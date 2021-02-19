Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 9

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Renat Fatkhullin:

Пользуйтесь и верьте.

Вере очень помогает не замечать четко указанную модель процессора.

Я всё заметил. И упомянул кады\визы потому, что 10 лет назад брал два одинаковых ноута на Q740 - себе и знакомой архитекторше. 740 хуже по спекам и бенчмаркам, чем 2700. Но она как пилила, так и пилит на нём свои фотореалистичные визы в вирейке по сей день и крутит тяжёлые чертежи в кадах. Быстрый, хороший проц. Несомненно, есть быстрее. Вопрос в разумной необходимости. Не, кому надо искать подгоном под кривую грааль в оптимизации на тиках - тому, конечно, нужны и фермы и курятники. Но пытаться обосновать потребность в новейшем железе\ос для торговли на МТ - занятие так себе, станиславский не верит.
 
fxsaber:
Дополню лог (убрал множество сообщений с TickValue).

Взял ваш тест и достаточно слабый компьютер: 36 символов в обзоре рынка, около 20 открытых графиков, история сделок пуста, сервер MetaQuotes-Demo, масса других программ работает на компьютере

Windows 10 build 19041, Intel Core i7-7820HQ  @ 2.90GHz, 26 / 31 Gb memory, 648 / 955 Gb disk


На старте выдало однократно, это ожидаемо
2020.07.14 18:21:02.001	speed-test (EURUSD,M1)	Alert: Time[speed-test.mq5 18: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,Tick.time_msc)] = 204 ms.

2020.07.14 18:22:59.566	speed-test (EURUSD,M1)	Alert: Time[speed-test.mq5 18: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,Tick.time_msc)] = 9 ms.

следующие 10 минут пусто

в любом случае будем дальше искать и оптимизировать.


Не забудьте поставить все апдейты на ось. Терминал сильно зависит от эффективности механизмов операционки. Сотни апдейтов неминуемо исправляют узкие места как в прикладном софте, так и в операционке.

 

С сегодняшнего дня перестала выводится информация о торговых операциях в Журнал при тестировании Советника в Тестере стратегий, только несколько строчек:

L 0 18:17:47.606 Tester EURUSD: history data begins from 2018.05.18 00:00

DE 0 18:17:47.633 Tester EURUSD: history data begins from 2018.05.18 00:00

DN 0 18:17:47.772 Core 1 agent process started on 127.0.0.1:3000

EI 0 18:17:47.772 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000

MN 0 18:17:51.373 Core 1 connected

IO 0 18:17:51.461 Core 1 authorized (agent build 2532)

DE 0 18:17:51.462 Tester EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Freelance\July-Dec20\Multi_RSI_EA.ex5 from 2020.05.01 00:00 to 2020.07.01 00:00

JS 0 18:17:51.489 Core 1 common synchronization completed

JJ 0 18:17:52.488 Tester quality of analyzed history is 80%

RQ 0 18:18:22.303 Core 1 connection closed


Это как то связано с обновлением? Может сбросились какие-то настройки?

 
Elena Baranova:

С сегодняшнего дня перестала выводится информация о торговых операциях в Журнал при тестировании Советника в Тестере стратегий, только несколько строчек:

Посмотрите контекстное меню с командой показывать детальные логи.

 
Renat Fatkhullin:

Взял ваш тест и достаточно слабый компьютер: 36 символов в обзоре рынка, около 20 открытых графиков, история сделок пуста, сервер MetaQuotes-Demo, масса других программ работает на компьютере

в любом случае будем дальше искать и оптимизировать.

Пиковые значения на RAM-drive.

2020.07.14 16:39:42.916 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 301: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_ASK)] = 10 ms.
2020.07.14 17:11:01.031 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 43 ms.
2020.07.14 17:47:08.474 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 324: AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)] = 19 ms.
2020.07.14 17:55:34.132 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 284: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 25 ms.

Порекомендуйте, пожалуйста, какой-нибудь анализатор состояния компа.

 
Renat Fatkhullin:

Посмотрите контекстное меню с командой показывать детальные логи.

Renat Fatkhullin:

Посмотрите контекстное меню с командой показывать детальные логи.

Не могу найти такую команду в контекстном меню. Смотрю во вкладке Журнал

 
Elena Baranova:

Не могу найти такую команду в контекстном меню. Смотрю во вкладке Журнал

В журнале тестера.

 
fxsaber:

Пиковые значения на RAM-drive.

Порекомендуйте, пожалуйста, какой-нибудь анализатор состояния компа.

Все до единого апдейты на операционке стоят?
 
Elena Baranova:

Не могу найти такую команду в контекстном меню. Смотрю во вкладке Журнал

Контекстное меню

 
Rashid Umarov:

Контекстное меню

Я эту галочку уже пробовала, не помогает )

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