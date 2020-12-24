Как заблокировать спамеров в ЛС?

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Вопрос не по платформе. Тем не менее.

Как заблокировать спамеров в ЛС?

Что это за "удалённый аккаунт" я ХЗ... Как сделать чтобы эта хрень больше ко мне не попадала?

 
Сергей Таболин:

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Что это за "удалённый аккаунт" ***

Значит что пользователя уже аннигилировали.

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Vladimir Karputov:

Значит что пользователя уже аннигилировали.

Это как?

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Если "аннигилировали" (удалили, по простому), то с какого бодуна шлют в ЛС письма?

КАК ИХ ЗАБЛОКИРОВАТЬ?

 
Сергей Таболин:

Это как?

Аннигилятором)))) Кин-дза-дза вечная тема))) Статус Удален.)))

 
Сергей Таболин:

Если "аннигилировали" (удалили, по простому), то с какого бодуна шлют в ЛС письма?

КАК ИХ ЗАБЛОКИРОВАТЬ?

Письмо было послано до удаления. Так часто бывает. Идет рассылка, аккаунт удаляют, а письма читаются позже.

зы. Можно поставить принимать письма только от друзей.

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Valeriy Yastremskiy:

Письмо было послано до удаления. Так часто бывает. Идет рассылка, аккаунт удаляют, а письма читаются позже.

зы. Можно поставить принимать письма только от друзей.

Валерий, Вы не смотрели скриншот? Там этих писем "после удаления" как собак нерезанных! Адекватные люди присылают ОДНО письмо, а не пуд с гаком....

 
Сергей Таболин:

Валерий, Вы не смотрели скриншот? Там этих писем "после удаления" как собак нерезанных! Адекватные люди присылают ОДНО письмо, а не пуд с гаком....

Читать почту нужно чаще. Что не ясно? Спамеры выслали пачку писем. После этого они были удалены. Все сообщения не по теме вычищу.

 
Сергей Таболин:

Валерий, Вы не смотрели скриншот? Там этих писем "после удаления" как собак нерезанных! Адекватные люди присылают ОДНО письмо, а не пуд с гаком....

В нормальной, с плохим подтекстом компании рассылки фишинга или еще чего там 1000 аккаунтов это может быть. Это ботные аккаунты, и если Ваш аккаунт в рассылке, то вполне можно получить 100 писем. С этим борются, но не всегда получается на 100%. 

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Valeriy Yastremskiy:

В нормальной, с плохим подтекстом компании рассылки фишинга или еще чего там 1000 аккаунтов это может быть. Это ботные аккаунты, и если Ваш аккаунт в рассылке, то вполне можно получить 100 писем. С этим борются, но не всегда получается на 100%. 

Тем, кто "борется" - спасибо! Но почему у нас нет штатной возможности не принимать рассылки от спамеров? В чём проблема? Отметить отправителя и присвоить ему определение "спамер". 

Неужели тут нужно много более ума чем для того чтобы запихнуть в одно меню ........ 

Ой, сча меня отправят в баню ))))

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