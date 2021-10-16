Не приходят письма с сайта
Только что было обновление сайта, сменили значки - это в приоритете и очень важно!
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Дайте ответ, нужно найти причину и решить проблему с письмами!
Может это только у украинских пользователей проблемы?
Может это только у украинских пользователей проблемы?
Без понятия, Я - русскоязычный. Могу сдать экзамен на знание русского языка, если это поможет решить проблему с письмами.
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Умиляет то, что от администрации нет ответа, в тех местах где хорошо - отписываются, а где дыры - отмалчиваются. Вот такая некрасивая тактика.
Писем до сих пор нет.
Жду ответа от администрации сайта, когда это исправят!
Сегодня с утра отметил присылать все уведомления каждый два часа на почту. Почта gmail - первое письмо уже пришло.
Вместо того чтобы жаловаться, давно бы уже поставили gmail или outlook.
Сегодня с утра отметил присылать все уведомления каждый два часа на почту. Почта gmail - первое письмо уже пришло.
Вместо того чтобы жаловаться, давно бы уже поставили gmail или outlook.
Ало, здравствуйте вы мне прислали летную куртку, вместо зимней.
Поддержка: Че ты жалуешься ходи в летней. Это же куртка.
Т.е. это нормально, когда модератор хамит?
Не нормально, когда администрация сайта молчит о проблеме!
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Я не готов привязывать сервис mql5 к gmail, он у меня для других целей, захожу в него раз месяц, там рассылка, которая на 90% случаев не интересна
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Каждый ящик используется по назначению, ukr.net для работы и серьёзных вещей.
Не нормально, когда администрация сайта молчит о проблеме!
---
Я не готов привязывать сервис mql5 к gmail, он у меня для других целей, захожу в него раз месяц, там рассылка, которая на 90% случаев не интересна
---
Каждый ящик используется по назначению, ukr.net для работы и серьёзных вещей.
Мы выяснили причину, почему на вашу почту перестали отсылаться письма - ваш почтовик не смог принять письмо. Расследуем ситуацию.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
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Только что было обновление сайта, сменили значки - это в приоритете и очень важно!
---
Дайте ответ, нужно найти причину и решить проблему с письмами!
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Как Вам новое оформление сайта?
Vitaly Muzichenko, 2021.10.13 13:08
Прошу администрацию сайта дать ответ и не оставить без внимания: