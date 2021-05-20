Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 6
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Артём, обрати внимание на разницу между CHART_EVENT_MOUSE_MOVE и CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
Блин. Слона-то я и не заметил... Спасибо. Вот что значит ночами работать :)
Запрос функции для следующего обновления. Пожалуйста, добавьте функциональность брекет-заказа в МТ5. Невероятно, что платформа до сих пор не имеет такой базовой и важной функциональности. Он должен быть доступен, когда мы включаем «торговлю в один клик», примерно так:
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Сборка 2875 - ОГРОМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ!
Дерк Хильгер , 2021.04.07 16:45
С 2875/2860:
* Время до начала отладки <> 40 секунд, при этом для компиляции требуется 21 секунда. Для сборки до 2860 требуется 3 секунды (конечно, без оптимизации)
* График зависает точно так же, когда одновременно используются индикаторы и советник на одном графике. Не всегда, не на каждом компьютере, просто иногда на некоторых. Последнее распознаваемое событие графика - CHARTEVENT_CHART_CHANGE, после этого свечи больше не двигаются. Удаление советника или индикатора возвращает график к жизни. Таких проблем не было ни в одной сборке до 2860, устранить проблему невозможно. Неважно, компилирую ли я индикаторы и советника со сборкой 2755 или с 2875, результат всегда один и тот же, как только 2875 используется для работы.
* Отладчик выдает ошибки, которых я никогда раньше не видел - уже много лет:
* Локальные переменные по-прежнему не могут быть найдены при редактировании (автозаполнение, известное с> 1 года, а также более старые сборки)
* Редактор аварийно завершает работу при вводе между фигурными скобками вызовов функций - не всегда, просто иногда, в основном с такими функциями, которые были определены недавно, и никогда со "старыми" функциями (известными с> 1 года, также в более старых сборках)
Из-за того обстоятельства, что пользователи не могут решить, хотят они обновления или нет, более 15 клиентов с ежемесячной оплатой уже вышли. Финансовый ущерб растет день ото дня. Единственное, что нам нужно изменить, чтобы пережить это, - это объяснить всем клиентам, как вернуться к более раннему выпуску, и настоятельно рекомендовать не обновлять MT5, пока не будут решены эти огромные проблемы.
Я просил подробный список изменений, но не получил ответа от MetaQuotes. Еще раз: мы разработчики, а не пользователи. Когда меняется элементарное, это нужно где-то объяснять. Без такой информации о каждой детали повреждение всегда является логическим следствием для некоторых разработчиков. И было много деталей, и это не первый раз, когда мы теряем клиентов из-за этого, и не в первый раз, когда мы проводим дни и ночи, чтобы понять, что происходит. Но особенно после сборки 2860, MT5 стал для нас полным беспорядком и катастрофой.
@MetaQuotes - ответьте и помогите.
В последних билдах (не знаю на каком точно) совсем косо стал показываться финансовый результат во вкладке "История" - брокер Открытие.
Почему нельзя сделать крайне приближенными к реалии показатели, а то происходит неадекватные списания/зачисления, а теперь и финансовый результат кривой.
В начале брокер объяснял, что списания/зачисления это только комиссия, и цифры были не очень велики, но потом начали летать цифры уже большие, как я понимаю MT5 дает большее ГО, которое корректируется после закрытия позиции, но это всё происходит криво и противно для пользователя, так как я желаю знать свои результаты работы за конкретный период.
На скрине, то что я вижу в терминале - отрицательный финансовый результат, в то время как в отчете он положительный.
Строка и колонка "Прибыль" не сходятся - что меня, как бухгалтера крайне раздражает.
При этом бесит, что корректировка проходит то с признакам "balance", то с признаком "correction" - в итоге их сальдо по аналитике не сходится. Уж помогите брокеру настроить сервер, что б корректировки все шли как корректировки, а комиссия брокера как его комиссия, а баланс - только операции снятия и пополнения счета.
Это один из явных упреков к MT5 со стороны тех, кто торгует на Квеке - уже надо решить эту проблему!
