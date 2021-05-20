Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 9
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В сборке 2875 есть ошибка при использовании « Debug on history data » со снятым флажком « Use Visual mode for debugging on history data » (поэтому нет визуального режима).
Каждый раз, когда вы останавливаете сеанс отладки, вы вынуждены перезапускать MT5, чтобы иметь возможность запустить другую отладку.
Об этом уже сообщалось? это известно разработчикам Metaquotes?
Просьба пояснить, это ошибка терминала или мое непонимание.
Руками создаю Rectangle с такими настройками.
Объект виден посередине скрина - вертикальная красная полоса.
Затем немного меняю один из параметров.
Выделил зеленым значение этого параметра на скрине (было 272.1, стало 272.2). После чего красная полоска исчезает (см. скрин).
Если вернуть значение обратно - появляется. В чем загвоздка? Делал на USDCAD M1.
Если делать через MQL5, получается тот же эффект.
Когда советник запускается в режиме дебага/профайлинга, то на чарте в скобках дописывается (Debugging).
Однако, в TaskManager (F2) этой записи нет. Просьба как-то помечать.
Просьба пояснить, это ошибка терминала или мое непонимание.
Ошибка Терминала и довольно старая
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2020.12.03 18:36
Вот например я сообщал 3 года (!) назад, что не работает заливка прямоугольника... и до сих пор - не работает!
Ошибка Терминала и довольно старая
Интересно, как Вам удается находить свой конкретный старый пост. Мне бывает это очень сложно, иногда - невозможно.
Интересно, как Вам удается находить свой конкретный старый пост. Мне бывает это очень сложно, иногда - невозможно.
Запомнил, потому что прямоугольник с заливкой, то немногое, что использую из графических объектов и сразу такой облом и недавно целая тема была, где участники самовнушали себе что это и не ошибка вовсе, а некая зернистостьhttps://www.mql5.com/ru/forum/361465
Запомнил, потому что прямоугольник с заливкой, то немногое, что использую из графических объектов и сразу такой облом и недавно целая тема была, где участники самовнушали себе что это и не ошибка вовсе, а некая зернистостьhttps://www.mql5.com/ru/forum/361465
Возможно, на анимации очевиднее проблема.
Почему-то в ME не подсвечивается зарезервированное слово group
Почему-то в ME не подсвечивается зарезервированное слово group
С подсветкой вообще чудесато, но тут не сильно парит:
Почему-то в ME не подсвечивается зарезервированное слово group
Вообще не ясно, зачем вводить было это ключевое слово - и без него (замени его на пробел) компилятору было бы понятно, что это группа. При том, что по общему правилу ключевые слова нельзя использовать в качестве идентификаторов
а какая разница?