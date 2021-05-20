Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это редко, потому что в настоящее время это невозможно ;-)
Нужно и не так уж и редко рисование индикаторными буферами одновременно в главном окне и в дополнительном. Не люблю это слово, но "костыли" вида "один индикатор вызывает другой" очень расстраивают.
С использованием Canvas это возможно.
https://www.mql5.com/ru/code/25414
Причем, при желании данные индикаторных линий можно дублировать в буферах, чтобы их потом использовать для торговой системы или другого индикатора.
Две давних "беды"
1. При переключении таймфреймов иногда довольно долго экран висит в состоянии "Ожидание обновления". Это бывает даже когда этот же инструмент уже открыт в другом окне на этом же таймфрейме! Что оно там "обновляет"? В МТ4 никогда такого не было и нет. Хорошо бы поправить, а то иногда ожидание затягивается до нескольких минут.
2. Некоторые индикаторы при старте рисуют не то, что надо. Лечится переключением таймфреймов, но один раз даже так не вылечилось - на индикаторе СДЛ пришлось поменять период (потом вернуть нужный). На МАКДе такого не бывало, зато он глючит чаще.
Прикладываю два индикатора с такой проблемой. Оба двухцветные - корень видимо в этом.
ИМХО любой индикатор (даже с не слишком корректным кодом) должен работать стабильно/одинаково. Правильно или нет - это вопрос отдельный, но должна быть стабильность.
Наблюдается проблема с функцией ShortArrayToString().
При попытке сохранить обученный Random Forest из пакета Alglib, в функции GetSelectionString() модуля bitconvert.mqh, массив res[] размером 1210402833 байта преобразуется в строку функцией ShortArrayToString(). Преобразование заканчивается ошибкой: "out of memory in 'bitconvert.mqh' (375,11)".
Вероятнее всего проблема с размером строки.
Вопрос разработчикам. Какой максимальный размер может иметь строка?
Наблюдается проблема с функцией ShortArrayToString().
При попытке сохранить обученный Random Forest из пакета Alglib, в функции GetSelectionString() модуля bitconvert.mqh, массив res[] размером 1210402833 байта преобразуется в строку функцией ShortArrayToString(). Преобразование заканчивается ошибкой: "out of memory in 'bitconvert.mqh' (375,11)".
Вероятнее всего проблема с размером строки.
Вопрос разработчикам. Какой максимальный размер может иметь строка?
Я не разработчик, но предполагая длину строки 64-битной со знаком и 2-байтовые символы, предположу 1G символов.
Это правильно что при закрытом рынке, сначала срабатывает else, потом как будто есть тик?
Выходной день, ФОРТС, торги закрыты, тики не приходят, графики стоят.
По диспетчеру задач, графический интерфейс потребляет 8-12% процессора. Чем он занят? (работает под Wine)
С уровнями стоп и фриз по-умолчанию (0) все отлично.
Меняю в тестере значение фриз на 1
Что ордер что ТП явно же далеко от маркет цены. Думаю, по этой же причине и валидация на маркете не проходит.
Билд 2875
После запроса исторических данных остаются символы и потребляют ресурсы. Есть способ выгрузить их из памяти?