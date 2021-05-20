Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 14
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Кроме того, зачем нужны эти предметы, если они практически одинаковы для каждого из 1000 сдигналов:
Обратите внимание - с их помощью вы можете управлять копированием при подписке на сигнал https://www.mql5.com/ru/docs/signals/signalinfosetinteger
Перечисления свойств типа integer настроек копирования торговых сигналов:
ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER
Константа
Описание
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
Флаг разрешения синхронизации без показа диалога подтверждения
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
Флаг копирования Stop Loss и Take Profit
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
Ограничения по депозиту (в %)
SIGNAL_INFO_ID
id сигнала, r/o
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
Флаг разрешения на копирование сделок по подписке
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
Флаг согласия с условиями использования сервиса "Сигналы", r/o
Кроме тех свойств, которые работают только в режиме read only
2 questions:
Try to use the sample from https://www.mql5.com/en/docs/network/webrequest
First run returned 4014 as you described, then second one was successful
We will investigate it
Thank you
PS
Have you checked this option before you run you script?
Извините, я забыл ввести и разрешить этот URL-адрес, и я изменил свое сообщение об ошибке для:
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED для: «Функция не разрешена для вызова или URL, не введенный и разрешенный в Option => Expert => WebRequest URL»;
Sorry, I forgot to enter and allow this URL and I have amended my Error message for:
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED to: "Function is not allowed for call or URL not entered and allowed in Option=>Expert=>WebRequest URL";
b2895. Странности отладчика.
build 2896 нормально не работает класс CPositionInfo когда написано c_pos.Type() == все позиции воспринимает как buy. Все компилируется без ошибок и предупреждений. Заменил на PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == работает как надо. WIN 7. Хотя использовано много классов но больше проблем нет почему то. Хорошо что роботы на реальной торговле не перекомпилировал, а то кто знает чем бы обернулось.
Забыл добавить, речь идет про поведение в тестере стратегий, больше нигде робот не пробовался.
Суммарная нагрузка меньше, чем ее часть.
р. 2989 г.
Я думаю, что это слишком большое предупреждение (res объявлен как double, tmp как string):
I think this is a bit too much of a warning (res declared as double, tmp as string):
implicit conversion from 'string' to 'number' myS.mq5 646 10
р. 2989 г.
Я думаю, что это слишком большое предупреждение (res объявлен как double, tmp как string):
I think this is a bit too much of a warning (res declared as double, tmp as string):
Должно быть наоборот
Должно быть наоборот
Спасибо!
Вы должны просто программировать без огуречных ломтиков на глазах.
Здесь не самая дальняя дата (дневной график), а если нарисовать линию на месяце, потребуется очень много минутных баров, чтобы было видно на минуте, если конечно минутные котировки вообще есть в природе. Для кастомных символов можно загрузить базу с 1970 года (максимум дневные, минутные максимум с 2000-ых). Это значит что если точка привязки выходит за 2000-е, её не будет видно на всех часовых и минутных периодах. Плюс надо неограничивать в терминале "Макс. баров в окне", то есть невозможно снять нагрузку с терминала.
первый график: дневной - синяя линия
второй график: 3 часа - синяя линия
третий график: 15 минут - синяя линия
четвертый график: 1 минут - синяя линия уже не отображается
Уважаемые разработчики!
Неужели за 4 года, нельзя исправить баг?
Ордер установлен (значит рынок открыт), а когда происходит его модификация, то рынок, почему-то, закрыт.
Разберитесь пожалуйста, ведь это серьезный "косяк" торгового функционала!
Билд 2875, реал, Открывашка