В последних билдах (не знаю на каком точно) совсем косо стал показываться финансовый результат во вкладке "История" - брокер Открытие.
Почему нельзя сделать крайне приближенными к реалии показатели, а то происходит неадекватные списания/зачисления, а теперь и финансовый результат кривой.
В начале брокер объяснял, что списания/зачисления это только комиссия, и цифры были не очень велики, но потом начали летать цифры уже большие, как я понимаю MT5 дает большее ГО, которое корректируется после закрытия позиции, но это всё происходит криво и противно для пользователя, так как я желаю знать свои результаты работы за конкретный период.
На скрине, то что я вижу в терминале - отрицательный финансовый результат, в то время как в отчете он положительный.
Строка и колонка "Прибыль" не сходятся - что меня, как бухгалтера крайне раздражает.
При этом бесит, что корректировка проходит то с признакам "balance", то с признаком "correction" - в итоге их сальдо по аналитике не сходится. Уж помогите брокеру настроить сервер, что б корректировки все шли как корректировки, а комиссия брокера как его комиссия, а баланс - только операции снятия и пополнения счета.
Это один из явных упреков к MT5 со стороны тех, кто торгует на Квеке - уже надо решить эту проблему!
Плюсую. Очень жаль, что MT не умеет считать комиссию в зависимости от проторгованного объема и учитывать комиссию самой биржи. От чего в Открытии, БКС и Финам такая вот чехарда.
Плюсую. Очень жаль, что MT не умеет считать комиссию в зависимости от проторгованного объема и учитывать комиссию самой биржи. От чего в Открытии, БКС и Финам такая вот чехарда.
Комиссию биржи они считают, а вот свою списывают разными корректировками.
с 09:50 до 10 я как понял идёт аукцион открытия https://www.moex.com/s1167, реальной торговли нет и приходят тики с большими отклонениями что делает проблему часто встречающейся
сделайте хотя бы возможность самому контролировать тестер
В последних билдах (не знаю на каком точно) совсем косо стал показываться финансовый результат во вкладке "История" - брокер Открытие.
Почему нельзя сделать крайне приближенными к реалии показатели, а то происходит неадекватные списания/зачисления, а теперь и финансовый результат кривой.
В начале брокер объяснял, что списания/зачисления это только комиссия, и цифры были не очень велики, но потом начали летать цифры уже большие, как я понимаю MT5 дает большее ГО, которое корректируется после закрытия позиции, но это всё происходит криво и противно для пользователя, так как я желаю знать свои результаты работы за конкретный период.
На скрине, то что я вижу в терминале - отрицательный финансовый результат, в то время как в отчете он положительный.
Строка и колонка "Прибыль" не сходятся - что меня, как бухгалтера крайне раздражает.
При этом бесит, что корректировка проходит то с признакам "balance", то с признаком "correction" - в итоге их сальдо по аналитике не сходится. Уж помогите брокеру настроить сервер, что б корректировки все шли как корректировки, а комиссия брокера как его комиссия, а баланс - только операции снятия и пополнения счета.
Это один из явных упреков к MT5 со стороны тех, кто торгует на Квеке - уже надо решить эту проблему!
Криво и противно - да. Бесит - да.
Они говорият, что с этими balance ничего сделать не могут, не собираются и вообще, это так надо. И это не комиссия.
Плюсую. Очень жаль, что MT не умеет считать комиссию в зависимости от проторгованного объема и учитывать комиссию самой биржи. От чего в Открытии, БКС и Финам такая вот чехарда.
Комиссия биржи видна в сделке. В отличие от комиссии брокера.
Криво работает тестер на фондовом рынке, например выстреливает стоп лосс до начала торгов - до 10-ти часов
с 09:50 до 10 я как понял идёт аукцион открытия https://www.moex.com/s1167, реальной торговли нет и приходят тики с большими отклонениями что делает проблему часто встречающейся
сделайте хотя бы возможность самому контролировать тестер
А в роботе нет проверки времени?