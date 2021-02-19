Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 3

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Vitaly Muzichenko:

Для этого есть OBJ_LABEL

недопонимание небольшое, добавлю подробностей из последнего, что делал: у эксперта больше 15-то кнопок, при нажатии на которые выскакивает какая-то инфа или происходит торговое действие. они скомпонованы вертикально справа в один столбец. если график слишком узкий по вертикали - компонуем в два столбца.

а вообще, Алексей прав, не здесь обсуждать. 

 
Andrey Khatimlianskii:
Конечно, нужны не только предустановленные, но и пользовательские фильтры по каждой колонке.

Поддерживаю полностью, тоже очень жду такой функционал!

 

MetaQuotes

Terminal: Добавлен автоматический расчет цены закрытия предыдущей торговой сессии и открытия текущей сессии по инструменту. Если такие данные не предоставляются напрямую вашим брокером, терминал посчитает их по последней и первой котировкам сессии соответственно, а вы сможете увидеть эти данные в Обзоре рынка. Для этого включите соответствующие колонки в разделе "Символы" или же перейдите в раздел "Детали".

Как запросить данные в виде кода, транслируется ли история?

Когда будет писаться ОИ?

 
Anton:

Ускорение в экспертах и скриптах. По индикаторам изменений нет.

Билд 2523 
В эксперте чуть быстрее, но тоже не увидел обещанных считанных микросекунд. Всё те же миллисекунды.
И это при том, что не происходит события CHARTEVENT_CHART_CHANGE, а лишь происходит движение мышки. Т.е. запрашиваемые параметры не изменяются.

Код эксперта прилагаю


Файлы:
TestChartGet.mq5  11 kb
 
Anton:

Ускорение в экспертах

Просьба пояснить, как архитектурно устроено, что в OnTick может возникать следующая ситуация?

Time[::SymbolInfoTick(_Symbol,Tick)] = 148 ms.
Это лаги ОС, кривое железо или что?
 

Проверил функционал "Подписки\MarketData" - как и прежде одна витрина, функционал подписок так и не заработал.

Хотя уже прошло более месяца с даты релиза, средства в разработку были компанией вложены, анонс проведен.

Когда можно ожидать активации подписок для пользователей платформы?

 

Nod32  обнаружил вирус в новом обновление. Что делать?


 
Volokola:

Nod32  обнаружил вирус в новом обновление. Что делать?


Прибить Nod32

 
Artyom Trishkin:

Прибить Nod32

Вы знаете как устроен антивирус?

Может действительно в терминал закрался троян?

 
Volokola:

Nod32  обнаружил вирус в новом обновление. Что делать?


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