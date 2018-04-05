В профиле исчезли сообщения.

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В профиле левая колонка, вкладка сообщения - у меня исчезла

посмотрите плиз, может я один такой ?

 

у всех исчезла.

явно видно, что вычистили весь интерфейс форума от неё.

нет ни кнопок, ни линков.

 
o_o:

у всех исчезла.

явно видно, что вычистили весь интерфейс форума от неё.

нет ни кнопок, ни линков.

Это временные изменения? Либо ведутся тех работы?

 
o_o:

у всех исчезла.

явно видно, что вычистили весь интерфейс форума от неё.

нет ни кнопок, ни линков.

поправят ?

как быть с сообщениями на которые не успел ответить ?

 

Мы апгрейдим систему сообщений и запускаем первую альфа версию с минимумом функционала.

Пока чаты доступны в виджете на верхней панели сайта.

Все сообщения на месте.
 
MetaQuotes Software Corp.:

Мы апгрейдим систему сообщений и запускаем первую альфа версию с минимумом функционала.

Пока чаты доступны в виджете на верхней панели сайта.

Все сообщения на месте.

ок

 
MetaQuotes Software Corp.:

Пока чаты доступны в виджете на верхней панели сайта.

Где:

Перестаньте кошмарить пользователей наконец!!! Ресурс постоянно недоступен. После обновлений то сообщения пропадают, то целые разделы сайта. Постоянно плодите новые баги!!! Вот например с недавних пор нельзя нажать кнопку "Сохранить" в профиле продукта:


Прекратите!

 
Vasiliy Sokolov:

Где:

Перестаньте кошмарить пользователей наконец!!! Ресурс постоянно недоступен. После обновлений то сообщения пропадают, то целые разделы сайта. Постоянно плодите новые баги!!! Вот например с недавних пор нельзя нажать кнопку "Сохранить" в профиле продукта:


Прекратите!

просто копаешься в коде страницы, удаляешь ненужные блоки, и обновляешь

[Удален]  
MetaQuotes Software Corp.:

Мы апгрейдим систему сообщений и запускаем первую альфа версию с минимумом функционала.

Пока чаты доступны в виджете на верхней панели сайта.

Все сообщения на месте.

В виджете доступна не вся глубина переписки, увы.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Мы апгрейдим систему сообщений и запускаем первую альфа версию с минимумом функционала.

Пока чаты доступны в виджете на верхней панели сайта.

Все сообщения на месте.
Примерно в 15 ч у меня в виджете горела цифра 4, при нажатии на виджет все висло. Сейчас виджет открывается пустым. Так держать, отличный движок!
 

Ждём. Пока всё наладите.

Я уже думал, что я один такой...)))

На данный момент сообщения не доступны ни в каком виде, ни в виджете, ни где-то ещё :(

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