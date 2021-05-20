Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 19

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fxsaber:

Галки сняты, а все равно присутствуют сервисы.


на мой взгляд гораздо страшнее, что они в "Навигатор" находятся, там и своих деревьев хватает

правый верхний угол мне был бы более симпатичным

Галки сняты, а все равно присутствуют сервисы.

не могу найти где эти галки выбрать можно

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нашел, все сняты.

 

Уважаемые разработчики.


Возможно ли доработать встроенный в MT5 инструмент Рисование импульсной волны Эллиота возможностью изменения количества размечаемых волн?

(в настоящее время инструмент Рисование импульсной волны Эллиота имеет счёт 5-и волн, а Рисование корректирующей волны Эллиота 3-и волны)

Инструмент удобен, но для некоторых ручных торговых стратегий была бы очень удобна разметка не классических 5-и или 3-х волн, а например 4-х или 6-и.



 

Найдено в журнале MT5 Journal, запущенном на VPS. Что это значит ?


 
Alain Verleyen:

Найдено в журнале MT5 Journal, запущенном на VPS. Что это значит ?


MQL программа пытается выделить ~27 ГБ памяти

 

Сильное расхождение показателей.


 
fxsaber:

Сильное расхождение показателей.


в Process Explorer совпадает вроде с Private Byte колонкой, в windows есть что-=то типа общей и своей, в инете давно читал, ничего не понял

например есть физическая память, виртуальная и + еще page file

правильней сказать, есть оперативная память, файл подкачки, и не понятная виртуальная....

 
Ilyas :

MQL программа пытается выделить ~27 ГБ памяти

Почему в журнале экспертов ничего нет?

Есть ли способ узнать, какая программа?

 

Мне нужно, чтобы линия которая создается на графике была выделена для перемещения. Создал такой скрипт:

void OnStart()
{
  double price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) + 50*Point();
  setHorizLine("TestLine", price, clrRed, 2);
}


bool setHorizLine(string aName, double aPrice, color lineClr, int lineWidth, ENUM_LINE_STYLE style = STYLE_SOLID)
{
  if(ObjectFind(0, aName) >= 0) return false;
  
  ObjectCreate(0, aName, OBJ_HLINE, 0, 0, 0);
  ObjectSetInteger(0, aName, OBJPROP_COLOR, lineClr);
  ObjectSetInteger(0, aName, OBJPROP_WIDTH, lineWidth);
  ObjectSetInteger(0, aName, OBJPROP_STYLE, style);
  ObjectSetDouble(0, aName, OBJPROP_PRICE, aPrice);
  ObjectSetInteger(0, aName, OBJPROP_SELECTED, true);     // выделенность объекта
  ObjectSetInteger(0, aName, OBJPROP_SELECTABLE, true);
  
  return true;
}

Результат. Почему линия не выделена и не передвигается пока на нее дважды не щелкнешь? (билд 2910)


Этот же скрипт и его результат в МТ4


 
Vasiliy Pushkaryov:

Мне нужно, чтобы линия которая создается на графике была выделена для перемещения. Создал такой скрипт:

Результат. Почему линия не выделена и не передвигается пока на нее дважды не щелкнешь?


Этот же скрипт и его результат в МТ4


Сменить местами

  ObjectSetInteger(0, aName, OBJPROP_SELECTED, true);     // выделенность объекта
  ObjectSetInteger(0, aName, OBJPROP_SELECTABLE, true);
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