Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 62
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Немного не та логика.
АТР нужно брать дневной за N(5) дней
Там в сумме дневные диапазоны за последние N(5) дней. Делим на количество дней получаем средний диапазон. Должно быть всё ОК.Гэпы только не учёл, но можно подправить.
Там в сумме дневные диапазоны за последние N(5) дней. Делим на количество дней получаем средний диапазон. Должно быть всё ОК.Гэпы только не учёл, но можно подправить.
На М5 показал не правильно
Можно проверить: поставьте N(1) и текущий АТР будет равен диапазону предыдущего дня.
и ещё, наверное гэпы... нужно брать цену закрытия предыдущего дня, а не открытие текущего.
Сможете исправить по-возможности?
Да гэпы сделаю.
По возможности пишу без циклов и вызовов сторонних индикаторов, чтобы сократить время загрузки. Но подвисает из-за отрисовки большого количества линий. Подумаю над тормозом.
Индикатор Vit_Muz_ATR_Indicator_Ver_2
Добавлен учёт гэпов и убраны тормоза.
Индикатор Vit_Muz_ATR_Indicator_Ver_2
Добавлен учёт гэпов и убраны тормоза.
смотри, вот какая идея в торговле от уровней по Герчику забита, уровни, это граница какого-то значимого события на графике, значимые события - это например подтверждение тренда(обновление Лоу для восходящего), слом тренда ну и так далее, после этого внимательно смотрится как цена ведет себя при подходе к такому уровню, есть два состояния - поджатие - это когда цену притягивает к уровню, и наоборот, цена при подходе к уровню ведет себя нервно, делает резкие движения, длинные тени возникают, тогда вероятность отбоя возрастает..
Вот счас биткоин, однозначно восходящий тренд и в нем конечно откаты, поэтому нужны уровни от которых откаты идут, чтоб потом при подходе к ним, если появтяс признаки поджатия к уровню, притяжения сделать попытку от уровня сделать Бай
40321, от него анчался откат, он не пустил цену.. и счас откат, внутри-дня нужно дождаться когда откат иссякнет и смотреть что покажет при подходе к уровню
теперь внутри-дня, 38799, уровень Лоу Нисходящего тренда, к нему есть поджатие.. притяжение цены уровня, нету длинный теней при соприкосновении с уровнем, уровнеь притягивает, признаки что дальше пойдет вниз, но с большего тайма то восходящий тренд, и он точно доминирует, поэтому этот сигнал конечно нужно игнорировать, ждать когда появятся признаки непроходимости этого уровня, либо если без них уйдет вверх, когда дойдет до 40321, либо чего то другого
@Aleksei Stepanenko
Долго читал эту ветку, но так и не понял, почему вероятность отбоя возрастает ?
Герчак так сказал
Ну, Александр Михайлович анекдоты хорошие рассказывает, но почему вероятность отбоя возрастает ?