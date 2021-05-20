Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 16

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A100:
А с компиляцией вообще какая то чехарда. Одновременно с текущим build 2900 открыл тестовый пример в MetaEditor 2085, скомпилировал. Запустил в MetaTrader 2900 через Навигатор - получил результат. Далее компилирую в MetaEditor 2900, запускаю в MetaTrader 2900 через Навигатор - получаю тот же результат (!), т.е. выполняется "старый" .ex5. Новый результат получается только, если через F5 запускать или изменить код (причем нужно именно изменить код, добавить пустую строку недостаточно)

Там, похоже, есть проблемы с кэшированием. У меня, например, часто бывает, что после тестера стратегий, начинаешь запускать одиночные прогоны с результатами оптимизации и сова выполняется не с теми параметрами, которые выбрал, а вообще непонятно с какими. Чтобы выполнить прогон с теми параметрами, которые ты выбрал - надо сначала сохранить, а потом загрузить их во вкладке параметры.

Решил приложить лог выполнения советника. Запускается два разных результата прохода тестера стратегий. На одном и том же временном диапазоне и паре, естественно.

В первом случае такая строка по кол-ву тиков:

LM      0       10:14:35.812    Core 01 CHFJPY,H1: 77389 ticks, 24 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.045. Test passed in 0:00:00.843 (including ticks preprocessing 0:00:00.015).
CN      0       10:14:35.812    Core 01 CHFJPY,H1: total time from login to stop testing 0:00:00.888 (including 0:00:00.045 for history data synchronization)
DE      0       10:14:35.812    Core 01 182492 total ticks for all symbols
QR      0       10:14:35.812    Core 01 CHFJPY: generate 77389 ticks in 0:00:00.015, passed to tester 77390 ticks
ME      0       10:14:35.812    Core 01 USDCHF: generate 48898 ticks in 0:00:00.000, passed to tester 47449 ticks
EI      0       10:14:35.812    Core 01 USDJPY: generate 61267 ticks in 0:00:00.000, passed to tester 57656 ticks

Во втором случае такая:

HR      0       10:15:12.446    Core 01 CHFJPY,H1: 3783 ticks, 2 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.023. Test passed in 0:00:00.081.
IR      0       10:15:12.446    Core 01 CHFJPY,H1: total time from login to stop testing 0:00:00.104 (including 0:00:00.023 for history data synchronization)
NQ      0       10:15:12.446    Core 01 8845 total ticks for all symbols
NI      0       10:15:12.446    Core 01 CHFJPY: passed to tester 77390 ticks
GQ      0       10:15:12.446    Core 01 USDCHF: passed to tester 48899 ticks
HI      0       10:15:12.446    Core 01 USDJPY: passed to tester 61268 ticks
Файлы:
20210502.log  270 kb
 
Vladimir Karputov:

Вопрос по работе функции ColorToString

Предполагаю, что при 'color_name' выставленном в 'false' функция должна выдавать ответ в виде 'R,G,B' - даже если это 'R,G,B' соответствует цветовой константе.

...

Спасибо за сообщение, исправлено

 
https://www.mql5.com/ru/forum/368597
билд 2900 , ещё в редакторе в режиме отладки стопы (F9) не всегда хотят ставиться там где мне надо
Ошибка моделирования визуализация\без
Ошибка моделирования визуализация\без
  • 2021.05.04
  • www.mql5.com
Кто нибудь может объяснить как это происходит , или протестировать у себя...
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

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Rashid Umarov, 2014.08.29 13:28

Свойство DEAL_ENTRY_STATE будет удалено из справки, как фактически отсутствующее в реальности.

Возможно, стоит удалить и в ME из всплывающей подсказки этот рудимент.

 
Ilyas:

Спасибо за сообщение, исправлено

Ошибка в описании:

Структура торговой транзакции (MqlTradeTransaction)


Ошибка


Выделенное красным поле именуется: time_type

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура торговой транзакции
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура торговой транзакции
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Структура торговой транзакции - Структуры данных - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Usage

fxsaber, 2021.05.07 09:29

Результат с разных советников, работающих на разных терминалах MT5.

13:06:19.340            Alert: NewValue = 18446743151372489140  PrevValue = 922336502808

13:06:19.496            Alert: NewValue = 18446743151372632526  PrevValue = 922336530679

13:06:21.168            Alert: NewValue = 18446743151372432930  PrevValue = 922336289653

13:06:21.246            Alert: NewValue = 18446743151372511585  PrevValue = 922336384079

13:06:21.918            Alert: NewValue = 18446743151373175740  PrevValue = 922337032278

13:05:49.549            Alert: NewValue = 18446743151372783460  PrevValue = 922336639519

13:05:49.643            Alert: NewValue = 18446743151372877422  PrevValue = 922336749238

13:05:49.830            Alert: NewValue = 18446743151372981620  PrevValue = 922336827260

13:05:49.837            Alert: NewValue = 18446743151372981705  PrevValue = 922337174916

13:05:49.970            Alert: NewValue = 18446743151373219811  PrevValue = 922337076006

13:05:50.002            Alert: NewValue = 18446743151373138024  PrevValue = 922336994772

13:05:50.017            Alert: NewValue = 18446743151373163501  PrevValue = 922337004918

12:59:34.636            Alert: NewValue = 18446743151373189380  PrevValue = 922337158803

В секундном таймере замерял. Произошел колоссальный скачок значения GetMicrosecondCount по сравнению с предыдущим!

Почти одновременно - шесть минут. Возможно, значения из лога подскажут, где собака зарыта.

b2895.

 
fxsaber:

b2895.

уже доступен 2902 b

 
Vladimir Pastushak:

уже доступен 2902 b

Там такой случай, что об исправлении сообщат.

 

В Квике показана моя сделка, а в МТ5 - пустота


 
prostotrader:

В Квике показана моя сделка, а в МТ5 - пустота


Не вижу пустоты. Вижу ожидание обновления.

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