Как узнать маржу конкретной позиции при хеджинговом учёте? - страница 3
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Просьба привести пример.
Пожалуйста. Есть компания, которая работает с 1999 года и её название начинается на "Альп..." и заканчивается на "...ри". У этой компании на сайте есть раздел "Маржинальные требования". И там есть таблица, в которой символы рынка FOREX распределены по группам и для каждой группы установлено своё кредитное плечо. Кроме того, величина залога может изменяться в зависимости от объёма позиций, уже открытых по другим символам из этой группы. При этом расчётное значение залоговых средств для конкретного инструмента (которое можно получить программно) зависит только от курса валюты маржи к валюте счёта.
При желании вы можете проверить это самостоятельно. Завтра, когда рынок откроется, откройте в этой компании демо-счёт МТ5, запросите скриптом (как предлагалось выше) величину маржи для покупки одного лота инструмента UZDZAR, а потом откройте позицию на покупку и посмотрите, совпадёт фактическое значение с расчётным или нет.
При желании вы можете проверить это самостоятельно. Завтра, когда рынок откроется, откройте в этой компании демо-счёт МТ5, запросите скриптом (как предлагалось выше) величину маржи для покупки одного лота инструмента UZDZAR, а потом откройте позицию на покупку и посмотрите, совпадёт фактическое значение с расчётным или нет.
OK.
На всякий случай я тоже проделал это:
Плечо счёта 1:0000. Нетрудно заметить, что функция OrderCalcMargin считает размер залоговых средств с использованием именно этого плеча. А фактическая величина маржи удерживается исходя из индивидуально установленного брокером плеча для этого инструмента — 1:25.
При этом в свойствах символа нет никаких повышающих коэффициентов:
E38 #:
фактическая величина маржи удерживается исходя из индивидуально установленного брокером плеча для этого инструмента — 1:25.
При этом в свойствах символа нет никаких повышающих коэффициентов:
Прогнал этот скрипт.
Боюсь, задача нерешаема.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2021.05.26 15:12
На скрине показано, что, в отличие от MT4, на MT5 невозможно узнать плечо/маржу символа.
Думаю, Margin_Initial в спецификации символа прописан неправильно, при этом сам торговый сервер берет это значение не из спецификации, что доступна пользователю, а из своей собственной.
На всякий случай я тоже проделал это:
Плечо счёта 1:0000. Нетрудно заметить, что функция OrderCalcMargin считает размер залоговых средств с использованием именно этого плеча. А фактическая величина маржи удерживается исходя из индивидуально установленного брокером плеча для этого инструмента — 1:25.
При этом в свойствах символа нет никаких повышающих коэффициентов:
Если не трудно, проверьте что в этом случае получится если маржу получить через OrderCheck()
РАЗРАБОТЧИКАМ: Кто-же так написал? Маржа это не морж.
Если не трудно, проверьте что в этом случае получится если маржу получить через OrderCheck()
Совпадает со значениями других функций.
Если не трудно, проверьте что в этом случае получится если маржу получить через OrderCheck()
Проверил
можно при открытии позиции записать маржу - типа вот так
Александр, сравните вот этот код
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как узнать маржу конкретной позиции при хеджинговом учёте?
E38, 2021.10.04 09:43
Проверил
можно при открытии позиции записать маржу - типа вот так
ну а потом смотреть - какую позицию лучше закрыть
можно при открытии позиции записать маржу - типа вот так
А какой в этом смысл? В приведенном коде сохраняемое значение marginL вычисляется при помощи функции OrderCalcMargin. А как было показано чуть выше, значение маржи, возвращаемое этой функцией (равно как и функцией OrderCheck) в ряде случаев не имеет ничего общего с реальностью.
Мне думается, что при открытии позиции стоит сохранять фактическое значение маржи как разность значений AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN) до и после открытия позиции.
Однако в той ветке, на которую неоднократно здесь ссылались, человек писал, что его брокер увеличивает маржу открытой позиции через некоторое время после её открытия. Хорошо, что этот брокер закрылся и его больше нет. Но вдруг есть ещё такие?