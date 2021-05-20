Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 18
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Нет, это математический вектор
Вместе с vector будут добавлены matrix и complex
Так же планируем занять имена vectorc, veсtori, matrixc и matrixi (возможно vectorf, matrixf)
А подсветка пользовательских функций, пользовательских типов, классов, структур не рассматривается?
Галки сняты, а все равно присутствуют сервисы.
Классное взаимное переключение Toolbox<->Tester.
Просьба на это действие повесить горячую клавишу.
Классное взаимное переключение Toolbox<->Tester.
Просьба на это действие повесить горячую клавишу.
Ctrl+T и Ctrl+R но к сожалению это не такое переключение, а только открытие-закрытие окна инструменты и тестер
Галки сняты, а все равно присутствуют сервисы.
Текст в терминале в маркете не копируется! Это значит что перевести текст переводчиком нельзя! Маркет в терминале теряет смысл ((((((
Гифки в статичном состоянии, это то же не хорошо.
Задумка перенести все вкладки в окна графиков хорошая, давно пора, только делайте хорошо либо вообще не делайте....
Ctrl+T и Ctrl+R но к сожалению это не такое переключение, а только открытие-закрытие окна инструменты и тестер
Да, это другое.
Вы перезапускали МТ5?
Да.