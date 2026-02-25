Создавайте сообщества и общайтесь с коллегами в обновленном Чате - страница 9
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Привет. Подскажите почему не открываются изображения в группах/каналах в МТ5 на андроид. Пишет "Файл не найден"?
Из статьи «Пользуйтесь каналами и групповыми чатами MQL5.community»
https://www.mql5.com/ru/articles/8586
«Как и все современные мессенджеры, чаты в MetaTrader предлагают возможности для массового распространения информации. На выбор предлагается два вида сообществ: группы и каналы. Оба предназначены для общения с друзьями, коллегами, обмена картинками, видео и файлами. Каждый вид можно использоваться не только для общения по интересам, но и для повышения дохода в MQL5-сервисах — Сигналах и Маркете.»
«Каналы, как правило, предназначены для массовой рассылки информации и представляют собой платформу для микроблогинга. В них удобно сообщать новости или важную информацию, например, своим подписчикам на Сигналы или пользователям продуктов Маркета.»
Просьба исключительно к администраторам
Уважаемые администраторы.
MQL5 были созданы каналы, при помощи которых можно предоставлять их подписчикам любую полезную для торговли информацию, в том числе, описывать свои продукты, что, как было заявлено, могло бы увеличивать их продажи.
На мой канал подписано много подписчиков, но смотрю - результат, практически, нулевой. Ни скачиваний демо версий, ни покупок, хотя на самом начальном этапе они были.
Начал разбираться. Оказалось, что после достижения числа подписчиков порядка тысячи семьсот, при наборе новых подписчиков только счетчик (что идет на всеобщее обозрение) их увеличивается, а не увеличивается их реальное число в редакторе подписчиков канала (не поленился их там подсчитать - порядка 1700).
Исправьте, пожалуйста, эту ошибку.
3-й раз отписываюсь от тупого и бессмысленно беспощадного INDEX_TPSPROTRADING
такое странное ощущение, что на каналы подписывают без уведомлений и даже без пожеланий пользователя. Новое слово в мессенджерах
3-й раз отписываюсь от тупого и бессмысленно беспощадного INDEX_TPSPROTRADING
такое странное ощущение, что на каналы подписывают без уведомлений и даже без пожеланий пользователя. Новое слово в мессенджерах
Меняйте настройки.
Меняйте настройки.
но тогда я запрещу мне писать всем кто "не друзья", а это бессмысленно.
но тогда я запрещу мне писать всем кто "не друзья", а это бессмысленно.
Попробуйте отключить показ в новостях
что значит error -15 в личных сообщениях ?
ко мне обращаются, а я не могу ответить...
--------
на всяк случай, кому надо - скайп/телеграм nektomk
есть ещё icq ради прикола заведённая и пустая-пустая :-) https://icq.im/1008815000
связь через сайт не по моей вине временно не работает
что значит error -15 в личных сообщениях ?
ко мне обращаются, а я не могу ответить...
--------
на всяк случай, кому надо - скайп/телеграм nektomk
есть ещё icq ради прикола заведённая и пустая-пустая :-) https://icq.im/1008815000
связь через сайт не по моей вине временно не работает
Временно можно переключить на «Все»
И очень надеюсь, что группы/каналы объединят с публикацией на стене, или добавят отдельно не затрагивая при этом почту ЛС.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как Вам новое оформление сайта?
MrBrooklin, 2023.03.07 18:41
Алексей, может что-то в настройках у себя поменял? Со всеми переписываюсь без проблем. Куки почистил, но фигня та же при отправке сообщения только тебе.
Может здесь проблема?
С уважением, Владимир.
что значит error -15 в личных сообщениях ?
ко мне обращаются, а я не могу ответить...
--------
на всяк случай, кому надо - скайп/телеграм nektomk
есть ещё icq ради прикола заведённая и пустая-пустая :-) https://icq.im/1008815000
связь через сайт не по моей вине временно не работает
Добрый вечер, Максим!
Вчера разбирались по этому поводу с Алексеем Викторовым. Чтобы не появлялся error -15 и отправлялись Ваши сообщения, теперь нужно, чтобы тот участник форума, которому Вы отправляете своё сообщение добавил Вас к себе в друзья.
С уважением, Владимир.