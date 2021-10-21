MetaEditor: подсветка скобок

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Когда нужно что-то написать в MetaEditor 5, то это целая трагедия.

Товарищи разработчики, пожалуйста, верните нормальную подсветку скобок, как это было раньше, и как сейчас в четвёртом.

Ну действительно, глаза выпадают через 10 минут кодинга, выискивая где они открываются, а где закрываются.

Вам же не сложно вернуть, а спасибо скажут все, кто в нём пишет.

Спасибо за уделённое время!

 
мне тоже крайне не удобна новая подсветка скобок. (кому это выгодно? кто это придумал?) верните пожалуйста как это в MQL4 тут с этим полный порядок.
 
Pavel Verveyko #:
мне тоже крайне не удобны новые скобки. (кому это выгодно? кто это придумал?) верните пожалуйста как это в MQL4 тут с этим полный порядок.

Скобки то старые, только без явной подсветки.

Когда нужно писать в пятом эдиторе, то это как на работу в 4 утра и 20 градусный мороз.

 
Vitaly Muzichenko #:

Скобки то старые, только без явной подсветки.

Когда нужно писать в пятом эдиторе, то это как на работу в 4 утра и 20 градусный мороз.

точно! не корректно написал, сейчас исправлю.

 
И это... вторую скобку, автоматически устанавливаемую... Отключить бы. Мешает.
 

А еще бы подсветку слов, совпадающих со словом, на котором стоит курсор (не обязательно ключевых). Очень преочень удобно. Как это в вижуал студии сделано.

Да хорошо бы это все в настройки редактора добавить.

 
Dmitriy Skub #:

А еще бы подсветку слов, совпадающих со словом, на котором стоит курсор (не обязательно ключевых). Очень преочень удобно. Как это в вижуал студии сделано.

Да хорошо бы это все в настройки редактора добавить.

через пару лет возможно, удовольствие надо растягивать

 
Dmitriy Skub #:

А еще бы подсветку слов, совпадающих со словом, на котором стоит курсор (не обязательно ключевых). Очень преочень удобно. Как это в вижуал студии сделано.

Да хорошо бы это все в настройки редактора добавить.

Плюсую
 
Dmitriy Skub #:

А еще бы подсветку слов, совпадающих со словом, на котором стоит курсор (не обязательно ключевых). Очень преочень удобно. Как это в вижуал студии сделано.

Да хорошо бы это все в настройки редактора добавить.

а самое прикольное, что в любом редакторе на базе популярной Scintilla это есть..C/C++ парсеры вполне подходят ведь для MQL
чтобы совсем захорошело надо только ключевые слова платформы добавлять

это "из коробочная" поддержка mqh/mq5 в IDE

 
Dmitriy Skub #:

А еще бы подсветку слов, совпадающих со словом, на котором стоит курсор (не обязательно ключевых). Очень преочень удобно. Как это в вижуал студии сделано.

Да хорошо бы это все в настройки редактора добавить.

Это сильно "много".

Сейчас бы вернуть то, что уже было хорошо, но его убрали.

Вот бы радость была!

 
Vitaly Muzichenko:

Когда нужно что-то написать в MetaEditor 5, то это целая трагедия.

Товарищи разработчики, пожалуйста, верните нормальную подсветку скобок, как это было раньше, и как сейчас в четвёртом.

Ну действительно, глаза выпадают через 10 минут кодинга, выискивая где они открываются, а где закрываются.

Вам же не сложно вернуть, а спасибо скажут все, кто в нём пишет.

Спасибо за уделённое время!

Что не так со скобками? Всё видно:

И вот при таких настройках:

 


Dmitry Fedoseev #:
И это... вторую скобку, автоматически устанавливаемую... Отключить бы. Мешает.

вторая скобка отключается - пункт Insert () and closing } ] ) ' "

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