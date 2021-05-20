Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 4
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Картинка без объяснений не является случаем для реагирования. Никто из технической поддержки никогда не будет расширять сознание.
Если открыто два стакана (например RTS-6.21 RTS-9.21), то перемещая стакан RTS-6.21, стакан RTS-9.21, становится стаканом RTS-6.21,
т.е вместо двух разных стаканов, имеем два одинаковых.
Шкала, вредна для зрения, слишком мелкий шрифт и пяти знак мешают. Учитывая что у трейдеров как правило 5-6 мониторов, увидеть цену в этой шкале невероятно сложно, что напрягает глаза. Можно сделать шкалу, отключаемой, тогда возможно будет без потерь, текстом, выставлять текст с ценой. Не то что необходимо, вообще нет необходимости, до пипса, в 5 знаке, знать цену.
Неплохо было бы иметь настраиваемую точность ценовой шкалы. Польза от условного 5го знака шкалы если и есть, то только на тиковом графике и условного 5го знака вполне достаточно для линии последней цены и горизонтальных линий
А шкала времени - она везде вообще двухуровневая - время\дата, день\месяц, месяц\год
Приложите полный лог файл тестера за эти сутки, пожалуйста.
Чтобы решить вопрос, нужны полные логи.ps: тиковый тест с 2000 года на HDD - это близко к самоубийству. Главный вопрос выше.
Уже занимаюсь этим не первый год все работало на отлично, из железа ничего пока не ломалось, диски в отличном состоянии))почему самоубийство. Приложил логи тестера, спасибо!Там с 2х компов.
Что это подготовка взрыву галактики или трейдинг))) смотрите в сторону простых стратегии, и будет вам счастье.
Ну Вас это удивляет, а я уже так работаю не первый год для меня обычно и проблем не было подобных, были проблемы только с Cloud, все время отваливалось писало failed(приходилось переподключать) и один проход стоил 1 российский рубль, некоторые агенты там делали задание как мои примерно за 17-20 мин, а многие и за 50 поэтому скорости особо не добавляло, дешевле гораздо оказалось купить свой сервер и стало всё быстро, до недавнего обновления. Такая стратегия что ее лучше делать на длинной истории, надежнее, дело в том что это единственная стратегия у меня на руках которая реально работает при том что я занимаюсь этим с 2007 года, других работающих увы пока не имею, вы же мне не поделитесь рабочей в л.с. поэтому странные советы)) естественно я искал и уже потратил много лет на поиски и разработку и еще потрачу, поэтому придется пока еще поработать с этой технически тяжелой пока есть куда ее улучшать.
Было бы круто иметь встроенную возможность отката на предыдущую версию терминала.
Вот так прям во время оптимизации, памяти везде хватает и постоянной и оперативной, до пятницы работало.
Сборки 2860 и 2875 - без оптимизаций при запуске отладчика (21 секунда):
Запуск советника занимает около 1 минуты. Не прошло 3 секунды.
Если открыто два стакана (например RTS-6.21 RTS-9.21), то перемещая стакан RTS-6.21, стакан RTS-9.21, становится стаканом RTS-6.21,
т.е вместо двух разных стаканов, имеем два одинаковых.
Отключите привязку стакана к активному графику.
А где и кого попросить, чтобы сделали поддержку разделения окна редактирования одного файла на несколько частей? Не знаю пока точно какой компонент используется для редактора, но вроде все современные решения подобное умеют.
И функцию с горячими кнопками дупликата текущей строки.
И закладку Bookmarks в Навигаторе, наименование брать из комментария по строке, куда установлена закладка
Не нашел ответа на этот пост. Если видели, то хорошо бы написать хотя бы типа: "Это мелочи - не до них". А то не знаю что думать - может просто не заметили?
А не баг ли это?
на константу TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED компилятор говорит: undeclared identifier
2875
А не баг ли это?
на константу TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED компилятор говорит: undeclared identifier
2875
Спасибо за сообщение.
Константа добавлена в язык, значение 10046