было бы удобно генерировать советники с необходимыми трейлингами и манименеджментом

Мастер MQL5 - Торговые сигналы по пересечению двух экспоненциальных скользящих средних
Мастер MQL5 - Торговые сигналы по пересечению двух экспоненциальных скользящих средних
  • голосов: 18
  • 2011.01.11
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Торговые сигналы по пересечению двух экспоненциально сглаженных скользящих средних "Signals based on crossover of two EMA".
 
PeretsCHILI:

...

К примеру, хотел реализовать сигналы на открытие позиции Buy/Sell по пересечению двух МА с фильтром времени, а закрытие происходит по обратному пересечению двух МА (без фильтра времени)

...


Сделайте ДВА модуля торговых сигналов пользовательского индикатора: один модуль пусть выдаёт сигналы ТОЛЬКО на открытие, второй модуль пусть выдаёт сигналы ТОЛЬКО на закрытие. Также это можно реализовать и в одном модуле - Вам только останется регулировать веса каждого сигнала и в самом советнике регулировать уровни для открытия и закрытия (переменные Signal threshold value to open [0...100] и Signal threshold value to close [0...100]).

 

PeretsCHILI:

...

К примеру, хотел реализовать сигналы на открытие позиции Buy/Sell по пересечению двух МА с фильтром времениа закрытие происходит по обратному пересечению двух МА (без фильтра времени)

...

Vladimir Karputov:

Сделайте ДВА модуля торговых сигналов пользовательского индикатора: один модуль пусть выдаёт сигналы ТОЛЬКО на открытие, второй модуль пусть выдаёт сигналы ТОЛЬКО на закрытие. Также это можно реализовать и в одном модуле - Вам только останется регулировать веса каждого сигнала и в самом советнике регулировать уровни для открытия и закрытия (переменные Signal threshold value to open [0...100] и Signal threshold value to close [0...100]).


PeretsCHILIЧтобы написать такой модуль, нужно чётко описать "а, что же это такое собственно - пересечение двух индикаторов Moving Average". Попробуйте сначала точно и чётко сформулировать задачу "Что считать пересечением двух индикаторов Moving Average". Уверяю, здесь будет масса сюрпризов для Вас :)

 

С формулировкой задачи я определился:

открытие лонг: быстрая МА пересекает медленную МА снизу вверх, плюс фильтр времени

закрытие лонг: быстрая МА пересекает медленную МА сверху вниз

открытие шорт: быстрая МА пересекает медленную МА сверху вниз, плюс фильтр времени

закрытие шорт: быстрая МА пересекает медленную МА снизу вверх.

В упомянутом ранее примере для этого использовались CheckOpenLong, CheckCloseLong, CheckOpenShort, CheckCloseShort соответственно.

Если сделать два модуля, один с сигналами на открытие, а другой на закрытие, то, как я понимаю, в первом будут использоваться LongCondition и ShortCondition, как и в стандартной библиотеке модулей. Что использовать во втором модуле для закрытия?

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