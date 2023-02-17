Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 62

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Vitaly Muzichenko:

Немного не та логика.

АТР нужно брать дневной за N(5) дней


Там в сумме дневные диапазоны за последние N(5) дней. Делим на количество дней получаем средний диапазон. Должно быть всё ОК.

Гэпы только не учёл, но можно подправить.
 
Aleksei Stepanenko:

Там в сумме дневные диапазоны за последние N(5) дней. Делим на количество дней получаем средний диапазон. Должно быть всё ОК.

Гэпы только не учёл, но можно подправить.

На М5 показал не правильно

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Можно проверить: поставьте N(1) и текущий АТР будет равен диапазону предыдущего дня.
 
Aleksei Stepanenko:
Можно проверить: поставьте N(1) и текущий АТР будет равен диапазону предыдущего дня.

и ещё, наверное гэпы... нужно брать цену закрытия предыдущего дня, а не открытие текущего.

Сможете исправить по-возможности?

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Да гэпы сделаю.

По возможности пишу без циклов и вызовов сторонних индикаторов, чтобы сократить время загрузки. Но подвисает из-за отрисовки большого количества линий. Подумаю над тормозом.

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Индикатор Vit_Muz_ATR_Indicator_Ver_2

Добавлен учёт гэпов и убраны тормоза.

Файлы:
Vit_Muz_ATR_Indicator_Ver_2.mq4  15 kb
 
Aleksei Stepanenko:

Индикатор Vit_Muz_ATR_Indicator_Ver_2

Добавлен учёт гэпов и убраны тормоза.

смотри, вот какая идея в торговле от уровней по Герчику забита, уровни, это граница какого-то значимого события на графике, значимые события - это например подтверждение тренда(обновление Лоу для восходящего), слом тренда ну и так далее, после этого внимательно смотрится как цена ведет себя при подходе к такому уровню, есть два состояния - поджатие - это когда цену притягивает к уровню, и наоборот, цена при подходе к уровню ведет себя нервно, делает резкие движения, длинные тени возникают, тогда вероятность отбоя возрастает..

Вот счас биткоин, однозначно восходящий тренд и в нем конечно откаты, поэтому нужны уровни от которых откаты идут, чтоб потом при подходе к ним, если появтяс признаки поджатия к уровню, притяжения сделать попытку от уровня сделать Бай

40321, от него анчался откат, он не пустил цену.. и счас откат, внутри-дня нужно дождаться когда откат иссякнет и смотреть что покажет при подходе к уровню


 

теперь внутри-дня, 38799, уровень Лоу Нисходящего тренда, к нему есть поджатие.. притяжение цены уровня, нету длинный теней при соприкосновении с уровнем, уровнеь притягивает, признаки что дальше пойдет вниз, но с большего тайма то восходящий тренд, и он точно доминирует, поэтому этот сигнал конечно нужно игнорировать, ждать когда появятся признаки непроходимости этого уровня, либо если без них уйдет вверх, когда дойдет до 40321, либо чего то другого

@Aleksei Stepanenko


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apr73:

Долго читал эту ветку, но так и не понял, почему вероятность отбоя возрастает ?

Герчак так сказал
 
Vladimir Baskakov:
Герчак так сказал

Ну, Александр Михайлович анекдоты хорошие рассказывает, но  почему вероятность отбоя возрастает ?

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