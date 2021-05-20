Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 13

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Александр Кувакин:
build 2875

Обновление сломало тестировщик - юзаю на фондовом рынке (брокер Открытие)

В одиночном прогоне в любом режиме исчезло списание комиссии и неправильно считается прибыль/размер сделки (умножается на 10), при этом на графике средств всё по прежнему нормально

У меня у одного такая дичь происходит?


заметил - проблема в галочке "прибыль в пипсах для ускорения расчётов"  

 

Не знаю, ошибка или фишка.

const bool Init = EventSetTimer(1);

void OnTimer()
{
  GlobalVariableSet("Test", 0);
}


В окне глобальных переменных (F3) не обновляются данные. Например, с запущенным скриптом можно руками удалить глобальную переменную. И окно будет показывать, будто ее нет.

Обновление - только двойное нажатие на F3.

 

2895 перестали быть видны названия group

Отображение


 
Vasiliy Pushkaryov:

2895 перестали быть видны названия group

Латиницей точно отображаются. Другие варианты не смотрел.

 
Размер EX5-protector на 15% больше обычного EX5. Раньше EX5-protector был значительно меньше обычного.
 
fxsaber:

Латиницей точно отображаются. Другие варианты не смотрел.

Спасибо за наводку. Поигрался. Оказалось, что когда первый символ пробел, тогда нет отображения.
 

В подсказках подчеркивание в названиях не выводится.


 

I (b.2895) have a script that makes a web call via WebRequest, but this fails due to error 4041. The doc says that only scripts and EAs can execute WebRequest - but scripts fail too (now)?
У меня (b.2895) есть скрипт, который делает веб-звонок через WebRequest, но это не удается из-за ошибки 4041. В доке сказано, что только скрипты и эксперты могут выполнить WebRequest - но скрипты тоже не справляются (сейчас)?

LP    0    10:59:54.219    getSignalData (USDJPY,H1)    Fehler in WebRequest. Err[4014] ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED: Function is not allowed for call
 

With a little (attached) script I request the availablke 1000 signals. I think it should be the best 1000. But e.g. this signal is not under the best 1000:
С помощью небольшого (прикрепленного) скрипта я запрашиваю доступные 1000 сигналов. Думаю, это должна быть самая лучшая 1000. Но, например, этот сигнал не находится ниже лучшей 1000:

https://www.mql5.com/en/signals/662433?source=Site+Signals+MT5+Tile#!tab=stats

Beside that what for are these items if they are pretty much the same vor each of the 1000 sdignals:
Кроме того, зачем нужны эти предметы, если они практически одинаковы для каждого из 1000 сдигналов:

               SignalInfoGetInteger(SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED)?"OK":"no", //sync without conf.
               SignalInfoGetInteger(SIGNAL_INFO_COPY_SLTP)?"OK":"no",
               SignalInfoGetInteger(SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT),
               SignalInfoGetInteger(SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED)?"OK":"no",
               SignalInfoGetInteger(SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE)?"OK":"no",
Trading Signals for MetaTrader 5: Robo Hunter da GoldenBot Set Ouro
Trading Signals for MetaTrader 5: Robo Hunter da GoldenBot Set Ouro
  • www.mql5.com
Hunter Robot Automated Operations on the Brazilian Bra50 index, connected to the Active Trades brokerage. https://secure.activtrades. com/personalarea/s/7566817B https://www.goldenbot.com.br/robos/hunter
Файлы:
getSignalData.mq5  23 kb
 
Carl Schreiber:

I (b.2895) have a script that makes a web call via WebRequest, but this fails due to error 4041. The doc says that only scripts and EAs can execute WebRequest - but scripts fail too (now)?
У меня (b.2895) есть скрипт, который делает веб-звонок через WebRequest, но это не удается из-за ошибки 4041. В доке сказано, что только скрипты и эксперты могут выполнить WebRequest - но скрипты тоже не справляются (сейчас)?

2 questions:

Try to use the sample from https://www.mql5.com/en/docs/network/webrequest

First run returned 4014 as you described, then second one was successful

We will investigate it

Thank you

PS

Have you checked this option before you run you script?


Documentation on MQL5: Network Functions / WebRequest
Documentation on MQL5: Network Functions / WebRequest
  • www.mql5.com
WebRequest - Network Functions - MQL5 Reference - Reference on algorithmic/automated trading language for MetaTrader 5
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