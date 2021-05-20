Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 15

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Carl Schreiber:

Остались ли у меня на глазах дольки огурца или на самом деле нет значка, который позволяет пользователю включать и выключать перекрестие (Ctrl + F) на графике?

У меня все еще огуречные ломтики на глазах, или на самом деле нет значка, который позволяет пользователю включить перекрестие (Ctrl + F) на графике?


Возможно у вас закрылась панель инструментов "Графические инструменты"

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ненормализованные цены в MT4

fxsaber, 2021.04.30 12:47

ненормализованные цены в истории торгов отличают от нормализованных всегда на DBL_EPSILON.

Просьба пояснить причину. Речь про MT5. Проблема только с DEAL_PRICE.

 
Говорите что обновили документацию, но ошибку о которой я писал ещё в декабре так и не исправили: Ошибка описания
Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
  • 2020.12.29
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Ошибки, баги, вопросы
 

Вопрос по работе функции ColorToString

string  ColorToString(
   color  color_value,     // значение цвета
   bool   color_name       // выводить имя цвета или нет
   );

Предполагаю, что при 'color_name' выставленном в 'false' функция должна выдавать ответ в виде 'R,G,B' - даже если это 'R,G,B' соответствует цветовой константе.

Например код

   string clr=ColorToString(C'0,255,0',false); // зеленый цвет
   Print(clr);

должен выдавать результат 

0,255,0


а вот такой код 

   string clr=ColorToString(C'0,255,0',true); // зеленый цвет
   Print(clr);

должен пытаться выдать цветовую константу, в данном случае это должно быть

clrLime



На данный момент это не так - в обоих случаях функция выдаёт цветовую константу и не выдаёт RGB при 'false'

Код

   string clr=ColorToString(C'0,255,0',false); // R,G,B
   Print("false ",clr);
   clr=ColorToString(C'0,255,0',true); // color
   Print("true ",clr);

Результат

false clrLime
true clrLime
 
Carl Schreiber:

Я включил все, что только возможно:

I have enabled everything that is possible:

Тогда сделайте так

Клик правой кнопкой мышки. Настроить. Добавить.


Вы вызвали настройки другой панели инструментов.

 
Carl Schreiber:

У меня ничего этого нет - как видите, ничего (я перешел на русский):

I don't have anything of that - as you can see, there isn't anything (I switched to Russian):


Стрелкой показана панель "Графические инструменты".

У вас её почему-то не видно.

 
Alexey Viktorov:

Стрелкой показана панель "Графические инструменты".

У вас её почему-то не видно.

Я должен еще раз извиниться - эти дурацкие ломтики огурцов. Я переместил графический элемент на вертикальный правый край год или более назад, а затем долгое время не использовал его. Теперь я просто не смотрел туда.
:(
Счастливой Пасхи

 
Carl Schreiber:

Я должен еще раз извиниться - эти дурацкие ломтики огурцов. Я переместил графический элемент на вертикальный правый край год или более назад, а затем долгое время не использовал его. Теперь я просто не смотрел туда.
:(
Счастливой Пасхи

Я рад что помог избавиться от ломтиков огурцов :-)))

Удачи…

 
Vladimir Karputov:

Вопрос по работе функции ColorToString

Это существенная ошибка: результат зависит от случая. И хорошо, если она касается только этой функции. Тем более, что раньше (build 2085) все нормально было

void OnStart()
{                                          //Результат:
        Print( ColorToString( 0   )); //(1)//clrBlack
        color clr = 0;
        Print( ColorToString( clr )); //(2)//0,0,0
}

А какая разница?

 
А с компиляцией вообще какая то чехарда. Одновременно с текущим build 2900 открыл тестовый пример в MetaEditor 2085, скомпилировал. Запустил в MetaTrader 2900 через Навигатор - получил результат. Далее компилирую в MetaEditor 2900, запускаю в MetaTrader 2900 через Навигатор - получаю тот же результат (!), т.е. выполняется "старый" .ex5. Новый результат получается только, если через F5 запускать или изменить код (причем нужно именно изменить код, добавить пустую строку недостаточно)
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