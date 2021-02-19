Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 5
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Билд 2523
В эксперте чуть быстрее, но тоже не увидел обещанных считанных микросекунд. Всё теже миллисекунды.
И это при том, что не происходит события CHARTEVENT_CHART_CHANGE, а лишь происходит движение мышки. Т.е. запрашиваемые параметры не изменяются.
Код эксперта прилагаю
Для экспертов и скриптов доступ радикально ускорен к 45 свойствам чарта из 58ми, по остальным существенных изменений нет.
Ваш код (после стайлера):
Т.е. вы замеряете не время получения одного свойства чарта, а сразу нескольких свойств.
Просьба пояснить, как архитектурно устроено, что в OnTick может возникать следующая ситуация?Это лаги ОС, кривое железо или что?
Вы все еще используете Windows 7? ЦПУ 4х ядерное? Уточните сколько конкурирующих потоков вызывают SymbolInfoTick одновременно.
Мультисимвольный советник. Открывает четыре позиции по разным символам (при этом тест идёт по пятому символу).
Тестер в окне 'Trade' отображает все четыре позиции (по разным символам), но не отображает все четыре окна символов.
Настройки редактора:
Результат (gif анимация, для воспроизведения кликнуть):
Вы все еще используете Windows 7? ЦПУ 4х ядерное?
Четыре физических ядра, восемь - HT. В Тестере восемь локальных Агентов.
Уточните сколько конкурирующих потоков вызывают SymbolInfoTick одновременно.
В Терминале открыт один чарт, на нем запущен только один безындикаторный советник. Индикаторы на чарте отсутствуют, скрипты - аналогично. Сервисов с SymbolInfoTick нет.
Советник обращается только к символу своего чарта. Бары не используются.
Этот скрипт у кого-нибудь что-либо выводит в лог?
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации
fxsaber, 2020.07.09 17:00b2521. SymbolInfoTick может длиться 16 мс. Позиций и ордеров нет. Просьба подобным скриптом проверить.
Сегодня.
нашел баг в этой версии, (возможно тянется давно), научитесь уже работать с будущими барами как в МТ4 :)
Четыре физических ядра, восемь - HT. В Тестере восемь локальных Агентов.
В Терминале открыт один чарт, на нем запущен только один безындикаторный советник. Индикаторы на чарте отсутствуют, скрипты - аналогично. Сервисов с SymbolInfoTick нет.
Советник обращается только к символу своего чарта. Бары не используются.
Этот скрипт у кого-нибудь что-либо выводит в лог?
Сегодня.
Ваш тестовый скрипт показывает отсутствие тормозов.
1) Что у вас происходит и как реально нагружен компьютер в моменты тормозов?
2) Какие показатели дисков, какой тип и скорость?
На компьютерах с HDD легко рандомно ловятся 50-100 мс задержки на любых самых легких обращениях к диску. В любых программах и в любых условиях.
Достаточно какой-то базе(тики, чарты) под локом что-либо писать или читать с диска, как остальные потоки(получение тика) вынуждены ждать.
Ваш тестовый скрипт показывает отсутствие тормозов.
1) Что у вас происходит и как реально нагружен компьютер в моменты тормозов?
2) Какие показатели дисков, какой тип и скорость?
На компьютерах с HDD легко рандомно ловятся 50-100 мс задержки на любых самых легких обращениях к диску. В любых программах и в любых условиях.
Достаточно какой-то базе(тики, чарты) под локом что-либо писать или читать с диска, как остальные потоки(получение тика) вынуждены ждать.
На компе нет HDD, только SSD. Просил объяснить, как архитектурно устроен SymbolInfoTick.
Казалось бы, если в Обзоре рынка уже есть тик, то почему бы его не отдать без каких-либо задержек? Судя по логам, так не всегда происходит.
Возможно, использование CopyTicks каким-то образом влияет на SymbolInfoTick. Могу только выдвигать гипотезы. Архитектуры не знаю.
Тормоза вылавливаются, когда на компе нет никакой CPU-активности, кроме Терминала. И такие же тормоза случаются, когда Локальные Агенты другого Терминала часами пашут, работает активно торрент-качалка и прочее.
ЗЫ Стоит ли попробовать Терминал разместить на RAM-drive?
еще ошибка - при смене периода, iBarShift возвращает значение -1, хотя символ "синхронизирован" и имеет 5000 баров.
согласно справки, iBarShift должен возвращать ближайший по времени бар:
Возвращаемое значение, если бар на указанное время не найден. При значении exact=false iBarShift возвращает индекс ближайшего бара, у которого время открытия меньше указанного (time_open<time). Если такой бар не найден (нет истории раньше указанного времени), то функция вернет -1. Если exact=true, то ближайший бар не ищется и функция iBarShift сразу возвращает -1.
код индикатора:
Окно работы с логами.
Когда открываешь, то строка фильтра выделена, но фокуса на ней нет.
Правильно ли понимаю, что удобное использование предполагает, что открывается окно и вводится нужный фильтр, поэтому нужен соответствующий фокус?