Опасные пары - страница 3
Как корабль назовёшь ...
Не нужно никаких логических-филологических выкладок.
Тут важно само отношение собственно самого человека к собственно процессу.
Если процесс откручивания башки считать игрой, то можно и доиграться: что наша жизнь - игра..
А можно отнестись и серьёзно, с умом, тогда это уже будет не легкомысленное просаживание жизни, а нечто иное. Может быть: риск - наша работа.
если процесс откручивания башки:
1...игра, то вы маньяк.
2....работа, то вы киллер.
3....профилактическое мероприятие, то вы босс
4....у куклы, то вы или ребёнок, или маньяк-куклоубийца
Какие пары хуже всего предсказуемы в общем тренде?
Например, Рублёвые пары я точно использовать не хочу.
Вообще рекомендую USDCHF
Если говорить про рубль ... то тут (с точки зрения технического анализа, то есть просто глядя на график) - долгосрочные перспективы плачевные для рубля ...
Например, месячный тамфрейм - цена выше облака. Вот те решеточки внизу графика - это облако индикатора, или кумо как они говорят, выше облака - восходящий тренд, ниже - нисходящий, внутри облака - флет или ranging (забыл как этот термин по-русски).
В индикаторе Ichimoku есть одна линия, которая разграничивает график на восходящий тренд, и на низходящий (виртуально на графике естественно). Это линия Senkou Span A. И это одна из границ облака. Как узнать где эта линия? Просто поводить мышкой по границам облака ... :
Знаете какое значение этой границы? 31.00 - психологический уровень совпал в границей восходящего и низходящего тренда на месячном графике.
Это о чем говорит? Что это ослабление рубля началось задолго до нынешних политических событий и санкций ...
Кроме всех этих линий индикатора Ichimoku если еще линии поддержки и сопротивления.
Но, как мы видим - рубль ничто не сдерживает вверх ... просто в обозримом будущем нет уровня сопротивления для рубля при его движении вверх. А если вниз? Это 39.74 как ближайший уровень поддержки.
Вот если рубль снизится ниже 39.74 на закрытом месячном баре - тот тут еще есть надежда на какой-то укрепление (на коррекцию в 2015 году например). Если нет - то нет ...
Знаете когда рубль начал движение вверх и можно было открывать бай на этой паре? В начале июня прошлого года ... см на графике:
То есть, нынешний аптренд рубля - это не санкции и не политические инсинуации вокруг и т.д. Это чисто российская (как говорят в Москве) заморочка ... менеджмент (The Management) не сработал ... то есть, если бы я торговал доллар/рубль на дневках - я бы числа 12 июня прошлого года открыл бы бай по этой паре, и до сих пор бы эту позицию держал бы открытой (и сдвинул бы стоп сейчас на 41.08 например).
Если, например, мы смотрим телевизор, и сидят два-три умных мужика, и смотрят на какой-то график, и с умным видом говорят - "доллар укрепляется". Что это значит? Как они это узнают просто глядя на график?
Это просто. Например, пара USD/RUB. Если цена двигается в сторону доллара, то укрепляется доллар по отношению к рублю (а рубль, соответственно, ослабевает по отношению к доллару).
Пример с парой EUR/USD - если цена двигается вверх, то это она двигается в сторону EUR, значит это EUR укрепляется, а доллар ослабевает (по отношению к EUR) - там же не случайно ставят знак дроби как EUR/USD ...
Теперь фундаментальный анализ. Я тут не специалист извиняюсь ... но почти любая новость в экономическом календаре (есть исключения) означает следующее:
если актуальное значение выше прогнозируемого (или прошлого значения - если нет прогнозируемого), то это хорошо для валюты новости.
Что это означает? "Хорошо для валюты новости" означает её укрепление, то есть - цена будет двигаться в её сторону. Помните соотношение USD/RUB, или EUR/USD?
например,
2014-10-31 12:30 GMT (or 13:30 MQ MT5 time) | [CAD - GDP]
То есть - прогнозируемое значение по этой новости было 0.0%, а реальное по новости составило минус 0.1%. Это плохо для CAD и соответственно хорошо для USD (если мы рассматриваем эту пару).
То есть, куда цена должна двигаться, если актуальное значение по новости CAD было плохо для CAD? В сторону от CAD. Она туда и двигалась:
Что такое "прогнозируемое значение"? Это или официальный прогноз гос структур, или мнения ведущих аналитических агентств. В календалях вы это видите как ... например ... официальный прогноз как 0.1, а календари брокеров варьируют от 0.0 до 0.2 (цифры "от балды") как бы создавая нам впечатление, что там они все знают и все учли ... :)
Короче, надо смотреть многие календари, что бы знать это прогнозируемое.
Как чисто практически торговать по новостям - это может быть отдельная тема (я этим занимался 3 года). Тут свои нюансы.
Что такое инсайт? Это когда кто-то знает актуальное значение фундаментальной новости за несколько секунд до её выхода, сравнивает это с прогнозируемым значением, и уже за несколько секунд до движения цены он знает куда цена будет двигаться ... там за это сейчас в Европе банки проверяют (и наказывают).
Еще хочу сказать про профессии на финансовых рынках ... вы думаете, что это только трейдер и кодер? Нет ... есть много других.
Те, которые занимаются только тех и фундаментальным анализом (я их называю аналисты) - это сейчас выходит на первый план.
Как они зарабатывают? Они делают бесплатный тех анализ + платный по подписке.
Не верите? Пример - два сайта - investing.com и dailyfx.com - только анализ. Приглашают они таких специалистов, те делают там тех и фунд анализ регулярно (бесплатный и платный). Я так думаю, что баннерная реклама на этих сайтах - это небольшая часть их дохода. Основной доход - именно от тех анализа. Тех анализом пользуются и организации, и крупные трейдеры (платным и бесплатным). Книги ... видели книги в МТ5 или в англ части форума ветки? Вот они еще пишут книги. Зачем? У них есть платная подписка у многих на их тех анализ, и тут все очень персонифицированно (люди незнакомому специалисту платить не будут).
Чем отличается тех/фунд анализ от прогноза и от флуда?
Тут очень просто. Аналист как правило использует бесплатные доступные всем индикаторы и торговые платформы. То есть - любой может повторить тот график, который у него в его статье например. И он не дает никаких прогнозов, только тех анализ (только эта наука).
Все остальное понимается как шарлатанство или флуд.
И еще - тут очень важно - кто делает тех анализ. Это также как и в программировании - если никому не известный кодер что-то реальное сделал - ему будет трудно долго удержаться на рынке. А если всем известный человек в своей области - то ему легче. То есть - тут их бизнес держится во многом на их персоналиях и их репутации.
Кстати (как говорил Райкин - "можете резать меня на куски и кушать меня с маслом") - профессия программиста на финансовом рынке (и на рынке форекс) не является ведущей профессией. Это она тут ведущая ... у нас тут ...
Есть и другие профессии финансового рынка ... есть очень редкие и очень востребованные (которыми занимаются богатые люди), но, кстати, которые (профессии) стали доступнее с известным краудом от МК.
Если, например, мы здесь видим только кодеров и трейдеров, то это еще не весь финансовый рынок, и даже не весь форексный извиняюсь (я не имею в виду администраторов) ... ну об этом я потом расскажу (если кому интересно).
Всё.
Извиняюсь за оффтопик.
По мне - кроссы торговать сложнее чем мажоры
мозгов то нет!!вот и сложно!
Даты читать никак?
мозгов то нет!!вот и сложно!