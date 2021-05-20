Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 4

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MetaQuotes:

Просим вас детально обьяснять проблему текстом в дополнение к другим материалам.

Картинка без объяснений не является случаем для реагирования. Никто из технической поддержки никогда не будет расширять сознание.

Если открыто два стакана (например RTS-6.21 RTS-9.21), то перемещая стакан RTS-6.21, стакан RTS-9.21, становится стаканом RTS-6.21,

т.е вместо двух разных стаканов, имеем два одинаковых.


 
BillionerClub:

Шкала, вредна для зрения, слишком мелкий шрифт и пяти знак мешают. Учитывая что у трейдеров как правило 5-6 мониторов, увидеть цену в этой шкале невероятно сложно, что напрягает глаза. Можно сделать шкалу, отключаемой, тогда возможно будет без потерь, текстом, выставлять текст с ценой.  Не то что необходимо, вообще нет необходимости, до пипса, в 5 знаке, знать цену. 

Неплохо было бы иметь настраиваемую точность ценовой шкалы. Польза от условного 5го знака шкалы если и есть, то только на тиковом графике и условного 5го знака вполне достаточно для линии последней цены и горизонтальных линий


А шкала времени - она везде вообще двухуровневая - время\дата, день\месяц, месяц\год


 
MetaQuotes:

Приложите полный лог файл тестера за эти сутки, пожалуйста.

Чтобы решить вопрос, нужны полные логи.

ps: тиковый тест с 2000 года на HDD - это близко к самоубийству. Главный вопрос выше.

Уже занимаюсь этим не первый год все работало на отлично, из железа ничего пока не ломалось, диски в отличном состоянии))почему самоубийство. Приложил логи тестера, спасибо!Там с 2х компов.

BillionerClub:

Что это подготовка взрыву галактики или трейдинг))) смотрите в сторону простых стратегии, и будет вам счастье. 

Ну Вас это удивляет, а я уже так работаю не первый год для меня обычно и проблем не было подобных, были проблемы только с Cloud, все время отваливалось писало failed(приходилось переподключать) и один проход  стоил 1 российский рубль, некоторые агенты там делали задание как мои примерно за 17-20 мин, а многие и за 50 поэтому скорости особо не добавляло, дешевле гораздо оказалось  купить свой сервер и стало всё быстро, до недавнего обновления. Такая стратегия что ее лучше делать на длинной истории, надежнее, дело в том что это единственная стратегия у меня на руках которая реально работает при том что я занимаюсь этим с 2007 года, других работающих увы пока не имею, вы же мне не поделитесь рабочей в л.с. поэтому странные советы)) естественно я искал и уже потратил много лет на поиски и разработку и еще потрачу, поэтому придется пока еще поработать с этой технически тяжелой пока есть куда ее улучшать.

Было бы круто иметь встроенную возможность отката на предыдущую версию терминала.


Файлы:
oi9.zip  2249 kb
omm3_xkaxvmkil.zip  4 kb
 

 

Вот так прям во время оптимизации, памяти везде хватает и постоянной и оперативной, до пятницы работало.

Файлы:
20210407.log  407 kb
 

Сборки 2860 и 2875 - без оптимизаций при запуске отладчика (21 секунда):

Запуск советника занимает около 1 минуты. Не прошло 3 секунды.

 
prostotrader:

Если открыто два стакана (например RTS-6.21 RTS-9.21), то перемещая стакан RTS-6.21, стакан RTS-9.21, становится стаканом RTS-6.21,

т.е вместо двух разных стаканов, имеем два одинаковых.

Отключите привязку стакана к активному графику.


 

А где и кого попросить, чтобы сделали поддержку разделения окна редактирования одного файла на несколько частей? Не знаю пока точно какой компонент используется для редактора, но вроде все современные решения подобное умеют.


И функцию с горячими кнопками дупликата текущей строки.



И закладку Bookmarks в Навигаторе, наименование брать из комментария по строке, куда установлена закладка

 
MetaQuotes:

Не нашел ответа на этот пост. Если видели, то хорошо бы написать хотя бы типа: "Это мелочи - не до них". А то не знаю что думать - может просто не заметили?

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления
  • 2021.04.03
  • www.mql5.com
В пятницу 2 апреля 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 

А не баг ли это?

на константу TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED компилятор говорит: undeclared identifier

2875

 
transcendreamer:

А не баг ли это?

на константу TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED компилятор говорит: undeclared identifier

2875

Спасибо за сообщение.

Константа добавлена в язык, значение 10046

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