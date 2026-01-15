Ошибки, баги, вопросы - страница 2264
Прошу помощи, так и не смог разобраться в причинах.
Вот такой код по непонятной мне причине компилируется
но падает при выполнении. Подумал, ну баг при компиляции - не беда.
Но потом пишу вот так
Мало того, что это компилируется, так это еще и успешно выполняется! Скорее всего, где-то туплю сильно, но так и не смог понять, почему это пашет без проблем.
К сожалению, локализовать у меня не получилось, поэтому пример с ZIP-библой. И, скорее всего, разбираться будет в лом. Но мало ли.
Вылетает терминал (1881) при дебаге, если переменная представлена в двоичном формате
Проиграйте гифку, чтобы увидеть
Возможно, это относится только к union переменным
Спасибо за сообщение.
Исправил.
Исправление войдёт в следующий билд.
Вы пытаетесь указатель на объект типа А привести к указателю на объект типа B, что является явной ошибкой, т.к. A не наследуется от B
Это я понимаю. Но совсем не ясно, почему это же действие в примере с ZIP-библой работает. Там точно такое же привидение.
ЗЫ Разобрался.
Подсветка пропадает... потом появляется сновa
Столкнулся с такой проблемой, как разница результатов тестирования (и при работе на реале тоже) при тестировании на четырех и пяти знаке (особенно на малых ТМ), в МТ4. Результаты существенно отличаются (распознавание пяти и четырех знаков в советнике заложено), по крайней мере существенно увеличивается количество сделок. Кто знает или аргументировано предполагает причину? Может зависит не от знака, а от типа исполнения ордеров- обычное и рыночное?
P.S. Котировки, в обоих случаях загружались через Tisckstory.
Добрый день. Не подскажите, можно ли изменить настройки отображения индикатора из кода эксперта? Например, цвет или толщину линий. Заранее спасибо.
Можно, но
А зачем вам менять цвет и толщину в эксперте? На работу онного это ни как не влияет. Для картинки? Так меняйте в шаблоне, в настройках индикатора.