Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 14

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Carl Schreiber:

Кроме того, зачем нужны эти предметы, если они практически одинаковы для каждого из 1000 сдигналов:

               SignalInfoGetInteger(SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED)?"OK":"no", //sync without conf.
               SignalInfoGetInteger(SIGNAL_INFO_COPY_SLTP)?"OK":"no",
               SignalInfoGetInteger(SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT),
               SignalInfoGetInteger(SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED)?"OK":"no",
               SignalInfoGetInteger(SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE)?"OK":"no",

Обратите внимание - с их помощью вы можете управлять копированием при подписке на сигнал https://www.mql5.com/ru/docs/signals/signalinfosetinteger

Перечисления свойств типа integer настроек копирования торговых сигналов:

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER

Константа

Описание

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

Флаг разрешения синхронизации без показа диалога подтверждения

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

Флаг копирования Stop Loss и Take Profit

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

Ограничения по депозиту (в %)

SIGNAL_INFO_ID

id сигнала, r/o

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

Флаг разрешения на копирование сделок по подписке

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

Флаг согласия с условиями использования сервиса "Сигналы", r/o


Кроме тех свойств, которые работают только в режиме read only

Документация по MQL5: Управление сигналами / SignalInfoSetInteger
Документация по MQL5: Управление сигналами / SignalInfoSetInteger
  • www.mql5.com
SignalInfoSetInteger - Управление сигналами - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Rashid Umarov :

2 questions:

Try to use the sample from https://www.mql5.com/en/docs/network/webrequest

First run returned 4014 as you described, then second one was successful

We will investigate it

Thank you

PS

Have you checked this option before you run you script?


Извините, я забыл ввести и разрешить этот URL-адрес, и я изменил свое сообщение об ошибке для:
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED для: «Функция не разрешена для вызова или URL, не введенный и разрешенный в Option => Expert => WebRequest URL»;

Sorry, I forgot to enter and allow this URL and I have amended my Error message for:
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED to: "Function is not allowed for call or URL not entered and allowed in Option=>Expert=>WebRequest URL";

 

b2895. Странности отладчика.


 

build 2896 нормально не работает класс CPositionInfo когда написано c_pos.Type() == все позиции воспринимает как buy. Все компилируется без ошибок и предупреждений. Заменил на PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == работает как надо. WIN 7.  Хотя использовано много классов но больше проблем нет почему то. Хорошо что роботы на реальной торговле не перекомпилировал, а то кто знает чем бы обернулось. 

Забыл добавить, речь идет про поведение в тестере стратегий, больше нигде робот не пробовался.

 

Суммарная нагрузка меньше, чем ее часть.


 

р. 2989 г.

Я думаю, что это слишком большое предупреждение (res объявлен как double, tmp как string):

I think this is a bit too much of a warning (res declared as double, tmp as string):

implicit conversion from 'string' to 'number'    myS.mq5    646    10


 
Carl Schreiber:

р. 2989 г.

Я думаю, что это слишком большое предупреждение (res объявлен как double, tmp как string):

I think this is a bit too much of a warning (res declared as double, tmp as string):


Должно быть наоборот 

double tmp;
string res;
 
Alexey Viktorov:

Должно быть наоборот

Спасибо!
Вы должны просто программировать без огуречных ломтиков на глазах.

 

Уважаемые программисты!
Почините пожалуйста отображение объектов.
Если на старшем таймфрейме нарисовать, например, линию OBJ_TREND на дневном графике, то она на младших будет видна только когда будут котировки младшего таймфрейма для точек привязки. 
Если дата дальняя и котировок нет или же ограничить для терминала "Макс. баров в окне" объект не будет виден.
OBJ_HLINE отображается, но этому объекту временная точка и не нужна, только цена.

Вот пример с картинками.
дата первой точки = ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,0) = 2021.01.06 14:15:00 = 1609942500 (в секундах)
последняя дата = iTime(NULL,PERIOD_CURRENT,0) = 2021.04.29 00:00:00 = 1619654400 (в секундах)
получается разница в секундах = 9711900

на 15 минутах отображается, так как 9711900 / 15 * 60 = 10791 баров, а 
на минуте не отображается, так как 9711900 нужно баров. (столько баров в терминале нет и линия не отображается)

Здесь не самая дальняя дата (дневной график), а если нарисовать линию на месяце, потребуется очень много минутных баров, чтобы было видно на минуте, если конечно минутные котировки вообще есть в природе. Для кастомных символов можно загрузить базу с 1970 года (максимум дневные, минутные максимум с 2000-ых). Это значит что если точка привязки выходит за 2000-е, её не будет видно на всех часовых и минутных периодах. Плюс надо неограничивать в терминале "Макс. баров в окне", то есть невозможно снять нагрузку с терминала.

первый график: дневной - синяя линия

второй график: 3 часа - синяя линия

третий график: 15 минут - синяя линия

четвертый график: 1 минут - синяя линия уже не отображается





Файлы:
d.png  7 kb
3h.png  6 kb
15m.png  6 kb
1m.png  8 kb
 

Уважаемые разработчики!

Неужели за 4 года, нельзя исправить баг?

Ордер установлен (значит рынок открыт), а когда происходит его модификация, то рынок, почему-то, закрыт.

Разберитесь пожалуйста, ведь это серьезный "косяк" торгового функционала!

Билд 2875, реал, Открывашка

2021.04.29 19:05:07.965    Trades    'ххххх': sell limit 2 Si-6.22 at 79754
2021.04.29 19:05:07.969    Trades    'ххххх': accepted sell limit 2 Si-6.22 at 79754
2021.04.29 19:05:07.970    Trades    'ххххх': buy limit 2 Si-6.22 at 78383 placed for execution in 5.016 ms
2021.04.29 19:05:07.971    Trades    'ххххх': sell limit 2 Si-6.22 at 79754 placed for execution in 6.279 ms
2021.04.29 19:05:08.741    Trades    'ххххх': modify order #163867216 sell limit 2 Si-6.22 at 79754 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 79751, sl: 0 tp: 0 expiration: day
2021.04.29 19:05:08.745    Trades    'ххххх': accepted modify order #163867216 sell limit 2 Si-6.22 at 79754 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 79751, sl: 0 tp: 0 expiration: day
2021.04.29 19:05:08.745    Trades    'ххххх': failed modify order #163867216 sell limit 2 Si-6.22 at 79754 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 79751, sl: 0 tp: 0 expiration: day [Market closed]


 

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