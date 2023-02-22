MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 26
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Риторический вопрос: вы чего добиваетесь здесь?
Вы описали "проблему", которая явно в архитектуре вашего приложения, а не терминала. Также я вам уже давал совет - используйте решения, которые решают вашу проблему, даже приводил пример. Но видимо у вас другие цели...
PS. Я архитектор ПО и проф. разработчик C++, поэтому знаю о чем пишу) Алгоритмические решения всегда будут быстрее лобовых.
Вы описали "проблему", которая явно в архитектуре вашего приложения, а не терминала. Также я вам уже давал совет - используйте решения, которые решают вашу проблему, даже приводил пример. Но видимо у вас другие цели...
PS. Я архитектор ПО и проф. разработчик C++, поэтому знаю о чем пишу) Алгоритмические решения всегда будут быстрее лобовых.
Напишите сами тест, в котором будет модификация позиции и запрос истории ордеров.
Потестируйте.
Потом приходите.
Вы описали "проблему", которая явно в архитектуре вашего приложения, а не терминала. Также я вам уже давал совет - используйте решения, которые решают вашу проблему, даже приводил пример. Но видимо у вас другие цели...
PS. Я архитектор ПО и проф. разработчик C++, поэтому знаю о чем пишу) Алгоритмические решения всегда будут быстрее лобовых.
не поленился посмотрел, что могут предложить архитекторы в виде конечного продукта пользователю в Маркете..... чтобы не грубить и не юлить: вижу ламерский график тестера за баснословную цену, такие вещи школота обычно " творит "
Напишите сами тест, в котором будет модификация позиции и запрос истории ордеров.
Потестируйте.
Потом приходите.
Зачем мне это писать, если я уже это использую у себя в советники с кэшированием? Куда теперь приходить?) Вы понимаете, что такое кэширование и что такое работа с данными? Видимо нет.
не поленился посмотрел, что могут предложить архитекторы в виде конечного продукта пользователю в Маркете..... чтобы не грубить и не юлить: вижу ламерский график тестера за баснословную цену, такие вещи школота обычно " творит "
Я вам ничего доказывать не собираюсь) Тут уже знающие люди намекали о кэшировании и алгоритмических решениях. Обвинять платформу в тормознутости, при этом занимаясь переборами - это подход джунов. Хотите переходить на личности - у меня на это времени нет)
апк или екзешник тормозит?
Тормозят ручные графические построения (трендовая линия, равноудаленный канал, Фибоначчи) и перекрестие и только на месяцах, неделях - на глубокой истории с 70х годов. С ощутимой задержкой следуют за мышью при перемещении
Как думаете, какой Терминал потребляет больше CPU?
Для уменьшения CPU рекомендую закрывать все подокна Терминала (Обзор рынка, Навигатор, Инструменты и т.д.), минимизировать все чарты и минимизировать сам Терминал.
Из Обзора рынка убирать все неиспользуемые символы. Особенно актуально для своих VPS.
Предлагаю эти действия как-то автоматизировать. Перед выходом из VPS нажал и вышел. Когда заходишь - нажал, все видишь.