Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 3
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Для этого есть OBJ_LABEL
недопонимание небольшое, добавлю подробностей из последнего, что делал: у эксперта больше 15-то кнопок, при нажатии на которые выскакивает какая-то инфа или происходит торговое действие. они скомпонованы вертикально справа в один столбец. если график слишком узкий по вертикали - компонуем в два столбца.
а вообще, Алексей прав, не здесь обсуждать.
Конечно, нужны не только предустановленные, но и пользовательские фильтры по каждой колонке.
Поддерживаю полностью, тоже очень жду такой функционал!
MetaQuotes
Terminal: Добавлен автоматический расчет цены закрытия предыдущей торговой сессии и открытия текущей сессии по инструменту. Если такие данные не предоставляются напрямую вашим брокером, терминал посчитает их по последней и первой котировкам сессии соответственно, а вы сможете увидеть эти данные в Обзоре рынка. Для этого включите соответствующие колонки в разделе "Символы" или же перейдите в раздел "Детали".
Как запросить данные в виде кода, транслируется ли история?
Когда будет писаться ОИ?
Ускорение в экспертах и скриптах. По индикаторам изменений нет.
Билд 2523
В эксперте чуть быстрее, но тоже не увидел обещанных считанных микросекунд. Всё те же миллисекунды.
И это при том, что не происходит события CHARTEVENT_CHART_CHANGE, а лишь происходит движение мышки. Т.е. запрашиваемые параметры не изменяются.
Код эксперта прилагаю
Ускорение в экспертах
Просьба пояснить, как архитектурно устроено, что в OnTick может возникать следующая ситуация?Это лаги ОС, кривое железо или что?
Проверил функционал "Подписки\MarketData" - как и прежде одна витрина, функционал подписок так и не заработал.
Хотя уже прошло более месяца с даты релиза, средства в разработку были компанией вложены, анонс проведен.
Когда можно ожидать активации подписок для пользователей платформы?
Nod32 обнаружил вирус в новом обновление. Что делать?
Nod32 обнаружил вирус в новом обновление. Что делать?
Прибить Nod32
Прибить Nod32
Вы знаете как устроен антивирус?
Может действительно в терминал закрался троян?
Nod32 обнаружил вирус в новом обновление. Что делать?
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