Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 15
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20200714 мои локальные агенты-тестировщики устарели, но с тех пор новые рабочие места не поступили, и журнал того дня показывает ошибку [1053], которую я еще не видел:
On 20200714 my local tester agents were upated but since then no new jobs arrived and the log of that day shows an error [1053] which I haven't seen yet:
NR 0 01:48:57.840 LiveUpdate updating...
GR 0 01:48:57.866 LiveUpdate service 'MetaTester-1' stop
GD 0 01:49:00.868 LiveUpdate service 'MetaTester-1' stopped
NQ 0 01:49:21.283 LiveUpdate service 'MetaTester-2' stop
PH 0 01:49:24.284 LiveUpdate service 'MetaTester-2' stopped
MO 0 01:49:24.284 LiveUpdate service 'MetaTester-3' stop
RO 0 01:49:27.286 LiveUpdate service 'MetaTester-3' stopped
..
LF 0 01:49:46.451 LiveUpdate 'F:\MetaTester\metatester64.exe' updated
JO 0 01:49:46.452 LiveUpdate service 'MetaTester-1' start
JH 2 01:50:02.471 LiveUpdate service 'MetaTester-1' start failed [1053]
PL 0 01:50:50.499 LiveUpdate service 'MetaTester-2' start
NK 2 01:51:06.509 LiveUpdate service 'MetaTester-2' start failed [1053]
QN 0 01:51:06.509 LiveUpdate service 'MetaTester-3' start
GD 2 01:51:22.518 LiveUpdate service 'MetaTester-3' start failed [1053]
..
OJ 0 01:52:58.578 LiveUpdate updated successfully
If I try to start MetaTester64 (on Win 7, 64) I get this window:
Если я попытаюсь запустить MetaTester64 (на Win 7, 64), то получу это окно:
saying "The procedure entry point "GetHostNameW" wasn't found in the DLL WS2_32.dll"
говорящее "Точка входа процедуры "GetHostNameW" не была найдена в DLL WS2_32.dll"
(It exists: ..\System32\ws2_32.dll, Он существует: ..\System32\ws2_32.dll)
The last jobs were done on 20200714, here is one of them:
QN 0 01:48:44.671 Network 4372 bytes of account info loaded
HF 0 01:48:44.671 Network 1482 bytes of tester parameters loaded
IS 0 01:48:44.671 Network 26300 bytes of input parameters loaded
DG 0 01:48:44.672 Network 4888 bytes of symbols list loaded (603 symbols)
QO 0 01:48:44.672 Tester job 6849071548205109577 received from Cloud Server
CN 0 01:48:44.672 Tester file added, 114550 bytes loaded
RN 0 01:48:44.672 Network 21732 bytes of optimized inputs info loaded
FM 0 01:48:44.672 Tester successfully initialized
EO 0 01:48:44.672 Network 225 Kb of total initialization data received
EK 0 01:48:44.672 Tester Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz, 65482 MB
MK 0 01:48:44.673 Tester forward optimization pass 60129542629 (14, 485) started
EP 0 01:48:44.681 Symbols EURUSD: symbol to be synchronized
KK 0 01:48:44.944 Symbols EURUSD: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received
GL 0 01:48:45.436 History EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.088
KP 0 01:48:45.436 History EURUSD: history synchronized from 2014.01.01 to 2020.07.07
NJ 0 01:48:45.546 History EURUSD,M15: history cache allocated for 37223 bars and contains 30914 bars from 2019.01.01 23:00 to 2020.03.30 23:45
IK 0 01:48:45.546 History EURUSD,M15: history begins from 2019.01.01 23:00
IQ 0 01:48:45.686 History EURUSD,M5: history cache allocated for 111659 bars and contains 92733 bars from 2019.01.01 23:05 to 2020.03.30 23:55
JG 0 01:48:45.686 History EURUSD,M5: history begins from 2019.01.01 23:05
NN 0 01:48:45.796 History EURUSD,Daily: history cache allocated for 456 bars and contains 390 bars from 2019.01.01 00:00 to 2020.03.30 00:00
RP 0 01:48:45.796 History EURUSD,Daily: history begins from 2019.01.01 00:00
RH 0 01:48:45.961 History EURUSD,H1: history cache allocated for 9306 bars and contains 7729 bars from 2019.01.01 23:00 to 2020.03.30 23:00
QN 0 01:48:45.961 History EURUSD,H1: history begins from 2019.01.01 23:00
MF 0 01:48:46.760 Tester 60129542629 (14, 485) : passed in 0:00:01.588
MP 0 01:48:46.760 Tester optimization finished
DF 0 01:48:57.868 Startup service shutdown initialized
OD 0 01:48:57.868 Exit shutdown thread started
JO 0 01:48:57.887 Server MetaTester 5 stopped
I think I need just another MetaTester64.exe - is there a repository?
