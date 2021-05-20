Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 19
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Галки сняты, а все равно присутствуют сервисы.
на мой взгляд гораздо страшнее, что они в "Навигатор" находятся, там и своих деревьев хватает
правый верхний угол мне был бы более симпатичным
Галки сняты, а все равно присутствуют сервисы.
не могу найти где эти галки выбрать можно
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нашел, все сняты.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления
fxsaber, 2021.04.20 09:15
Возможно, на анимации очевиднее проблема.
Уважаемые разработчики.
Возможно ли доработать встроенный в MT5 инструмент Рисование импульсной волны Эллиота возможностью изменения количества размечаемых волн?
(в настоящее время инструмент Рисование импульсной волны Эллиота имеет счёт 5-и волн, а Рисование корректирующей волны Эллиота 3-и волны)
Инструмент удобен, но для некоторых ручных торговых стратегий была бы очень удобна разметка не классических 5-и или 3-х волн, а например 4-х или 6-и.
Найдено в журнале MT5 Journal, запущенном на VPS. Что это значит ?
Найдено в журнале MT5 Journal, запущенном на VPS. Что это значит ?
MQL программа пытается выделить ~27 ГБ памяти
Сильное расхождение показателей.
Сильное расхождение показателей.
в Process Explorer совпадает вроде с Private Byte колонкой, в windows есть что-=то типа общей и своей, в инете давно читал, ничего не понял
например есть физическая память, виртуальная и + еще page file
правильней сказать, есть оперативная память, файл подкачки, и не понятная виртуальная....
MQL программа пытается выделить ~27 ГБ памяти
Почему в журнале экспертов ничего нет?
Есть ли способ узнать, какая программа?
Мне нужно, чтобы линия которая создается на графике была выделена для перемещения. Создал такой скрипт:
Результат. Почему линия не выделена и не передвигается пока на нее дважды не щелкнешь? (билд 2910)
Этот же скрипт и его результат в МТ4
Мне нужно, чтобы линия которая создается на графике была выделена для перемещения. Создал такой скрипт:
Результат. Почему линия не выделена и не передвигается пока на нее дважды не щелкнешь?
Этот же скрипт и его результат в МТ4
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