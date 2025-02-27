Валюты / GBPCHF
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GBPCHF: Pound Sterling vs Swiss Franc
1.07312 CHF 0.00257 (0.24%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Swiss Franc
Курс GBPCHF за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.07091 CHF за 1 GBP, а максимальная — 1.07449 CHF.
Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Швейцарского франка. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GBPCHF
- GBP/CHF Forecast 10/09: Risk Appetite Shifts (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 15/08: Faces Resistance (Video+Chart)
- GBP/CHF Forecast 11/08: Rallies to Test Major Level (Video)
- GBP/CHF Forex Signal 21/07: Pound Drops Sharply (Chart)
- GBP/CHF Forecast 14/07: Risk Aversion Favors CHF (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 07/07: Rising Risk Aversion (Chart)
- GBP/CHF Forecast 19/06: Rebounds Amid Risk Shifts (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today: Falls as CHF Strengthens (Video)
- GBP/CHF Forecast Today 16/06: Forms Bullish Hammer (Video)
- GBP/CHF Forex Signal Today 12/6: Pound Finds Support (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 22/05: GBP Drifts Lower (Video)
- GBP/CHF Forecast Today 15/05: Bounces After Dip (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 12/05: Overall Risk Appetite (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 21/04: Pound Builds vs Franc (Video)
- BofA views GBPCHF pullback as bullish opportunity
- GBP/CHF Forecast Today 28/03: Rallies Against CHF (Video)
- GBP/CHF Forecast Today 25/03: Holds Above Key Level (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 20/03: Pound Finds Support (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 19/03: Risk Aversion Lifts CHF -Chart
- GBP/CHF Forecast Today 18/03: Pressures Franc (Video)
- GBP/CHF Forecast Today 13/03: Rally Continues (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 07/03: Retest Important Level (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 04/03: Breaks Key Resistance (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 27/02: Attempting to Rally (Video)
GBPCHF на Форуме Сообщества
Торговые приложения для GBPCHF
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
Представляю вам экспертного советника, собранного на базе моей мануальной торговой системы Algo Pumping . Я конкретно прокачал эту страту, закинул туда важные плюшки, фильтры и фишки, и теперь вывожу на рынок торгового бота, который: Лупит по продвинутому алгоритму Algo Pumping Swing Trading, Ставит ордера Stop Loss для защиты депо, Идеально подходит как для "Prop Firm Trading", так и для "Personal Trading", Работает без мартингейла и без лютого усреднения, Катает на таймфрейме М15 (позже закач
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений. Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО: Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
5 (1)
Без лишних трюков. Без обманутых обещаний. Urban Pulse разработан для трейдеров, которым важна одна вещь: стабильность. Независимо от того, проходите ли вы проп челлендж или управляете капиталом клиентов, этот EA остается в рамках — и выполняет. Запустите на одном графике: Присоедините к GBPUSD на таймфрейме H1 . Вот и все. Один график. Одно оружие. Важно: Эта версия доступна по скидочной цене . Окончательная цена: $399. Ранний доступ скоро заканчивается. Канал ссылка = https://www.mql5.com/en/
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
PUMPING STATION – Ваша персональная стратегия "всё включено" Представляем PUMPING STATION — революционный индикатор Forex, который превратит вашу торговлю в увлекательный и эффективный процесс! Это не просто помощник, а полноценная торговая система с мощными алгоритмами, которые помогут вам начать торговать более стабильно! При покупке этого продукта вы БЕСПЛАТНО получаете: Эксклюзивные Set-файлы: Для автоматической настройки и максимальной эффективности. Пошаговое видео-руководство: Научитесь т
Дневной диапазон
1.07091 1.07449
Годовой диапазон
1.06087 1.15021
- Предыдущее закрытие
- 1.0705 5
- Open
- 1.0714 3
- Bid
- 1.0731 2
- Ask
- 1.0734 2
- Low
- 1.0709 1
- High
- 1.0744 9
- Объем
- 24.415 K
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- -0.34%
- 6-месячное изменение
- -5.95%
- Годовое изменение
- -4.98%
17 сентября, среда