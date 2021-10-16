Не приходят письма с сайта

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Только что было обновление сайта, сменили значки - это в приоритете и очень важно!

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Дайте ответ, нужно найти причину и решить проблему с письмами!

 
Vitaly Muzichenko:

Только что было обновление сайта, сменили значки - это в приоритете и очень важно!

---

Дайте ответ, нужно найти причину и решить проблему с письмами!


Может это только у украинских пользователей проблемы? 

 
Uladzimir Izerski #:

Может это только у украинских пользователей проблемы? 

Без понятия, Я  - русскоязычный. Могу сдать экзамен на знание русского языка, если это поможет решить проблему с письмами.

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Умиляет то, что от администрации нет ответа, в тех местах где хорошо - отписываются, а где дыры - отмалчиваются. Вот такая некрасивая тактика.

 
мне на UKR.NET все письма со всего мира приходят. Но mql5 на gmail.com так зарегистрировался.
 

Писем до сих пор нет.

Жду ответа от администрации сайта, когда это исправят!

 

Сегодня с утра отметил присылать все уведомления каждый два часа на почту. Почта gmail - первое письмо уже пришло. 

Вместо того чтобы жаловаться, давно бы уже поставили gmail или outlook. 

 
Vladimir Karputov #:

Сегодня с утра отметил присылать все уведомления каждый два часа на почту. Почта gmail - первое письмо уже пришло. 

Вместо того чтобы жаловаться, давно бы уже поставили gmail или outlook. 

Прекращайте уже рекламой заниматься.

 
Vladimir Karputov #:

Сегодня с утра отметил присылать все уведомления каждый два часа на почту. Почта gmail - первое письмо уже пришло. 

Вместо того чтобы жаловаться, давно бы уже поставили gmail или outlook. 

Ало, здравствуйте вы мне прислали летную куртку, вместо зимней.

Поддержка: Че ты жалуешься ходи в летней. Это же куртка.

 
Vladimir Karputov #:


Вместо того чтобы жаловаться, давно бы уже поставили gmail или outlook. 

Т.е. это нормально, когда модератор хамит?

 
PapaYozh #:

Т.е. это нормально, когда модератор хамит?

Не нормально, когда администрация сайта молчит о проблеме!

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Я не готов привязывать сервис mql5 к gmail, он у меня для других целей, захожу в него раз месяц, там рассылка, которая на 90% случаев не интересна


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Каждый ящик используется по назначению, ukr.net для работы и серьёзных вещей.

 
Vitaly Muzichenko #:

Не нормально, когда администрация сайта молчит о проблеме!

---

Я не готов привязывать сервис mql5 к gmail, он у меня для других целей, захожу в него раз месяц, там рассылка, которая на 90% случаев не интересна


---

Каждый ящик используется по назначению, ukr.net для работы и серьёзных вещей.

Мы выяснили причину, почему на вашу почту перестали отсылаться письма - ваш почтовик не смог принять письмо. Расследуем ситуацию.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

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