Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 15

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20200714 мои локальные агенты-тестировщики устарели, но с тех пор новые рабочие места не поступили, и журнал того дня показывает ошибку [1053], которую я еще не видел:

On 20200714 my local tester agents were upated but since then no new jobs arrived and the log of that day shows an error [1053] which I haven't seen yet:

NR    0    01:48:57.840    LiveUpdate    updating...
GR    0    01:48:57.866    LiveUpdate    service 'MetaTester-1' stop
GD    0    01:49:00.868    LiveUpdate    service 'MetaTester-1' stopped
NQ    0    01:49:21.283    LiveUpdate    service 'MetaTester-2' stop
PH    0    01:49:24.284    LiveUpdate    service 'MetaTester-2' stopped
MO    0    01:49:24.284    LiveUpdate    service 'MetaTester-3' stop
RO    0    01:49:27.286    LiveUpdate    service 'MetaTester-3' stopped
..
LF    0    01:49:46.451    LiveUpdate    'F:\MetaTester\metatester64.exe' updated
JO    0    01:49:46.452    LiveUpdate    service 'MetaTester-1' start
JH    2    01:50:02.471    LiveUpdate    service 'MetaTester-1' start failed [1053]
PL    0    01:50:50.499    LiveUpdate    service 'MetaTester-2' start
NK    2    01:51:06.509    LiveUpdate    service 'MetaTester-2' start failed [1053]
QN    0    01:51:06.509    LiveUpdate    service 'MetaTester-3' start
GD    2    01:51:22.518    LiveUpdate    service 'MetaTester-3' start failed [1053]
..
OJ    0    01:52:58.578    LiveUpdate    updated successfully

If I try to start MetaTester64 (on Win 7, 64) I get this window:
Если я попытаюсь запустить MetaTester64 (на Win 7, 64), то получу это окно:


saying "The procedure entry point "GetHostNameW" wasn't found in the DLL WS2_32.dll"
говорящее "Точка входа процедуры "GetHostNameW" не была найдена в DLL WS2_32.dll"

(It exists: ..\System32\ws2_32.dll, Он существует: ..\System32\ws2_32.dll)

The last jobs were done on 20200714, here is one of them:

QN    0    01:48:44.671    Network    4372 bytes of account info loaded
HF    0    01:48:44.671    Network    1482 bytes of tester parameters loaded
IS    0    01:48:44.671    Network    26300 bytes of input parameters loaded
DG    0    01:48:44.672    Network    4888 bytes of symbols list loaded (603 symbols)
QO    0    01:48:44.672    Tester    job 6849071548205109577 received from Cloud Server
CN    0    01:48:44.672    Tester    file added, 114550 bytes loaded
RN    0    01:48:44.672    Network    21732 bytes of optimized inputs info loaded
FM    0    01:48:44.672    Tester    successfully initialized
EO    0    01:48:44.672    Network    225 Kb of total initialization data received
EK    0    01:48:44.672    Tester    Intel Core i7-8700T  @ 2.40GHz, 65482 MB
MK    0    01:48:44.673    Tester    forward optimization pass 60129542629 (14, 485) started
EP    0    01:48:44.681    Symbols    EURUSD: symbol to be synchronized
KK    0    01:48:44.944    Symbols    EURUSD: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received
GL    0    01:48:45.436    History    EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.088
KP    0    01:48:45.436    History    EURUSD: history synchronized from 2014.01.01 to 2020.07.07
NJ    0    01:48:45.546    History    EURUSD,M15: history cache allocated for 37223 bars and contains 30914 bars from 2019.01.01 23:00 to 2020.03.30 23:45
IK    0    01:48:45.546    History    EURUSD,M15: history begins from 2019.01.01 23:00
IQ    0    01:48:45.686    History    EURUSD,M5: history cache allocated for 111659 bars and contains 92733 bars from 2019.01.01 23:05 to 2020.03.30 23:55
JG    0    01:48:45.686    History    EURUSD,M5: history begins from 2019.01.01 23:05
NN    0    01:48:45.796    History    EURUSD,Daily: history cache allocated for 456 bars and contains 390 bars from 2019.01.01 00:00 to 2020.03.30 00:00
RP    0    01:48:45.796    History    EURUSD,Daily: history begins from 2019.01.01 00:00
RH    0    01:48:45.961    History    EURUSD,H1: history cache allocated for 9306 bars and contains 7729 bars from 2019.01.01 23:00 to 2020.03.30 23:00
QN    0    01:48:45.961    History    EURUSD,H1: history begins from 2019.01.01 23:00
MF    0    01:48:46.760    Tester    60129542629 (14, 485) : passed in 0:00:01.588
MP    0    01:48:46.760    Tester    optimization finished
DF    0    01:48:57.868    Startup    service shutdown initialized
OD    0    01:48:57.868    Exit    shutdown thread started
JO    0    01:48:57.887    Server    MetaTester 5 stopped

I think I need just another MetaTester64.exe - is there a repository?

