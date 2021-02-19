Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 13
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После многих апдейтов Win10, которые ломали систему, я откатился на Win7. Но обновляю всегда. Пара-тройка апдейтов были кривыми, но не фатальными, как у W10, и они известны, их можно удалить. Всё описано на ru-board (потребуется зарегистрироваться). Там же описано, как получать расширенные ( корпоративные) обновления W7, но эту тему не будем здесь обсуждать. Правда, у меня корпоративное обновление было только одно, для .NET
Я собираюсь пользоваться W7 и WS2008 до тех пор, пока в них работает MT. Рано или поздно MQ заставит нас перейти на W10 и Windows Server 2013. Надеюсь, к тому времени W10 допилят. Или появится свежая и сырая Windows 11 или Windows X. А VPS с WS2013 стоит дорого.
Стенания начет невозможности сменить Win7 на Win10 - просто какой-то ретроградный лепет. С такой же обоснованностью можно жаловаться на невозможность менить Nokia 3310 на Iphone 10.Если нет сил/умения кастмизировать компоненты Win10 Pro, поставьте Win10 LTSB - это версия для гос.учреждений где практически нет никаких лишних компонентов, обновления малочисленны и строго контролируются по времени.
Версия 2532 открывается справка на Английском. Должна открываться и раньше открывалась на Русском.
В 2533 не исправлено. Поправьте пожалуйста.
Много сказано о скорости исполнения и запросов SimbolInfoTick - борьба за скорость это конечно хорошо.
Но есть более кардинальные проблемы при работе с тиками - например невозможно ни получить первую дату тиковой истории на сервере, ни программно вызвать загрузку тиков на терминал.
Как показывает практика (см. аттач), она может существенно отличаться от даты старта баровой истории.
Сейчас для определения первой даты тиков на сервере и запуска загрузки тиков с сервера приходится вручную запускать фиктивное тестирование ExpertMACD, далее в режиме всех тиков и смотреть логи журналов - с какой даты тики можно использовать в дальнейшей работе.
Для устранения данных недостатков, прошу в SeriesInfoInteger создать новый функционал запроса первых дат по тиковой истории, н-р дополнив ENUM_SERIES_INFO_INTEGER идентификаторами TICKS_TERMINAL_FIRSTDATE и TICKS_SERVER_FIRSTDATE (т.е. создать аналоги SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE, SERIES_SERVER_FIRSTDATE).
Стенания начет невозможности сменить Win7 на Win10 - просто какой-то ретроградный лепет. С такой же обоснованностью можно жаловаться на невозможность менить Nokia 3310 на Iphone 10.
Ретроградностью не страдаю. Стенаний нет. Невозможности сменить тоже нет. Есть нежелание.
Возможно, Вы единственный, кто не слышал о проблемах с W10 и о небольших преимуществах W7 на не самых мощных машинах (напр, доступной памяти, скорости работы программ).
К сожалению, иногда приходится откатываться или не переходить на новое. Я всегда использовал новейшие версии, в винде и на андроиде. Даже беты, где это безопасно. Я пропустил Win Millenium, Win8 и Win10, и на это есть причины. Я долго держался за WinXP, Win2000 и Win7, и многие со мною согласятся.
Если нет сил/умения кастмизировать компоненты Win10 Pro, поставьте Win10 LTSB - это версия для гос.учреждений где практически нет никаких лишних компонентов, обновления малочисленны и строго контролируются по времени.
Зачем? Если не будет другого выхода, поставлю. Но не раньше. Мне с моими 8 Гб памяти на 8 агентов это невместно. А на моём ноуте - это максимум.
В 2533 не исправлено. Поправьте пожалуйста.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации
Alexey Viktorov, 2020.07.14 16:06
Временный выход из проблемы, переименовать файл mql5_russian в mql5 и удалив файл .chm
Немецко-немецкий MQL Reference (b.2533) имеет еще русские оригиналы:
версия 2534
Акции. Не правильно показывает величину стопа в рублях, при наведение на линию уровня стоп-лосса.
В пятницу (10.07.2020) Открытие обновил ПО шлюза ФОРТС МТ5,
появились огромные задержки выставления ордеров.
Откатите, пожалуйста, на старую версию.Брокер говорит, что сам сделать откат не может.
Билд 2538.
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