Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 7

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MQL5 build:2878

Приведение enum типов не работает. Результат всегда будет ENUM_UNKNOWN::хх и будет сгенерированна ошибка Error=4003 (Ошибочный параметр при вызове системной функции). Код:

void OnStart()  {
        string Res="";
        enum eAdaptiveTrade     { ADP_OFF=-1, ADP_ONLY_PREDCOND=0, ADP_HARD_AFTER_BARS=1, ADP_ONLY_AFTER_BARS=2, ADP_ONLY_INSIDE_BARS=3, ADP_FULL=4 };
        
        Res= EnumToString( (eAdaptiveTrade)    3 );   // результат всегда будет ENUM_UNKNOWN::хх
        Res= EnumToString( (eAdaptiveTrade)   -1 );   // результат всегда будет ENUM_UNKNOWN::хх
}

enum error

Файлы:
enum_test.mq5  1 kb
 
fxsaber:

Сломали так, что стало еще хуже: ArrayPrint ничего не выводит для структур.

Уже исправили, сегодня будет бета-версия.

Мы отключаем остатки поддержки 32 битных версий MQL5 программ и занесли баг.

 
b2881. Так и не работает CopyTicks на Win10. Что же там натворили, что столько времени не починить...
 
Время сборки остается неизменным в 10 раз больше, чем раньше, без оптимизации. Также замораживание не изменилось с новой бета-версией и Windows 10.
Невозможно использовать.
 

Извиняюсь что может пост будет не в тему, может кто подскажет как в ручную расчитать процент изменения роста - падения инструмента.

Есть метод

SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_PRICE_CHANGE)



Интересует сама формула по которой происходит расчет. Помогите пожалуйста.

 
Doerk Hilger:

Сборки 2860 и 2875 - без оптимизаций при запуске отладчика (21 секунда):

Запуск советника занимает около 1 минуты. Не прошло 3 секунды.

Опишите подробнее это и последующие ваши вопросы, пожалуйста.

  • Используется ли проект, какие настройки проекта
  • Cчитаете рабочим флаг Optimize=0 или настройки проекта? Что для вас означает "без оптимизации"?
  • Приведите логи времени компиляции предыдущих билдов и текущих


Время компиляции наоборот уменьшилось вместе с размером EX5. Мы отказываемся от последних остатков совместимости с 32 битными версиями и убрали генерацию второй копии программы специально для 32 бит. Это конечно ускорило компиляцию.

 

Настройки 2860, 2875, 2881:


Результат 2881 (2875 similar):

После этого требуется еще 20 секунд, пока, наконец, не начнется отладка.


Настройки 2755:

Результат 2755:

После этого начинается отладка еще через 2 секунды. 

 

Пожалуйста, ознакомьтесь также с моей темой в англоязычном форуме для получения дополнительной информации и вопросов. 

https://www.mql5.com/en/forum/366722

Build 2875 - Huge issues!
Build 2875 - Huge issues!
  • 2021.04.07
  • www.mql5.com
Since 2875/2860: * Time until debugging starts <> 40 Seconds, whereby it needs 21 seconds to compile...
 
Будут исправлены ошибки, описанные мной тут?
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