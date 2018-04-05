В профиле исчезли сообщения.
у всех исчезла.
явно видно, что вычистили весь интерфейс форума от неё.
нет ни кнопок, ни линков.
у всех исчезла.
явно видно, что вычистили весь интерфейс форума от неё.
нет ни кнопок, ни линков.
Это временные изменения? Либо ведутся тех работы?
у всех исчезла.
явно видно, что вычистили весь интерфейс форума от неё.
нет ни кнопок, ни линков.
поправят ?
как быть с сообщениями на которые не успел ответить ?
Мы апгрейдим систему сообщений и запускаем первую альфа версию с минимумом функционала.
Пока чаты доступны в виджете на верхней панели сайта.
Мы апгрейдим систему сообщений и запускаем первую альфа версию с минимумом функционала.
Пока чаты доступны в виджете на верхней панели сайта.
ок
Пока чаты доступны в виджете на верхней панели сайта.
Где:
Перестаньте кошмарить пользователей наконец!!! Ресурс постоянно недоступен. После обновлений то сообщения пропадают, то целые разделы сайта. Постоянно плодите новые баги!!! Вот например с недавних пор нельзя нажать кнопку "Сохранить" в профиле продукта:
Прекратите!
Где:
Перестаньте кошмарить пользователей наконец!!! Ресурс постоянно недоступен. После обновлений то сообщения пропадают, то целые разделы сайта. Постоянно плодите новые баги!!! Вот например с недавних пор нельзя нажать кнопку "Сохранить" в профиле продукта:
Прекратите!
просто копаешься в коде страницы, удаляешь ненужные блоки, и обновляешь
Мы апгрейдим систему сообщений и запускаем первую альфа версию с минимумом функционала.
Пока чаты доступны в виджете на верхней панели сайта.
В виджете доступна не вся глубина переписки, увы.
Мы апгрейдим систему сообщений и запускаем первую альфа версию с минимумом функционала.
Пока чаты доступны в виджете на верхней панели сайта.
Ждём. Пока всё наладите.
Я уже думал, что я один такой...)))
На данный момент сообщения не доступны ни в каком виде, ни в виджете, ни где-то ещё :(
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В профиле левая колонка, вкладка сообщения - у меня исчезла
посмотрите плиз, может я один такой ?