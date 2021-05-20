Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
build 2875
Обновление сломало тестировщик - юзаю на фондовом рынке (брокер Открытие)
В одиночном прогоне в любом режиме исчезло списание комиссии и неправильно считается прибыль/размер сделки (умножается на 10), при этом на графике средств всё по прежнему нормально
У меня у одного такая дичь происходит?
заметил - проблема в галочке "прибыль в пипсах для ускорения расчётов"
Не знаю, ошибка или фишка.
В окне глобальных переменных (F3) не обновляются данные. Например, с запущенным скриптом можно руками удалить глобальную переменную. И окно будет показывать, будто ее нет.
Обновление - только двойное нажатие на F3.
2895 перестали быть видны названия group
Отображение
2895 перестали быть видны названия group
Латиницей точно отображаются. Другие варианты не смотрел.
Латиницей точно отображаются. Другие варианты не смотрел.
В подсказках подчеркивание в названиях не выводится.
I (b.2895) have a script that makes a web call via WebRequest, but this fails due to error 4041. The doc says that only scripts and EAs can execute WebRequest - but scripts fail too (now)?
У меня (b.2895) есть скрипт, который делает веб-звонок через WebRequest, но это не удается из-за ошибки 4041. В доке сказано, что только скрипты и эксперты могут выполнить WebRequest - но скрипты тоже не справляются (сейчас)?
With a little (attached) script I request the availablke 1000 signals. I think it should be the best 1000. But e.g. this signal is not under the best 1000:
С помощью небольшого (прикрепленного) скрипта я запрашиваю доступные 1000 сигналов. Думаю, это должна быть самая лучшая 1000. Но, например, этот сигнал не находится ниже лучшей 1000:
https://www.mql5.com/en/signals/662433?source=Site+Signals+MT5+Tile#!tab=stats
Beside that what for are these items if they are pretty much the same vor each of the 1000 sdignals:
Кроме того, зачем нужны эти предметы, если они практически одинаковы для каждого из 1000 сдигналов:
I (b.2895) have a script that makes a web call via WebRequest, but this fails due to error 4041. The doc says that only scripts and EAs can execute WebRequest - but scripts fail too (now)?
У меня (b.2895) есть скрипт, который делает веб-звонок через WebRequest, но это не удается из-за ошибки 4041. В доке сказано, что только скрипты и эксперты могут выполнить WebRequest - но скрипты тоже не справляются (сейчас)?
2 questions:
Try to use the sample from https://www.mql5.com/en/docs/network/webrequest
First run returned 4014 as you described, then second one was successful
We will investigate it
Thank you
PS
Have you checked this option before you run you script?