Думаю, мне нужен еще один MetaTester64.exe - есть ли репозиторий?
20200714 мои локальные агенты-тестировщики устарели, но с тех пор новые рабочие места не поступили, и журнал того дня показывает ошибку [1053], которую я еще не видел:
On 20200714 my local tester agents were upated but since then no new jobs arrived and the log of that day shows an error [1053] which I haven't seen yet:
If I try to start MetaTester64 (on Win 7, 64) I get this window:
Если я попытаюсь запустить MetaTester64 (на Win 7, 64), то получу это окно:
saying "The procedure entry point "GetHostNameW" wasn't found in the DLL WS2_32.dll"
говорящее "Точка входа процедуры "GetHostNameW" не была найдена в DLL WS2_32.dll"
(It exists: ..\System32\ws2_32.dll, Он существует: ..\System32\ws2_32.dll)
The last jobs were done on 20200714, here is one of them:
I think I need just another MetaTester64.exe - is there a repository?
Думаю, мне нужен еще один MetaTester64.exe - есть ли репозиторий?
Install MetaTrader 5 Strategy Tester Agent again, please.
У меня терминал от Альпари 2361, в папке liveupdate лежат файлы от 8 марта.
При запросе загрузить бету файлы удаляются, закачивается terminal.exe, происходит перезагрузка и удаление папки, однако обновления терминала не происходит.
Терминал запускаю без ключей.
Как получить бету?
У меня терминал от Альпари 2361, в папке liveupdate лежат файлы от 8 марта.
При запросе загрузить бету файлы удаляются, закачивается terminal.exe, происходит перезагрузка и удаление папки, однако обновления терминала не происходит.
Терминал запускаю без ключей.
Какая битность операционной системы? И вообще какая операционная система?
Какая битность операционной системы? И вообще какая операционная система?
Семерка 32
Семерка 32
Работать нужно в 64-х битной операционной системе. Оптимально - в Windows 10. Поддержка 32-х битных системы прекращена (терминалу запрещено работать в морально устаревшей 32-х битной архитектуре).
Работать нужно в 64-х битной операционной системе. Оптимально - в Windows 10. Поддержка 32-х битных системы прекращена (терминалу запрещено работать в морально устаревшей 32-х битной архитектуре).
У меня на ноуте голый терминал без сов, только графики смотрю, обновлятся до 64 пока не планирую.
Почитал ветку о прекращении поддержки 32х терминала, там ничего не говорится сколько он еще может проработать.
Это от брокера зависит или от решения МК?
У меня на ноуте голый терминал без сов, только графики смотрю, обновлятся до 64 не планирую.
Почитал ветку о прекращении поддержки 32х терминала, там ничего не говорится сколько он еще может проработать.
Это от брокера зависит или от решения МК?
Это политика партии. Работайте в 64-х битной системе.
Это политика партии. Работайте в 64-х битной системе.
Политика партии имеет свойство запаздывать :-)
Ренат в феврале 2017 обещал 32х через год отключить поддержку, а получилось через три.
Поэтому интересуюсь есть ли официальные сроки по отключению 32х МТ?
Политика партии имеет свойство запаздывать :-)
Ренат в феврале 2017 обещал 32х через год отключить поддержку, а получилось через три.
Поэтому интересуюсь есть ли официальные сроки по отключению 32х МТ?
Сроков нет, так как УЖЕ отключили :)