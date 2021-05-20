Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 20

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Vitaly Muzichenko:

Сменить местами

Так просто. Спасибо.
 

Что за trash над true в ME подсказывает?

 

Есть ли способ получить доступ к временным и ценовым сериям OnCalculate() в отладчике, чтобы разработать индикатор? Действительно ли нам нужно сохранять значения в отдельных переменных, чтобы увидеть их?

Is there a way to access the time and prices series of OnCalculate() in the debugger in order to develop an indicator? Do we really have to save the values in separate variables to see them?


 
Carl Schreiber:

Есть ли способ получить доступ к временным и ценовым сериям OnCalculate() в отладчике, чтобы разработать индикатор? Действительно ли нам нужно сохранять значения в отдельных переменных, чтобы увидеть их?

Is there a way to access the time and prices series of OnCalculate() in the debugger in order to develop an indicator? Do we really have to save the values in separate variables to see them?


Раскройте массивы двойным кликом…


 
Alexey Viktorov:

Erweitern Sie Arrays durch Doppelklick ...


Attempted in vain (b 2920):

Тщетно пытались:


 
Carl Schreiber:

Attempted in vain (b 2920):

Тщетно пытались:


А почему у вас двумерный и трёхмерный массивы.

 
Alexey Viktorov :

А почему у вас двумерный и трёхмерный массивы.

Мне? Разве это не стандарт OnCalculate () - я ничего не менял.

Me? Isnt's this the standard of OnCalculate() -I did not change anything.
 
Carl Schreiber:

Мне? Разве это не стандарт OnCalculate () - я ничего не менял.

Me? Isnt's this the standard of OnCalculate() -I did not change anything.

Посмотрите сколько квадратных скобок на ваших снимках, в подчёркнутой строке на моём снимке.

У вас, в строке time две пары скобок, а в строке close три. Надо искать причину, почему это так.

 
Carl Schreiber:

Есть ли способ получить доступ к временным и ценовым сериям OnCalculate() в отладчике, чтобы разработать индикатор? Действительно ли нам нужно сохранять значения в отдельных переменных, чтобы увидеть их?

Is there a way to access the time and prices series of OnCalculate() in the debugger in order to develop an indicator? Do we really have to save the values in separate variables to see them?


Спасибо за предоставленные данные.

Ошибка исправлена, исправление войдёт в следующий билд.

 

After a few times of starting and stopping the debugger because of an indicator, it doesn't work anymore. In the journal of the terminal it says:

Where, how do I find the dispatcher to stop it?
Unfortunately also the new task manger does not show anything that looks like the dispatcher to stop it maybe(?) that way.

После нескольких раз запуска и остановки отладчика из-за индикатора он больше не работает. В журнале терминала написано:

Где, как мне найти диспетчера, чтобы остановить это?
К сожалению, новый диспетчер задач также не показывает ничего похожего на диспетчер, так что, возможно(?), это и есть способ остановить его.

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