Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 17

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Artyom Trishkin:

Не вижу пустоты. Вижу ожидание обновления.

Ага, уже 2 часа ожидается...

 
prostotrader:

Ага, уже 2 часа ожидается...

Ну... Это всё же не отсутствие сделки :)
 
Artyom Trishkin:
Ну... Это всё же не отсутствие сделки :)

Ну да, ведь не свой счет, и поприкалываться можно... :)

После клиринга "отъело" ...
 

Просто "приятно иметь" :)
В терминале десятичная точка цифровой клавиатуры воспринимается как точка, хотя в немецких (европейских) клавиатурах она определяется как десятичная запятая.
Теперь было бы неплохо, если бы этот ключ ВСЕГДА принимался редактором метакавычек за десятичную точку, независимо от языковых настроек.

Just a "nice to have" :)
In the terminal, the decimal point of the numeric keypad is taken as a period, although it is defined as a decimal comma in the German (European) keyboards.
Now it would be quite nice if this key is taken ALSO by the Metaquotes editor as decimal point, independent of the language settings.


 

По-видимому, слово `vector` воспринимается компилятором как зарезервированное:

vector

Пример прилагаю.

Файлы:
test_vector.mq5  1 kb
 
Vladimir Belozercev:

По-видимому, слово `vector` воспринимается компилятором как зарезервированное:


Пример прилагаю.

Это можно понять сразу по цвету, если работать в редакторе MetaEditor:


 
Vladimir Belozercev:

По-видимому, слово `vector` воспринимается компилятором как зарезервированное:


Пример прилагаю.

Да, вводятся новые типы данных в язык MQL5. Нужно внести правки в свои исходники

 
Rashid Umarov:

Да, вводятся новые типы данных в язык MQL5. Нужно внести правки в свои исходники

Аналог STL из C++?

 
Aleksey Nikolayev:

Аналог STL из C++?

Нет, это математический вектор

Вместе с vector будут добавлены matrix и complex

Так же планируем занять имена vectorc, veсtori, matrixc и matrixi (возможно vectorf, matrixf)

 
Ilyas:

Нет, это математический вектор

Вместе с vector будут добавлены matrix и complex

Так же планируем занять имена vectorc, veсtori, matrixc и matrixi (возможно vectorf, matrixf)

Можно ли это рассматривать как движение в сторону обещанной ранее поддержки ONNX?

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