Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 12
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У меня ничего не изменилось - нажала в Справке - Новая бета версия. Правильно?
Извините, а как проверить какая у меня сейчас версия, что-то торможу )
Проверила 2532..да, не обновляется
Проверила 2532..да, не обновляется
Три шага, как обновиться:
Да, верю Вам и не верю Microsoft.
Стоят все обновления до 18.03.2018.
После многих апдейтов Win10, которые ломали систему, я откатился на Win7. Но обновляю всегда. Пара-тройка апдейтов были кривыми, но не фатальными, как у W10, и они известны, их можно удалить. Всё описано на ru-board (потребуется зарегистрироваться). Там же описано, как получать расширенные ( корпоративные) обновления W7, но эту тему не будем здесь обсуждать. Правда, у меня корпоративное обновление было только одно, для .NET
Я собираюсь пользоваться W7 и WS2008 до тех пор, пока в них работает MT. Рано или поздно MQ заставит нас перейти на W10 и Windows Server 2013. Надеюсь, к тому времени W10 допилят. Или появится свежая и сырая Windows 11 или Windows X. А VPS с WS2013 стоит дорого.
Проверила 2532..да, не обновляется
Обязательное подключение к серверу "MetaQuotes-Demo"
Три шага, как обновиться:
Спасибо, я именно так и делаю... но не обновляется до 2533
Спасибо, я именно так и делаю... но не обновляется до 2533
Значит подождите час и потом снова пробуйте. Обновления выдаются порциями - для оптимизации нагрузки.
Обязательное подключение к серверу "MetaQuotes-Demo"
Спасибо... Я вроде как подключена
Кажется, у отладчика есть проблема.
Отсюда: https://www.mql5.com/de/forum/346642
переменная bla в OnTimer () не установлена в 2.1: