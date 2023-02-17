Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 60
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У вас на скрине не уровни, а разметка графика с N-шагомP.S. Круглые цены редко тяжёлый уровень
У вас на скрине не уровни, а разметка графика с N-шагомP.S. Круглые цены редко тяжёлый уровень
Да, это круглые цены кратно 0.00250Уровни сложны в реализации. Разница есть, но радикальна.
Да, тут есть над чем подумать. Если ещё понаблюдать за тиковым графиком с круглой сеткой (округление 0.00050 - жёлтые, 0.00250 - красные). То видно такую картину: цена находится длительное время возле красных линий на расстоянии двух жёлтых линий, то сверху, то снизу. Если пошла уже на третью жёлтую линию, значит велика вероятность перехода на следующий красный уровень.
Алексей, смотрю вы неплохо программируете.
Если не сложно, давай-те ради эксперимента испробуем идею волатильности цены, то есть, как утверждалось ранее, если цена прошла столько, то будет откат
Индикатор: Построен на АТР 5 дней
Смотрим значение за 5 дней, используем тайм D1, получаем значение 80пп.
На следующий день рисуем трендовые линии от цены открытия дня на расстояние 80пп
Рисуем дополнительные линии другого цвета на половину расстояния от открытия дня - это 40пп.
И рисуем дополнительную линию другого цвета +40пп к первоначальной линии 80пп, то есть на расстояние в 120пп от открытия дня.
В настройки вывести период АТР, чтобы можно было поставить 7, 10 дней и др.
Возможно такое?
Примерно так на графике
По нему и посмотрим логику движения цены, АТР даст возможность смотреть индикатор на графиках с разной волатильностью
Алексей, смотрю вы неплохо программируете.
Если не сложно, давай-те ради эксперимента испробуем идею волатильности цены, то есть, как утверждалось ранее, если цена прошла столько, то будет откат
Индикатор: Построен на АТР 5 дней
Смотрим значение за 5 дней, используем тайм D1, получаем значение 80пп.
На следующий день рисуем трендовые линии от цены открытия дня на расстояние 80пп
Рисуем дополнительные линии другого цвета на половину расстояния от открытия дня - это 40пп.
И рисуем дополнительную линию другого цвета +40пп к первоначальной линии 80пп, то есть на расстояние в 120пп от открытия дня.
В настройки вывести период АТР, чтобы можно было поставить 7, 10 дней и др.
Возможно такое?
По нему и посмотрим логику движения цены, АТР даст возможность смотреть индикатор на графиках с разной волатильностью
Да, тут есть над чем подумать. Если ещё понаблюдать за тиковым графиком с круглой сеткой (округление 0.00050 - жёлтые, 0.00250 - красные). То видно такую картину: цена находится длительное время возле красных линий на расстоянии двух жёлтых линий, то сверху, то снизу. Если пошла уже на третью жёлтую линию, значит велика вероятность перехода на следующий красный уровень.
А если вложить в уровни какой то смысл, то есть объёмы сме например то движения вокруг уровней становятся понятными)
А если вложить в уровни какой то смысл, то есть объёмы сме например то движения вокруг уровней становятся понятными)
Ну тоже можно! Мы с Вами обсуждали копирование объёмов с сайта СМЕ в MQL. В принципе тоже ничего невозможного нет. Только статистику долго собирать придётся.
Ну тоже можно! Мы с Вами обсуждали копирование объёмов с сайта СМЕ в MQL. В принципе тоже ничего невозможного нет. Только статистику долго собирать придётся.
Сложного в принципе ничего нет, цена крутится в районе фьючерса, например так при восходящем тренде
Думаю всё можно сделать. Денёк поразмыслю над Вашей идеей.
Отлично, время на ожидание есть :)
Кстати, отображать не обязательно всю историю, достаточно за 30 дней рисовать линии. Индикатор будет работать на тайме от H1 и ниже
С точки зрения экономики значимыми уровнями будут совсем некоторые и определяемые в конкретные моменты времени.
например, кто знает что происходит в 16.00 тот спокойно и все прочии выведет и разметит