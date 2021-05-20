Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 5
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Спасибо.
Никогда такого не было, а тут иногда роботы начинают сыпать ошибками (5004 ERR_CANNOT_OPEN_FILE) открытия своих файлов состояний и логов.
Файлы есть, права есть.
Дополнительные условия - большая загрузка процессора и (возможно) большое к-во открытых файлов (но не больше, чем раньше).
Wine
Открываются как FileOpen(filename,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI|FILE_SHARE_READ) для логов и как FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_SHARE_READ) для стейтов.
Нашёл косяк. При обновлении МТ в выходные, некоторые роботы с последних графиков загрузились дважды (вместе с графиками).
Перед этим было сокращено к-во открытых графиков примерно на такое же количество и сохранён дефолтный профиль.
Мог ли как-то остаться "хвост" с графиками, которые были в конце списка и сдвинулись к его началу из-за удаления некоторых графиков из середины? А в хвосте остались их "фантомы".
Upd:
Вижу, они и сохранились! В MQL5/Profiles/Charts/Default файлы chart43.chr chart45.chr chart46.chr имеют дату 28.03.2021, а все остальные - 03.04.2021, когда и было обновление. Эти файлы не упоминаются в order.wnd, но загрузились при старте обновлённого МТ.
Билд терминала
Редактор тоже 2878
При компиляции больших файлов (советник с подключенной библиотекой) время компиляции заоблачное по сравнению с предыдущими билдами:
Если компилировать библиотеку отдельно, то время компиляции нормальное:
Файлы могу предоставить
PS. Чуть позже при очередной компиляции:
При компиляции больших файлов (советник с подключенной библиотекой) время компиляции заоблачное по сравнению с предыдущими билдами:
b2875
EX5 (не содержит явных или косвенных ресурсов) занимает 1.85 MB.
b2878
EX5 (не содержит явных или косвенных ресурсов) занимает 796 KB.
EX5 стал в 2.3 меньше размером. Интересно, что раньше MQLProtector-версия занимала всегда меньше обычной. А теперь - наоборот.
ЗЫ Если идет Оптимизация на 6/8 Агентах, то скорость компиляции падает в два раза.
b2875
EX5 (не содержит явных или косвенных ресурсов) занимает 1.85 MB.
b2878
EX5 (не содержит явных или косвенных ресурсов) занимает 796 KB.
EX5 стал в 2.3 меньше размером. Интересно, что раньше MQLProtector-версия занимала всегда меньше обычной. А теперь - наоборот.
ЗЫ Если идет Оптимизация на 6/8 Агентах, то скорость компиляции падает в два раза.
b2875 ex5 занимает 4038 Kb
b2878 ex5 занимает 3529 Kb
Все файлы содержат явно в себе ресурсы.
Размер изменился несущественно, однако скорость компиляции замедлена раз в 20
Такой скрипт
Даёт такой результат:
Если теперь запустить советник:
То в журнале он напишет
Значение константы CHART_EVENT_MOUSE_MOVE равно 10.
Но на чарте сначала (если сразу не двигать мышку) будет такая запись:
Обратите внимание - в комментарии на графике уже значение константы CHART_EVENT_MOUSE_MOVE равно 40.
Соответственно, при движении мышкой мы никогда не попадаем в отмеченный блок кода в приложенном выше коде.
Что и видим на графике при движении мышки - отображены только id и координаты курсора, но нет записи " and id=CHART_EVENT_MOUSE_MOVE":
Если компилировать библиотеку отдельно, то время компиляции нормальное:
отдельно библиотека это mqh?
при компиляции mqh не генерируется код, только проверяется синтаксис на корректность, оптимизаций нет, все быстро.
отдельно библиотека это mqh?
при компиляции mqh не генерируется код, только проверяется синтаксис на корректность, оптимизаций нет, все быстро.
Да, mqh. Спасибо, не знал.
Такой скрипт
Даёт такой результат:
Если теперь запустить советник:
То в журнале он напишет
Значение константы CHART_EVENT_MOUSE_MOVE равно 10.
Но на чарте сначала (если сразу не двигать мышку) будет такая запись:
Обратите внимание - в комментарии на графике уже значение константы CHART_EVENT_MOUSE_MOVE равно 40.
Соответственно, при движении мышкой мы никогда не попадаем в отмеченный блок кода в приложенном выше коде.
Что и видим на графике при движении мышки - отображены только id и координаты курсора, но нет записи " and id=CHART_EVENT_MOUSE_MOVE":
Артём, обрати внимание на разницу между CHART_EVENT_MOUSE_MOVE и CHARTEVENT_MOUSE_MOVE