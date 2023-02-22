MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 26

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fxsaber:
Риторический вопрос: вы чего добиваетесь здесь? 

Вы описали "проблему", которая явно в архитектуре вашего приложения, а не терминала. Также я вам уже давал совет - используйте решения, которые решают вашу проблему, даже приводил пример. Но видимо у вас другие цели...

PS. Я архитектор ПО и проф. разработчик C++, поэтому знаю о чем пишу) Алгоритмические решения всегда будут быстрее лобовых.

 
Andrey Pogoreltsev:

Вы описали "проблему", которая явно в архитектуре вашего приложения, а не терминала. Также я вам уже давал совет - используйте решения, которые решают вашу проблему, даже приводил пример. Но видимо у вас другие цели...

PS. Я архитектор ПО и проф. разработчик C++, поэтому знаю о чем пишу) Алгоритмические решения всегда будут быстрее лобовых.

Напишите сами тест, в котором будет модификация позиции и запрос истории ордеров.

Потестируйте.

Потом приходите.

 
Andrey Pogoreltsev:

Вы описали "проблему", которая явно в архитектуре вашего приложения, а не терминала. Также я вам уже давал совет - используйте решения, которые решают вашу проблему, даже приводил пример. Но видимо у вас другие цели...

PS. Я архитектор ПО и проф. разработчик C++, поэтому знаю о чем пишу) Алгоритмические решения всегда будут быстрее лобовых.

не поленился посмотрел, что могут предложить архитекторы в виде конечного продукта пользователю в Маркете.....  чтобы не грубить и не юлить: вижу ламерский график тестера за баснословную цену, такие вещи школота обычно " творит "

 
Andrey Khatimlianskii:

Напишите сами тест, в котором будет модификация позиции и запрос истории ордеров.

Потестируйте.

Потом приходите.

Зачем мне это писать, если я уже это использую у себя в советники с кэшированием? Куда теперь приходить?) Вы понимаете, что такое кэширование и что такое работа с данными? Видимо нет.

 
Igor Makanu:

не поленился посмотрел, что могут предложить архитекторы в виде конечного продукта пользователю в Маркете.....  чтобы не грубить и не юлить: вижу ламерский график тестера за баснословную цену, такие вещи школота обычно " творит "

Я вам ничего доказывать не собираюсь) Тут уже знающие люди намекали о кэшировании и алгоритмических решениях. Обвинять платформу в тормознутости, при этом занимаясь переборами - это подход джунов. Хотите переходить на личности - у меня на это времени нет)

 
Просьба не флудить в полезной ветке. Всё личностное - в личках.
 
Valeriy Yastremskiy:

апк или екзешник тормозит?

Тормозят ручные графические построения (трендовая линия, равноудаленный канал, Фибоначчи) и перекрестие и только на месяцах, неделях - на глубокой истории с 70х годов. С ощутимой задержкой следуют за мышью при перемещении

 

Как думаете, какой Терминал потребляет больше CPU?

  1. В Обзоре рынка 10 символов. Для каждого символа открыт M1-чарт (5000 баров). На каждом чарте работает советник. Каждый советник постоянно работает с CopyTicks и HistorySelect, выводя стату на чарт. В каждом ведется несколько виртуальных окружений - вычисляет, в общем. Сервисов нет.
  2. В Обзоре рынка 67 символов. Нет открытых чартов. Сервисов нет.

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5".
 

Для уменьшения CPU рекомендую закрывать все подокна Терминала (Обзор рынка, Навигатор, Инструменты и т.д.), минимизировать все чарты и минимизировать сам Терминал.

Из Обзора рынка убирать все неиспользуемые символы. Особенно актуально для своих VPS.


Предлагаю эти действия как-то автоматизировать. Перед выходом из VPS нажал и вышел. Когда заходишь - нажал, все видишь.

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