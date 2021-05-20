Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 16
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А с компиляцией вообще какая то чехарда. Одновременно с текущим build 2900 открыл тестовый пример в MetaEditor 2085, скомпилировал. Запустил в MetaTrader 2900 через Навигатор - получил результат. Далее компилирую в MetaEditor 2900, запускаю в MetaTrader 2900 через Навигатор - получаю тот же результат (!), т.е. выполняется "старый" .ex5. Новый результат получается только, если через F5 запускать или изменить код (причем нужно именно изменить код, добавить пустую строку недостаточно)
Там, похоже, есть проблемы с кэшированием. У меня, например, часто бывает, что после тестера стратегий, начинаешь запускать одиночные прогоны с результатами оптимизации и сова выполняется не с теми параметрами, которые выбрал, а вообще непонятно с какими. Чтобы выполнить прогон с теми параметрами, которые ты выбрал - надо сначала сохранить, а потом загрузить их во вкладке параметры.
Решил приложить лог выполнения советника. Запускается два разных результата прохода тестера стратегий. На одном и том же временном диапазоне и паре, естественно.
В первом случае такая строка по кол-ву тиков:
Во втором случае такая:
Вопрос по работе функции ColorToString
Предполагаю, что при 'color_name' выставленном в 'false' функция должна выдавать ответ в виде 'R,G,B' - даже если это 'R,G,B' соответствует цветовой константе.
...
Спасибо за сообщение, исправлено
билд 2900 , ещё в редакторе в режиме отладки стопы (F9) не всегда хотят ставиться там где мне надо
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Изучаем и пишем вместе на MQL5
Rashid Umarov, 2014.08.29 13:28Свойство DEAL_ENTRY_STATE будет удалено из справки, как фактически отсутствующее в реальности.
Возможно, стоит удалить и в ME из всплывающей подсказки этот рудимент.
Спасибо за сообщение, исправлено
Ошибка в описании:
Структура торговой транзакции (MqlTradeTransaction)
Выделенное красным поле именуется: time_type
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Usage
fxsaber, 2021.05.07 09:29
Результат с разных советников, работающих на разных терминалах MT5.
В секундном таймере замерял. Произошел колоссальный скачок значения GetMicrosecondCount по сравнению с предыдущим!
Почти одновременно - шесть минут. Возможно, значения из лога подскажут, где собака зарыта.
b2895.
b2895.
уже доступен 2902 b
уже доступен 2902 b
Там такой случай, что об исправлении сообщат.
В Квике показана моя сделка, а в МТ5 - пустота
В Квике показана моя сделка, а в МТ5 - пустота
Не вижу пустоты. Вижу ожидание обновления.