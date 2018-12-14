Открытие, закрытие в советнике сгенерированном Мастером MQL5
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Скажите, а модуль торговых сигналов может только открывать продажу и покупку, без их закрывания и переворачивания?
Модуль торговых сигналом ТОЛЬКО выдаёт сигналы: "можно покупать" и "можно продавать". Остальная логика по открытию, закрытию, перевороту реализована в классе CExpert.
При использовании LongCondition и ShortCondition у меня происходит открытие покупки, а если выполняется условие продажи, то она открывается с закрытием покупки. ...
Какой тип счёта: неттинг или хедж?
Вопрос 2: пробовали перед тем, как написать свой модуль торговых сигналов, сгенерировать советник на одном из стандартных модулей торговых сигналов и понять как это работает?
Вопрос 3: читали эти статьи: Мастер MQL5: Новая версия и Создай торгового робота за 6 шагов!?
Счета и неттинг и хедж, генерил советник из стандартного модуля сигнал МА - тоже самое, открытие и сразу закрытие при смены лонга на шорт...
А вот здесь уже нужно подробнее. От Вас:
- сгенерированный советник на базе стандартного модуля сигналов,
- тип счёта (неттинг или хедж),
- скриншот из тестера стратегий - вкладка "Настройки"
- скриншот из тестера стратегий - вкладка "Параметры"
- указать дату и номер сделки по которой возникают вопросы...
Можно просто сгенерить советник на модуле сигнала МА - и увидите, что идет постоянного открытие-закрытие шорта-лонга и нет удержания позиции просто до стопа или ручного закрытия, позиция всегда переворачивается!
Здесь технический форум, а не форум телепатов. Хотите точный ответ - тогда не ленитесь предоставить данные:
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Суммируем сигналы от Moving Average с разных таймфреймов
Vladimir Karputov, 2017.09.02 14:29
А вот здесь уже нужно подробнее. От Вас:
- сгенерированный советник на базе стандартного модуля сигналов,
- тип счёта (неттинг или хедж),
- скриншот из тестера стратегий - вкладка "Настройки"
- скриншот из тестера стратегий - вкладка "Параметры"
- указать дату и номер сделки по которой возникают вопросы...
А в принципе, в любом модуле сигналов возможно только открытие позиции и все, без ее закрытия советником - есть пример кода?
Модуль торговых сигналов НЕ ЗАКРЫВАЕТ И НЕ ОТКРЫВАЕТ позиции - он только генерирует сигнал "Открываем Buy" или "Открываем Sell".
... возможно только открытие позиции и все, без ее закрытия советником - есть пример кода?
Поставьте параметр отвечающий за итоговую оценку для закрытия позиции
равный 100 и с большой долей вероятности, Ваш советник ни закроет ни одной сделки.
Добрый вечер! Присоединяюсь к обсуждению. Меня тоже интересует возможность реализации в модуле (торговых сигналов) сигналов на открытие и закрытие позиции лонг и шорт. Статьи, упомянутые ранее, читал, но решение проблемы не смог найти.
К примеру, хотел реализовать сигналы на открытие позиции Buy/Sell по пересечению двух МА с фильтром времени, а закрытие происходит по обратному пересечению двух МА (без фильтра времени), либо по SL/TP. Единственный выход, который нашел, это использовать готовый советник - https://www.mql5.com/ru/code/261 но там не учтены SL и TP, самостоятельная попытка добавить в код SL и TP не увенчалась успехом.
Если бы получилось реализовать такой модуль, было бы удобно генерировать советники с необходимыми трейлингами и манименеджментом
- голосов: 18
- 2011.01.11
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
...
К примеру, хотел реализовать сигналы на открытие позиции Buy/Sell по пересечению двух МА с фильтром времени, а закрытие происходит по обратному пересечению двух МА (без фильтра времени),
...
Сделайте ДВА модуля торговых сигналов пользовательского индикатора: один модуль пусть выдаёт сигналы ТОЛЬКО на открытие, второй модуль пусть выдаёт сигналы ТОЛЬКО на закрытие. Также это можно реализовать и в одном модуле - Вам только останется регулировать веса каждого сигнала и в самом советнике регулировать уровни для открытия и закрытия (переменные Signal threshold value to open [0...100] и Signal threshold value to close [0...100]).
PeretsCHILI:
...
К примеру, хотел реализовать сигналы на открытие позиции Buy/Sell по пересечению двух МА с фильтром времени, а закрытие происходит по обратному пересечению двух МА (без фильтра времени),
...
Vladimir Karputov:
Сделайте ДВА модуля торговых сигналов пользовательского индикатора: один модуль пусть выдаёт сигналы ТОЛЬКО на открытие, второй модуль пусть выдаёт сигналы ТОЛЬКО на закрытие. Также это можно реализовать и в одном модуле - Вам только останется регулировать веса каждого сигнала и в самом советнике регулировать уровни для открытия и закрытия (переменные Signal threshold value to open [0...100] и Signal threshold value to close [0...100]).
PeretsCHILI: Чтобы написать такой модуль, нужно чётко описать "а, что же это такое собственно - пересечение двух индикаторов Moving Average". Попробуйте сначала точно и чётко сформулировать задачу "Что считать пересечением двух индикаторов Moving Average". Уверяю, здесь будет масса сюрпризов для Вас :)
С формулировкой задачи я определился:
открытие лонг: быстрая МА пересекает медленную МА снизу вверх, плюс фильтр времени
закрытие лонг: быстрая МА пересекает медленную МА сверху вниз
открытие шорт: быстрая МА пересекает медленную МА сверху вниз, плюс фильтр времени
закрытие шорт: быстрая МА пересекает медленную МА снизу вверх.
В упомянутом ранее примере для этого использовались CheckOpenLong, CheckCloseLong, CheckOpenShort, CheckCloseShort соответственно.
Если сделать два модуля, один с сигналами на открытие, а другой на закрытие, то, как я понимаю, в первом будут использоваться LongCondition и ShortCondition, как и в стандартной библиотеке модулей. Что использовать во втором модуле для закрытия?
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