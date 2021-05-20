Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 7
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MQL5 build:2878
Приведение enum типов не работает. Результат всегда будет ENUM_UNKNOWN::хх и будет сгенерированна ошибка Error=4003 (Ошибочный параметр при вызове системной функции). Код:
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
Ilyas, 2021.01.25 10:11
Спасибо за сообщение.
Ошибка исправлена
Сломали так, что стало еще хуже: ArrayPrint ничего не выводит для структур.
Сломали так, что стало еще хуже: ArrayPrint ничего не выводит для структур.
Уже исправили, сегодня будет бета-версия.
Мы отключаем остатки поддержки 32 битных версий MQL5 программ и занесли баг.
Извиняюсь что может пост будет не в тему, может кто подскажет как в ручную расчитать процент изменения роста - падения инструмента.
Есть метод
Интересует сама формула по которой происходит расчет. Помогите пожалуйста.
Сборки 2860 и 2875 - без оптимизаций при запуске отладчика (21 секунда):
Запуск советника занимает около 1 минуты. Не прошло 3 секунды.
Опишите подробнее это и последующие ваши вопросы, пожалуйста.
Время компиляции наоборот уменьшилось вместе с размером EX5. Мы отказываемся от последних остатков совместимости с 32 битными версиями и убрали генерацию второй копии программы специально для 32 бит. Это конечно ускорило компиляцию.
Настройки 2860, 2875, 2881:
Результат 2881 (2875 similar):
После этого требуется еще 20 секунд, пока, наконец, не начнется отладка.
Настройки 2755:
Результат 2755:
После этого начинается отладка еще через 2 секунды.
Пожалуйста, ознакомьтесь также с моей темой в англоязычном форуме для получения дополнительной информации и вопросов.
https://www.mql5.com/en/forum/366722