Думаю, мне нужен еще один MetaTester64.exe - есть ли репозиторий?

 
Carl Schreiber:

20200714 мои локальные агенты-тестировщики устарели, но с тех пор новые рабочие места не поступили, и журнал того дня показывает ошибку [1053], которую я еще не видел:

On 20200714 my local tester agents were upated but since then no new jobs arrived and the log of that day shows an error [1053] which I haven't seen yet:

If I try to start MetaTester64 (on Win 7, 64) I get this window:
Если я попытаюсь запустить MetaTester64 (на Win 7, 64), то получу это окно:


saying "The procedure entry point "GetHostNameW" wasn't found in the DLL WS2_32.dll"
говорящее "Точка входа процедуры "GetHostNameW" не была найдена в DLL WS2_32.dll"

(It exists: ..\System32\ws2_32.dll, Он существует: ..\System32\ws2_32.dll)

The last jobs were done on 20200714, here is one of them:

I think I need just another MetaTester64.exe - is there a repository?

Думаю, мне нужен еще один MetaTester64.exe - есть ли репозиторий?

Install MetaTrader 5 Strategy Tester Agent again, please.

Скачать MetaTrader 5 Strategy Tester Agent для работы в сети MQL5 Cloud Network
Скачать MetaTrader 5 Strategy Tester Agent для работы в сети MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Скачайте инсталлятор MetaTrader 5 Strategy Tester Agent чтобы присоединиться к сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network. Процедура установки проста и проходит в несколько кликов мышки. Укажите папку для установки и папку для запуска в меню "Пуск", программа успешно установлена. После установки появляется диалоговое окно настроек...
 

У меня терминал от Альпари 2361, в папке liveupdate лежат файлы от 8 марта.

При запросе загрузить бету файлы удаляются, закачивается terminal.exe, происходит перезагрузка и удаление папки, однако обновления терминала не происходит.


Терминал запускаю без ключей.


Как получить бету?

Автоматическое обновление - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
Автоматическое обновление - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
В платформу встроена система автоматического обновления. Она позволяет своевременно получать и устанавливать новые версии программы. Эту систему отключить нельзя. Порядок обновления При подключении к торговому серверу происходит проверка наличия обновлений платформы. Если найдено обновление какого-либо из компонентов торговой платформы...
 
psyman:

У меня терминал от Альпари 2361, в папке liveupdate лежат файлы от 8 марта.

При запросе загрузить бету файлы удаляются, закачивается terminal.exe, происходит перезагрузка и удаление папки, однако обновления терминала не происходит.


Терминал запускаю без ключей.

Какая битность операционной системы? И вообще какая операционная система? 

 
Vladimir Karputov:

Какая битность операционной системы? И вообще какая операционная система? 


Семерка 32

 
psyman:


Семерка 32

Работать нужно в 64-х битной операционной системе. Оптимально - в Windows 10. Поддержка 32-х битных системы прекращена (терминалу запрещено работать в морально устаревшей 32-х битной архитектуре).

 
Vladimir Karputov:

Работать нужно в 64-х битной операционной системе. Оптимально - в Windows 10. Поддержка 32-х битных системы прекращена (терминалу запрещено работать в морально устаревшей 32-х битной архитектуре).


У меня на ноуте голый терминал без сов, только графики смотрю, обновлятся до 64 пока не планирую.

Почитал ветку о прекращении поддержки 32х терминала, там ничего не говорится сколько он еще может проработать.

Это от брокера зависит или от решения МК?

 
psyman:


У меня на ноуте голый терминал без сов, только графики смотрю, обновлятся до 64 не планирую.

Почитал ветку о прекращении поддержки 32х терминала, там ничего не говорится сколько он еще может проработать.

Это от брокера зависит или от решения МК?

Это политика партии. Работайте в 64-х битной системе.

 
Vladimir Karputov:

Это политика партии. Работайте в 64-х битной системе.


Политика партии имеет свойство запаздывать :-)

Ренат в феврале 2017 обещал 32х через год отключить поддержку, а получилось через три.

Поэтому интересуюсь есть ли официальные сроки по отключению 32х МТ?

 
psyman:


Политика партии имеет свойство запаздывать :-)

Ренат в феврале 2017 обещал 32х через год отключить поддержку, а получилось через три.

Поэтому интересуюсь есть ли официальные сроки по отключению 32х МТ?

Сроков нет, так как УЖЕ отключили :)

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