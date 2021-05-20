Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 12
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Если прибыль есть, пишет её. Но во втором случае вообще ничего не стоит, просто пусто. Может хоть 0 рисовать для единообразия? Пробегаешься глазами в поисках синего и пропускаешь такие строки.
Сегодня обновился на build 2892. Терминал запускается, через несколько секунд наглухо зависает. Убиваю процесс terminal64.exe руками...
Обновление сломало тестировщик - юзаю на фондовом рынке (брокер Открытие)
В одиночном прогоне в любом режиме исчезло списание комиссии и неправильно считается прибыль/размер сделки (умножается на 10), при этом на графике средств всё по прежнему нормально
У меня у одного такая дичь происходит?
Если прибыль есть, пишет её. Но во втором случае вообще ничего не стоит, просто пусто. Может хоть 0 рисовать для единообразия? Пробегаешься глазами в поисках синего и пропускаешь такие строки.
CloseBy одной из сторон не просто имеет нулевой профит, а самого профита даже в теории не должна иметь. Поэтому, вроде, корректная визуализация.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления
fxsaber, 2021.04.03 01:25b2875. На Win10 CopyTicks не качает тики, выдавая 4403. На WinServer2019 все отлично.
b2892. Просьба не игнорировать и починить.
build 2875
Обновление сломало тестировщик - юзаю на фондовом рынке (брокер Открытие)
В одиночном прогоне в любом режиме исчезло списание комиссии и неправильно считается прибыль/размер сделки (умножается на 10), при этом на графике средств всё по прежнему нормально
У меня у одного такая дичь происходит?
обновился до b2892. - тоже самое
CloseBy одной из сторон не просто имеет нулевой профит, а самого профита даже в теории не должна иметь. Поэтому, вроде, корректная визуализация.
Но тут 4 разных ордера, по комментарию в строке Прибыль видно. Т.е. это не описание одного CloseBy с двух разных сторон. Это 2 разных несвязанных CloseBy.
Но тут 4 разных ордера, по комментарию в строке Прибыль видно. Т.е. это не описание одного CloseBy с двух разных сторон. Это 2 разных несвязанных CloseBy.
Понял. Двойную пустоту для второго CloseBy не заметил.