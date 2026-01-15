Ошибки, баги, вопросы - страница 2875
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот как показывает. В настройках русский стоит
у меня так как у Вас выглядел терминал на англ. Винде, вот и посоветовал посмотреть настройки
а язык системы по умолчанию у Вас русский? - если да, тогда не знаю почему настройки Винды терминал не видит
у меня так как у Вас выглядел терминал на англ. Винде, вот и посоветовал посмотреть настройки
а язык системы по умолчанию у Вас русский? - если да, тогда не знаю почему настройки Винды терминал не видит
Язык да, русский. Причем во всех терминалах такая ерунда.
Разобрался)))
В настройках терминала каким то образом арабский стоял
Противоречие:
Допустим, между (*) и (**) - есть принципиальная разница, позволяющая компилировать (3) без ошибки, но тогда какая принципиальная разница между (3) и (4) ?
Ожидалось: одинаковое поведение компилятора в (1) и (3) и\или в (3) и (4)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2020.08.31 15:55
На графике (в частности EURUSD) с месячным и недельным таймфреймом перекрестие очень медленно двигается вслед за курсором - для воспроизведения достаточно плавно перемещать курсор по диагонали...
Воспроизводится следующим образом:
На дневной график EURUSD (MetaQuotes-Demo) через вкладку Календарь добавить события за прошлый, текущий и следующий месяц (получается примерно 1400 объектов). После указанного добавления график начинает сильно тормозить настолько, что затруднительно перемещать перекрестие и двигать трендовые линии.
Если удалить все объекты OBJ_EVENT, то задержка исчезает
Противоречие:
Допустим, между (*) и (**) - есть принципиальная разница, позволяющая компилировать (3) без ошибки, но тогда какая принципиальная разница между (3) и (4) ?
Ожидалось: одинаковое поведение компилятора в (1) и (3) и\или в (3) и (4)
Да, есть противоречие для ArrayResize, будем это решать при следующем апгрейде синтаксиса языка.
(1) и (3) разные случаи, в первом - память под массив является частью константного объекта, во втором нет, сам объект массива константный, а его элементы нет.
Критическая ошибка при выполнении
Результат: EX5 loading failed
Спасибо за сообщение. Исправлено.
почему в тестере невозможно выполнить оптимизацию
от -2147483648 до 2147483647 с шагом 1 ?
ЗЫ: в целом интересен вопрос не почему, а как сделать генетическую оптимизацию для 32-х битного значения, в коде ЕА побитно input-параметры использую, т.е. хочу иметь возможность оптимизации от -2147483648 до 2147483647 с шагом 1 ?
ЗЫ: в целом интересен вопрос не почему, а как сделать генетическую оптимизацию для 32-х битного значения, в коде ЕА побитно input-параметры использую, т.е. хочу иметь возможность оптимизации от -2147483648 до 2147483647 с шагом 1 ?
я знаю сколько это проходов оптимизации
вопрос не в количестве проходов ( - я не надеюсь когда-нибудь пройти все проходы )
вопрос в том, что я ограничиваю свой алгоритм, ограничениями тестера - ставлю шаг 2 - тогда да, все работает ( незначительные параметры ( последние биты ) можно и с таким шагом запустить в ГА )
UPD:
странно работает ограничение во входных параметрах:
ставлю от -2147483648 до 0 с шагом 2 - ОК
ставлю от -2147483648 до 0 с шагом 1 - не дает оптимизировать
ставлю от -2147483648 до 2147483645 с шагом 2 - ОК
ставлю от -2147483648 до 2147483645 с шагом 1 - не дает оптимизировать
я знаю сколько это проходов оптимизации
Переменная Num в исходнике.