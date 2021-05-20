Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 8
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Спасибо за помощь
Проблема с отваливанием агентов решилась танцами с бубном + добавлением ОЗУ с 128 до 160. Было бы здорово если бы о недостатке ресурсов писалось бы в журнал, мне лично трудно понять сколько нужно ресурсов для расчетов за определенный период. В любом случае спасибо за труды разработчиков.
PS. Проблема НЕ решена! добавил уже 192 гб ОЗУ, работает уже дольше, но в итоге после расчета нескольких пакетов тестер пишет conection closed и все отваливается и стоит мертвым грузом долгое время, затем процесс опять продолжается, буду дальше пробовать танцы, менять диски и тп.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2019.02.13 16:10По какой-то причине на этапе компиляции нет ошибки
Кратко, копирование идет массива одного типа в массив другого.
Напоминаю.
Кратко, копирование идет массива одного типа в массив другого.
Согласно документации MQL поддерживает копирование простых структур по линии наследования.
Согласно документации MQL поддерживает копирование простых структур по линии наследования.
ArrayCopy не поддерживает.
Не ошибка, но занятно.
А в роботе нет проверки времени?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления
fxsaber, 2021.04.03 01:25b2875. На Win10 CopyTicks не качает тики, выдавая 4403. На WinServer2019 все отлично.
b2885. Просьба починить.