Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 8

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Renat Fatkhullin:


Я отправил вам личное сообщение, которое включает в себя также исходный код и описания для отладки.

Спасибо за помощь

 

Проблема с отваливанием агентов решилась танцами с бубном + добавлением ОЗУ с 128 до 160. Было бы здорово если бы о недостатке ресурсов писалось бы в журнал, мне лично трудно понять сколько нужно ресурсов для расчетов за определенный период. В любом случае спасибо за труды разработчиков.

PS. Проблема НЕ решена! добавил уже 192 гб ОЗУ, работает уже дольше, но в итоге после расчета нескольких пакетов тестер пишет conection closed и все отваливается и стоит мертвым грузом долгое время, затем процесс опять продолжается, буду дальше пробовать танцы, менять диски и тп.

 
Напоминаю.

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5

fxsaber, 2019.02.13 16:10

По какой-то причине на этапе компиляции нет ошибки 
struct A { int i; };

struct B : public A {};

void OnStart()
{
  A a[] = {{1}, {2}};
  B b[];

  Print(ArrayCopy(b, a)); // 0
}

Кратко, копирование идет массива одного типа в массив другого.

 
fxsaber:
Напоминаю.

Кратко, копирование идет массива одного типа в массив другого.

Согласно документации MQL поддерживает копирование простых структур по линии наследования.

 
Stanislav Korotky:

Согласно документации MQL поддерживает копирование простых структур по линии наследования.

ArrayCopy не поддерживает.

 
Можно ли в тестере пользователю в режиме визуализации менять положение трендовой линии, при условии, что советник создает ее с параметром OBJPROP_SELECTABLE=true ? В обычном состоянии это сделать не получается, а есть задачи, которые требуют такого воздействия. Не подскажете как это можно сделать ?
 

Не ошибка, но занятно.

 
Когда будет нормальный диспетчер задач, показывающий нагрузку по хэндлам индикаторов, потокам советников и скриптов? Или хотя бы по окну чарта терминала?
 
JRandomTrader:

А в роботе нет проверки времени?

в роботе есть проверка времени, но робот не контролирует закрытие заявок через stop loss в тестере
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