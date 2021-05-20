Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 12

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Если прибыль есть, пишет её. Но во втором случае вообще ничего не стоит, просто пусто. Может хоть 0 рисовать для единообразия? Пробегаешься глазами в поисках синего и пропускаешь такие строки.

 

Сегодня обновился на build 2892. Терминал запускается, через несколько секунд наглухо зависает. Убиваю процесс terminal64.exe руками...

CJ      0       15:57:09.132    Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2892 started for MetaQuotes Software Corp.
PR      0       15:57:09.134    Terminal        Windows 10 build 17763, AMD Phenom II X3 720, 12 / 15 Gb memory, 535 / 930 Gb disk, IE 11, UAC, Admin, GMT+3
QP      0       15:57:09.134    Terminal        C:\Users\Admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\5B326B03063D8D9C446E3637EFA32247
GN      0       15:57:11.088    Network 'xxxxx': authorized on AMPGlobalUSA-Live through Access Server NEW (ping: 145.50 ms, build 2875)
GR      2       15:57:11.735    Terminal        crashlog generated
HF      0       15:57:11.743    Network 'xxxxx': disconnected from AMPGlobalUSA-Live
PQ      3       15:57:26.749    NetDispatcher   thread timeout reached possible deadlock [15]
Файлы:
MT5CLW64.ZIP  106 kb
 
При нажатии на иконку маркет и сигналы наглухо вешается все во вкладке маркет.  build 2892
 
build 2875

Обновление сломало тестировщик - юзаю на фондовом рынке (брокер Открытие)

В одиночном прогоне в любом режиме исчезло списание комиссии и неправильно считается прибыль/размер сделки (умножается на 10), при этом на графике средств всё по прежнему нормально

У меня у одного такая дичь происходит?
 
traveller00:

Если прибыль есть, пишет её. Но во втором случае вообще ничего не стоит, просто пусто. Может хоть 0 рисовать для единообразия? Пробегаешься глазами в поисках синего и пропускаешь такие строки.

CloseBy одной из сторон не просто имеет нулевой профит, а самого профита даже в теории не должна иметь. Поэтому, вроде, корректная визуализация.

 
Александр Кувакин:
build 2875

Обновление сломало тестировщик - юзаю на фондовом рынке (брокер Открытие)

В одиночном прогоне в любом режиме исчезло списание комиссии и неправильно считается прибыль/размер сделки (умножается на 10), при этом на графике средств всё по прежнему нормально

У меня у одного такая дичь происходит?

обновился до b2892. - тоже самое

 
fxsaber:

CloseBy одной из сторон не просто имеет нулевой профит, а самого профита даже в теории не должна иметь. Поэтому, вроде, корректная визуализация.

Но тут 4 разных ордера, по комментарию в строке Прибыль видно. Т.е. это не описание одного CloseBy с двух разных сторон. Это 2 разных несвязанных CloseBy.

 
traveller00:

Но тут 4 разных ордера, по комментарию в строке Прибыль видно. Т.е. это не описание одного CloseBy с двух разных сторон. Это 2 разных несвязанных CloseBy.

Понял. Двойную пустоту для второго CloseBy не заметил.

 
При нехватке места на диске CustomTicksReplace кидает ошибку 5310=ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER, что сильно неочевидно.
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