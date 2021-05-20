Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления - страница 3
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А кто удалил видео про стаканы?
У Вас видео, но в другой теме: Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL
У Вас видео, но в другой теме: Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL
Вы думаете, что удаляя пост о проблеме с ней быстрее справятся?
Вы думаете, что удаляя пост о проблеме с ней быстрее справятся?
В удалённых ничего нет. Поэтому я провел поиск и нашел ссылку, которую показал выше.
Никогда такого не было, а тут иногда роботы начинают сыпать ошибками (5004 ERR_CANNOT_OPEN_FILE) открытия своих файлов состояний и логов.
Файлы есть, права есть.
Дополнительные условия - большая загрузка процессора и (возможно) большое к-во открытых файлов (но не больше, чем раньше).
Wine
Открываются как FileOpen(filename,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI|FILE_SHARE_READ) для логов и как FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_SHARE_READ) для стейтов.
Шкала, вредна для зрения, слишком мелкий шрифт и пяти знак мешают. Учитывая что у трейдеров как правило 5-6 мониторов, увидеть цену в этой шкале невероятно сложно, что напрягает глаза. Можно сделать шкалу, отключаемой, тогда возможно будет без потерь, текстом, выставлять текст с ценой. Не то что необходимо, вообще нет необходимости, до пипса, в 5 знаке, знать цену.
Шкала вредна для зрения, слишком мелкий шрифт и пяти знак мешают. Учитывая что у трейдеров как правило 5-6 мониторов, увидеть цену в этой шкале невероятно сложно, что напрягает глаза.
Добрый день.
Возможно эту шкалу можно увеличить либо изменить шрифт через инструмент разработчика, попробуйте.
С уважением.
Вы думаете, что удаляя пост о проблеме с ней быстрее справятся?
Просим вас детально обьяснять проблему текстом в дополнение к другим материалам.
Картинка без объяснений не является случаем для реагирования. Никто из технической поддержки никогда не будет расширять сознание.
У не более 105 Гб
Что это подготовка взрыву галактики или трейдинг))) смотрите в сторону простых стратегии, и будет вам счастье.
Да, что то ужасное происходит после обновления. Я теперь не могу оптимизировать по всем тикам. Происходит это теперь так: сервер 20 ядер 128Гб ОЗУ, обычный диск HDD, оптимизирую с 2000 года по н.в либо с 2007 разницы нет, все так же. На подготовку уходит примерно 2.5 часов(так было и раньше) заполняется ОЗУ не более 105 Гб потом распаковываются необходимые файлы на HDD более 350Гб заполняется (проходит 2.5 часов) делается немного проходов на каждом ядре и все пишется ошибка history sinchronization error и все отваливается-память вся высвобождается и все начинается по новой с начала(заполнение памяти) бывает что отваливаются не все агенты разом а по несколько штук группами. На других моих компах стоят SSD и мало ядер от 2 до 4 поэтому там примерно такая же картина только соответственно подготовка-распаковка идет гораздо быстрее и так же все отваливается и сразу заново. На всех компах windows 7 sp1 на сервакe server 2008 R2 sp1. В итоге оптимизация идет только в 1000 раз медленнее, до обновления работало все как часы. Причем разницы нет на каком из компов запускать оптимизацию и подключать остальные или нет, все одинаково, все компы отваливаются агенты пишут filed и начинают заново готовится.Пробовал 2 инструмента.Роботы перекомпилировал, build 2875 При том что по ценам открытия все ок. В общем ужос, так будет год оптимизировать и диски по 100 раз перезаписывать, буду ждать починки.
Приложите полный лог файл тестера за эти сутки, пожалуйста.
Чтобы решить вопрос, нужны полные логи.ps: тиковый тест с 2000 года на HDD - это близко к самоубийству. Главный вопрос выше.