Как заблокировать спамеров в ЛС?
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Что это за "удалённый аккаунт" ***
Значит что пользователя уже аннигилировали.
Значит что пользователя уже аннигилировали.
Это как?
Если "аннигилировали" (удалили, по простому), то с какого бодуна шлют в ЛС письма?
КАК ИХ ЗАБЛОКИРОВАТЬ?
Это как?
Аннигилятором)))) Кин-дза-дза вечная тема))) Статус Удален.)))
Если "аннигилировали" (удалили, по простому), то с какого бодуна шлют в ЛС письма?
КАК ИХ ЗАБЛОКИРОВАТЬ?
Письмо было послано до удаления. Так часто бывает. Идет рассылка, аккаунт удаляют, а письма читаются позже.
зы. Можно поставить принимать письма только от друзей.
Письмо было послано до удаления. Так часто бывает. Идет рассылка, аккаунт удаляют, а письма читаются позже.
зы. Можно поставить принимать письма только от друзей.
Валерий, Вы не смотрели скриншот? Там этих писем "после удаления" как собак нерезанных! Адекватные люди присылают ОДНО письмо, а не пуд с гаком....
Валерий, Вы не смотрели скриншот? Там этих писем "после удаления" как собак нерезанных! Адекватные люди присылают ОДНО письмо, а не пуд с гаком....
Читать почту нужно чаще. Что не ясно? Спамеры выслали пачку писем. После этого они были удалены. Все сообщения не по теме вычищу.
Валерий, Вы не смотрели скриншот? Там этих писем "после удаления" как собак нерезанных! Адекватные люди присылают ОДНО письмо, а не пуд с гаком....
В нормальной, с плохим подтекстом компании рассылки фишинга или еще чего там 1000 аккаунтов это может быть. Это ботные аккаунты, и если Ваш аккаунт в рассылке, то вполне можно получить 100 писем. С этим борются, но не всегда получается на 100%.
В нормальной, с плохим подтекстом компании рассылки фишинга или еще чего там 1000 аккаунтов это может быть. Это ботные аккаунты, и если Ваш аккаунт в рассылке, то вполне можно получить 100 писем. С этим борются, но не всегда получается на 100%.
Тем, кто "борется" - спасибо! Но почему у нас нет штатной возможности не принимать рассылки от спамеров? В чём проблема? Отметить отправителя и присвоить ему определение "спамер".
Неужели тут нужно много более ума чем для того чтобы запихнуть в одно меню ........
Ой, сча меня отправят в баню ))))
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