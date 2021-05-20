Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 15
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Остались ли у меня на глазах дольки огурца или на самом деле нет значка, который позволяет пользователю включать и выключать перекрестие (Ctrl + F) на графике?
У меня все еще огуречные ломтики на глазах, или на самом деле нет значка, который позволяет пользователю включить перекрестие (Ctrl + F) на графике?
Возможно у вас закрылась панель инструментов "Графические инструменты"
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Ненормализованные цены в MT4
fxsaber, 2021.04.30 12:47
ненормализованные цены в истории торгов отличают от нормализованных всегда на DBL_EPSILON.
Просьба пояснить причину. Речь про MT5. Проблема только с DEAL_PRICE.
Вопрос по работе функции ColorToString
Предполагаю, что при 'color_name' выставленном в 'false' функция должна выдавать ответ в виде 'R,G,B' - даже если это 'R,G,B' соответствует цветовой константе.
Например код
должен выдавать результат
а вот такой код
должен пытаться выдать цветовую константу, в данном случае это должно быть
clrLime
На данный момент это не так - в обоих случаях функция выдаёт цветовую константу и не выдаёт RGB при 'false'
Код
Результат
Я включил все, что только возможно:
I have enabled everything that is possible:
Тогда сделайте так
Клик правой кнопкой мышки. Настроить. Добавить.
Вы вызвали настройки другой панели инструментов.
У меня ничего этого нет - как видите, ничего (я перешел на русский):
I don't have anything of that - as you can see, there isn't anything (I switched to Russian):
Стрелкой показана панель "Графические инструменты".
У вас её почему-то не видно.
Стрелкой показана панель "Графические инструменты".
У вас её почему-то не видно.
Я должен еще раз извиниться - эти дурацкие ломтики огурцов. Я переместил графический элемент на вертикальный правый край год или более назад, а затем долгое время не использовал его. Теперь я просто не смотрел туда.
:(
Счастливой Пасхи
Я должен еще раз извиниться - эти дурацкие ломтики огурцов. Я переместил графический элемент на вертикальный правый край год или более назад, а затем долгое время не использовал его. Теперь я просто не смотрел туда.
:(
Счастливой Пасхи
Я рад что помог избавиться от ломтиков огурцов :-)))
Удачи…
Вопрос по работе функции ColorToString
Это существенная ошибка: результат зависит от случая. И хорошо, если она касается только этой функции. Тем более, что раньше (build 2085) все нормально было
А какая разница?