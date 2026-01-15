Ошибки, баги, вопросы - страница 2875

Новый комментарий
 
Denis Rodionov:

Вот как показывает. В настройках русский стоит

у меня так как у Вас выглядел терминал на англ. Винде, вот и посоветовал посмотреть настройки

а язык системы по умолчанию у Вас русский? - если да, тогда не знаю почему настройки Винды терминал не видит

 
Igor Makanu:

у меня так как у Вас выглядел терминал на англ. Винде, вот и посоветовал посмотреть настройки

а язык системы по умолчанию у Вас русский? - если да, тогда не знаю почему настройки Винды терминал не видит

Язык да, русский. Причем во всех терминалах такая ерунда.

Разобрался))) 

В настройках терминала каким то образом арабский стоял

 

Противоречие:

struct A {
        int i[1]; //(*)
        void f1() const {        i[  0 ] = 1;   } //(1) Error: 'i' - member of the constant object cannot be modified
        void f2() const { ArrayFill( 0, 1, 1 ); } //(2) Error: 'ArrayFill' - wrong parameters count
};
struct B {
        int i[ ]; //(**)
        void f3() const {        i[  0 ] = 1;   } //(3) нормально ???
        void f4() const { ArrayFill( 0, 1, 1 ); } //(4) Error: 'ArrayFill' - wrong parameters count
};

Допустим, между (*) и (**) - есть принципиальная разница, позволяющая компилировать (3) без ошибки, но тогда какая принципиальная разница между (3) и (4) ?

Ожидалось: одинаковое поведение компилятора в (1) и (3) и\или в (3) и (4)

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

A100, 2020.08.31 15:55

На графике (в частности EURUSD) с месячным и недельным таймфреймом перекрестие очень медленно двигается вслед за курсором - для воспроизведения достаточно плавно перемещать курсор по диагонали...


Воспроизводится следующим образом:

На дневной график EURUSD (MetaQuotes-Demo) через вкладку Календарь добавить события за прошлый, текущий и следующий месяц (получается примерно 1400 объектов). После указанного добавления график начинает сильно тормозить настолько, что затруднительно перемещать перекрестие и двигать трендовые линии.

Если удалить все объекты OBJ_EVENT, то задержка исчезает

 
A100:

Противоречие:

Допустим, между (*) и (**) - есть принципиальная разница, позволяющая компилировать (3) без ошибки, но тогда какая принципиальная разница между (3) и (4) ?

Ожидалось: одинаковое поведение компилятора в (1) и (3) и\или в (3) и (4)

Да, есть противоречие для ArrayResize, будем это решать при следующем апгрейде синтаксиса языка.

(1) и (3) разные случаи, в первом -  память под массив является частью константного объекта, во втором нет, сам объект массива константный, а его элементы нет.

 
A100:

Критическая ошибка при выполнении

Результат: EX5 loading failed

Спасибо за сообщение. Исправлено.

 

почему в тестере невозможно выполнить оптимизацию

input int      inData        = -1;

от -2147483648 до 2147483647 с шагом 1 ?


ЗЫ: в целом интересен вопрос не почему, а как сделать генетическую оптимизацию для 32-х битного значения, в коде ЕА побитно input-параметры использую, т.е. хочу иметь возможность оптимизации  от -2147483648 до 2147483647 с шагом 1 ?

 
Igor Makanu:

ЗЫ: в целом интересен вопрос не почему, а как сделать генетическую оптимизацию для 32-х битного значения, в коде ЕА побитно input-параметры использую, т.е. хочу иметь возможность оптимизации  от -2147483648 до 2147483647 с шагом 1 ?

input ushort inNum1 = USHORT_MAX;
input ushort inNum2 = USHORT_MAX;

const uint Num = (uint)inNum1 << (sizeof(inNum1) * 8) | inNum2;

void OnInit() {}


 
fxsaber:


я знаю сколько это проходов оптимизации

вопрос не в количестве проходов  ( - я не надеюсь когда-нибудь пройти все проходы )

вопрос в том, что я ограничиваю свой алгоритм, ограничениями тестера - ставлю шаг 2 - тогда да, все работает ( незначительные параметры ( последние биты ) можно и с таким шагом запустить в ГА )

UPD:

странно работает ограничение во входных параметрах:

ставлю от -2147483648  до 0 с шагом 2 - ОК

ставлю от -2147483648  до 0 с шагом 1 -  не дает оптимизировать

ставлю от -2147483648  до 2147483645  с шагом 2 - ОК

ставлю от -2147483648  до 2147483645  с шагом 1 -  не дает оптимизировать

 
Igor Makanu:

я знаю сколько это проходов оптимизации

Переменная Num  в исходнике.

1...286828692870287128722873287428752876287728782879288028812882...3696
Новый комментарий