Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 10
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С подсветкой вообще чудесато, но тут не сильно парит:
Тем более, что это воспроизведено на простом примере, но до сих пор не исправлено
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2018.08.28 01:13
Подсветка пропадает... потом появляется сновa
Вообще не ясно, зачем вводить было это ключевое слово - и без него (замени его на пробел) компилятору было бы понятно, что это группа. При том, что по общему правилу ключевые слова нельзя использовать в качестве идентификаторов
а какая разница?
В тестере визуально выделяется красивее
И в окне настроек слева нет значка типа переменной, что тоже визуально блоки лучше разделяет
Я первый раз пробую этот идентификатор. Задумка хорошая, но пока есть недоработки, как видно.
В тестере визуально выделяется красивее
Вы не поняли - ключевое слово group не нужно, а не сами группы. Компилятор вполне мог бы обойтись и без него:
Кстати diuble - это так в Документации написано https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables/inputvariables#group
Дебагер шалит.
Если уж вводить ключевое слово group, то в таком формате: Так хотя бы можно сделать входной параметр как частью группы, так и сам по себе
Открыл Daily-чарт и на нем автоматом нанеслись 31000 объектов, соответствующим закрытым позициям. Поскольку ТФ большой, то все они помещаются на одном экране.
В итоге сколллинг мышью графика вызывает дикие тормоза . Ядро на 100% загружается при перемещении.
Возможно, стоит ограничивать количество так автоматически наносимых объектов.
Древний баг.
На ровном месте все подокна (Обзор рынка и другие) становятся вертикальными/горизонтальными полосками. При этом терминал всегда развернут на весь экран (для скрина уменьшил).
Мышкой окна не менял. Просто выбираешь работающий терминал из запущенных приложений, а там такое. Воспроизвести не получается. Но за сутки уже несколько раз нарывался.
Win10x64. На WinServer2019, вроде, ни разу не замечал.
Древний баг.
На ровном месте все подокна (Обзор рынка и другие) становятся вертикальными/горизонтальными полосками. При этом терминал всегда развернут на весь экран (для скрина уменьшил).
Мышкой окна не менял. Просто выбираешь работающий терминал из запущенных приложений, а там такое. Воспроизвести не получается. Но за сутки уже несколько раз нарывался.
Win10x64. На WinServer2019, вроде, ни разу не замечал.
Это на локальном компе такое? Или только куда удалённо вход происходит?А замечал схожие артефакты, когда разрешение экрана меняется, и он сам ресайзит, может с этим связано.
Открыл Daily-чарт и на нем автоматом нанеслись 31000 объектов, соответствующим закрытым позициям. Поскольку ТФ большой, то все они помещаются на одном экране.
В итоге сколллинг мышью графика вызывает дикие тормоза . Ядро на 100% загружается при перемещении.
Возможно, стоит ограничивать количество так автоматически наносимых объектов.
Раньше думал, что у меня планшет тормозит
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
A100, 2020.09.07 16:04
Тормозят ручные графические построения (трендовая линия, равноудаленный канал, Фибоначчи) и перекрестие
пока не выяснилось, что это MetaTrader начинает весомо тормозить уже при 1400 объектов OBJ_EVENT (Событие Календаря), которые могут при этом на видимой части графика не отображаться вовсе
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2020.10.13 05:07
Воспроизводится следующим образом:
На дневной график EURUSD (MetaQuotes-Demo) через вкладку Календарь добавить события за прошлый, текущий и следующий месяц (получается примерно 1400 объектов). После указанного добавления график начинает сильно тормозить настолько, что затруднительно перемещать перекрестие и двигать трендовые линии.
Если удалить все объекты OBJ_EVENT, то задержка исчезает