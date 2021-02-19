Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 12

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Artyom Trishkin:

Меню "Справка" --> "О программе"

Спасибо

 
Elena Baranova:

У меня ничего не изменилось - нажала в Справке - Новая бета версия. Правильно?

Извините, а как проверить какая у меня сейчас версия, что-то торможу )

Проверила 2532..да, не обновляется

 
Elena Baranova:

Проверила 2532..да, не обновляется

Три шага, как обновиться:


 
fxsaber:

Да, верю Вам и не верю Microsoft.

Стоят все обновления до 18.03.2018.

После многих апдейтов Win10, которые ломали систему, я откатился на Win7. Но обновляю всегда. Пара-тройка апдейтов были кривыми, но не фатальными, как у W10, и они известны, их можно удалить. Всё описано на ru-board (потребуется зарегистрироваться). Там же описано, как получать расширенные ( корпоративные) обновления W7, но эту тему не будем здесь обсуждать. Правда, у меня корпоративное обновление было только одно, для .NET

Я собираюсь пользоваться W7 и WS2008 до тех пор, пока в них работает MT. Рано или поздно MQ заставит нас перейти на W10 и Windows Server 2013. Надеюсь, к тому времени W10 допилят. Или появится свежая и сырая Windows 11 или Windows X. А VPS с WS2013 стоит дорого.

 
Elena Baranova:

Проверила 2532..да, не обновляется

Обязательное подключение к серверу "MetaQuotes-Demo"

 
Vladimir Karputov:

Три шага, как обновиться:


Спасибо, я именно так и делаю... но не обновляется до 2533

 
Elena Baranova:

Спасибо, я именно так и делаю... но не обновляется до 2533

Значит подождите час и потом снова пробуйте. Обновления выдаются порциями - для оптимизации нагрузки.

 
Vitaly Muzichenko:

Обязательное подключение к серверу "MetaQuotes-Demo"

Спасибо... Я вроде как подключена

 
Ура..Обновилось..Не прошло и часа :) Все заработало. Всем спасибо за советы
 

Кажется, у отладчика есть проблема.

Отсюда: https://www.mql5.com/de/forum/346642

переменная bla в OnTimer () не установлена в 2.1:


Build 2530: im Debugger werden die Werte der Variablen nicht mehr aktualisiert
Build 2530: im Debugger werden die Werte der Variablen nicht mehr aktualisiert
  • 2020.07.14
  • www.mql5.com
Ergebnis siehe Screenshot. Getestet auf zwei verschiedenen Rechnern (Linux Mint, Wine). VG...
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