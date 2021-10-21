MetaEditor: подсветка скобок
А еще бы подсветку слов, совпадающих со словом, на котором стоит курсор (не обязательно ключевых). Очень преочень удобно. Как это в вижуал студии сделано.
Да хорошо бы это все в настройки редактора добавить.
А еще бы подсветку слов, совпадающих со словом, на котором стоит курсор (не обязательно ключевых). Очень преочень удобно. Как это в вижуал студии сделано.
Да хорошо бы это все в настройки редактора добавить.
а самое прикольное, что в любом редакторе на базе популярной Scintilla это есть..C/C++ парсеры вполне подходят ведь для MQL
чтобы совсем захорошело надо только ключевые слова платформы добавлять
это "из коробочная" поддержка mqh/mq5 в IDE
А еще бы подсветку слов, совпадающих со словом, на котором стоит курсор (не обязательно ключевых). Очень преочень удобно. Как это в вижуал студии сделано.
Да хорошо бы это все в настройки редактора добавить.
Это сильно "много".
Сейчас бы вернуть то, что уже было хорошо, но его убрали.
Вот бы радость была!
Когда нужно что-то написать в MetaEditor 5, то это целая трагедия.
Товарищи разработчики, пожалуйста, верните нормальную подсветку скобок, как это было раньше, и как сейчас в четвёртом.
Ну действительно, глаза выпадают через 10 минут кодинга, выискивая где они открываются, а где закрываются.
Вам же не сложно вернуть, а спасибо скажут все, кто в нём пишет.
Спасибо за уделённое время!
Что не так со скобками? Всё видно:
И вот при таких настройках:
И это... вторую скобку, автоматически устанавливаемую... Отключить бы. Мешает.
вторая скобка отключается - пункт Insert () and closing } ] ) ' "
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Когда нужно что-то написать в MetaEditor 5, то это целая трагедия.
Товарищи разработчики, пожалуйста, верните нормальную подсветку скобок, как это было раньше, и как сейчас в четвёртом.
Ну действительно, глаза выпадают через 10 минут кодинга, выискивая где они открываются, а где закрываются.
Вам же не сложно вернуть, а спасибо скажут все, кто в нём пишет.
Спасибо за уделённое время!