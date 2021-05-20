Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 18

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Ilyas:

Нет, это математический вектор

Вместе с vector будут добавлены matrix и complex

Так же планируем занять имена vectorc, veсtori, matrixc и matrixi (возможно vectorf, matrixf)

А подсветка пользовательских функций, пользовательских типов,  классов, структур не рассматривается?

 
Как узнать, что сейчас идет выполнение FileSelectDialog, если окно Терминала в фокусе - загораживает диалоговое окно выбора файла?
 
При открытии/закрытии терминала слетает настройка толщины индикатора на чарте.
 

Галки сняты, а все равно присутствуют сервисы.


 

Классное взаимное переключение Toolbox<->Tester.

Просьба на это действие повесить горячую клавишу.

 
fxsaber:

Классное взаимное переключение Toolbox<->Tester.

Просьба на это действие повесить горячую клавишу.

Ctrl+T и Ctrl+R но к сожалению это не такое переключение, а только открытие-закрытие окна инструменты и тестер

 
fxsaber :

Галки сняты, а все равно присутствуют сервисы.


Вы перезапускали МТ5?
 

Текст в терминале в маркете не копируется! Это значит что перевести текст переводчиком нельзя! Маркет в терминале теряет смысл ((((((

Гифки в статичном состоянии, это то же не хорошо.


Задумка перенести все вкладки в окна графиков хорошая, давно пора, только делайте хорошо либо вообще не делайте....

 
Alexey Viktorov:

Ctrl+T и Ctrl+R но к сожалению это не такое переключение, а только открытие-закрытие окна инструменты и тестер

Да, это другое.

 
Alain Verleyen:
Вы перезапускали МТ5?

Да.

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