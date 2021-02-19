Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 9
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Вере очень помогает не замечать четко указанную модель процессора.
Дополню лог (убрал множество сообщений с TickValue).
Взял ваш тест и достаточно слабый компьютер: 36 символов в обзоре рынка, около 20 открытых графиков, история сделок пуста, сервер MetaQuotes-Demo, масса других программ работает на компьютере
в любом случае будем дальше искать и оптимизировать.
Не забудьте поставить все апдейты на ось. Терминал сильно зависит от эффективности механизмов операционки. Сотни апдейтов неминуемо исправляют узкие места как в прикладном софте, так и в операционке.
С сегодняшнего дня перестала выводится информация о торговых операциях в Журнал при тестировании Советника в Тестере стратегий, только несколько строчек:
L 0 18:17:47.606 Tester EURUSD: history data begins from 2018.05.18 00:00
DE 0 18:17:47.633 Tester EURUSD: history data begins from 2018.05.18 00:00
DN 0 18:17:47.772 Core 1 agent process started on 127.0.0.1:3000
EI 0 18:17:47.772 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000
MN 0 18:17:51.373 Core 1 connected
IO 0 18:17:51.461 Core 1 authorized (agent build 2532)
DE 0 18:17:51.462 Tester EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Freelance\July-Dec20\Multi_RSI_EA.ex5 from 2020.05.01 00:00 to 2020.07.01 00:00
JS 0 18:17:51.489 Core 1 common synchronization completed
JJ 0 18:17:52.488 Tester quality of analyzed history is 80%
RQ 0 18:18:22.303 Core 1 connection closed
Это как то связано с обновлением? Может сбросились какие-то настройки?
С сегодняшнего дня перестала выводится информация о торговых операциях в Журнал при тестировании Советника в Тестере стратегий, только несколько строчек:
Посмотрите контекстное меню с командой показывать детальные логи.
Взял ваш тест и достаточно слабый компьютер: 36 символов в обзоре рынка, около 20 открытых графиков, история сделок пуста, сервер MetaQuotes-Demo, масса других программ работает на компьютере
в любом случае будем дальше искать и оптимизировать.
Пиковые значения на RAM-drive.
Порекомендуйте, пожалуйста, какой-нибудь анализатор состояния компа.
Посмотрите контекстное меню с командой показывать детальные логи.
Посмотрите контекстное меню с командой показывать детальные логи.
Не могу найти такую команду в контекстном меню. Смотрю во вкладке Журнал
Не могу найти такую команду в контекстном меню. Смотрю во вкладке Журнал
В журнале тестера.
Пиковые значения на RAM-drive.
Порекомендуйте, пожалуйста, какой-нибудь анализатор состояния компа.
Не могу найти такую команду в контекстном меню. Смотрю во вкладке Журнал
Контекстное меню
Контекстное меню
Я эту галочку уже пробовала, не помогает )