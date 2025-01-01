|
vector y_true={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,8,4,2,7,6,8,4,2,3,6};
vector y_pred={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,2,9,4,9,5,9,2,7,7,0};
vector accuracy=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_ACCURACY);
Print("accuracy=",accuracy);
vector balanced=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY);
Print("balanced=",balanced);
Print("");
vector f1_micro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_F1,AVERAGE_MICRO);
Print("f1_micro=",f1_micro);
vector f1_macro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_F1,AVERAGE_MACRO);
Print("f1_macro=",f1_macro);
vector f1_weighted=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_F1,AVERAGE_WEIGHTED);
Print("f1_weighted=",f1_weighted);
vector f1_none=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_F1,AVERAGE_NONE);
Print("f1_none=",f1_none);
Print("");
vector jaccard_micro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_JACCARD,AVERAGE_MICRO);
Print("jaccard_micro=",jaccard_micro);
vector jaccard_macro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_JACCARD,AVERAGE_MACRO);
Print("jaccard_macro=",jaccard_macro);
vector jaccard_weighted=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_JACCARD,AVERAGE_WEIGHTED);
Print("jaccard_weighted=",jaccard_weighted);
vector jaccard_none=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_JACCARD,AVERAGE_NONE);
Print("jaccard_none=",jaccard_none);
Print("");
vector precision_micro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_PRECISION,AVERAGE_MICRO);
Print("precision_micro=",precision_micro);
vector precision_macro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_PRECISION,AVERAGE_MACRO);
Print("precision_macro=",precision_macro);
vector precision_weighted=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_PRECISION,AVERAGE_WEIGHTED);
Print("precision_weighted=",precision_weighted);
vector precision_none=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_PRECISION,AVERAGE_NONE);
Print("precision_none=",precision_none);
Print("");
vector recall_micro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_RECALL,AVERAGE_MICRO);
Print("recall_micro=",recall_micro);
vector recall_macro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_RECALL,AVERAGE_MACRO);
Print("recall_macro=",recall_macro);
vector recall_weighted=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_RECALL,AVERAGE_WEIGHTED);
Print("recall_weighted=",recall_weighted);
vector recall_none=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_RECALL,AVERAGE_NONE);
Print("recall_none=",recall_none);
Print("");
//--- binary classification
vector y_pred_bin={0,1,0,1,1,0,0,0,1};
vector y_true_bin={1,0,0,0,1,0,1,1,1};
vector f1_bin=y_pred_bin.ClassificationMetric(y_true_bin,CLASSIFICATION_F1,AVERAGE_BINARY);
Print("f1_bin=",f1_bin);
vector jaccard_bin=y_pred_bin.ClassificationMetric(y_true_bin,CLASSIFICATION_JACCARD,AVERAGE_BINARY);
Print("jaccard_bin=",jaccard_bin);
vector precision_bin=y_pred_bin.ClassificationMetric(y_true_bin,CLASSIFICATION_PRECISION,AVERAGE_BINARY);
Print("precision_bin=",precision_bin);
vector recall_bin=y_pred_bin.ClassificationMetric(y_true_bin,CLASSIFICATION_RECALL,AVERAGE_BINARY);
Print("recall_bin=",recall_bin);
/*
accuracy=[0.6666666666666666]
balanced=[0.6433333333333333]
f1_micro=[0.6666666666666666]
f1_macro=[0.6122510822510823]
f1_weighted=[0.632049062049062]
f1_none=[0.8571428571428571,1,0.3333333333333333,0.6666666666666666,0.6666666666666665,0.8,0.5,0.5714285714285715,0,0.7272727272727273]
jaccard_micro=[0.5]
jaccard_macro=[0.4921428571428572]
jaccard_weighted=[0.5056349206349205]
jaccard_none=[0.75,1,0.2,0.5,0.5,0.6666666666666666,0.3333333333333333,0.4,0,0.5714285714285714]
precision_micro=[0.6666666666666666]
precision_macro=[0.6571428571428571]
precision_weighted=[0.6706349206349207]
precision_none=[0.75,1,0.3333333333333333,1,0.75,0.6666666666666666,1,0.5,0,0.5714285714285714]
recall_micro=[0.6666666666666666]
recall_macro=[0.6433333333333333]
recall_weighted=[0.6666666666666666]
recall_none=[1,1,0.3333333333333333,0.5,0.6,1,0.3333333333333333,0.6666666666666666,0,1]
f1_bin=[0.4444444444444445]
jaccard_bin=[0.2857142857142857]
precision_bin=[0.5]
recall_bin=[0.4]
*/