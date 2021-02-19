Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 19

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Aleksey Vyazmikin:

Билд 2530.

В советнике:

Из индикатора вызывается другой индикатор, указанный в настройках советника, в индикаторе:

Раньше всё работало корректно - сейчас не пойму, это ошибка неработоспособности или просто предупреждение?

Как решить проблему?

Спасибо за сообщение. Исправлено.

Для работы в текущем билде используйте свойство #property tester_indicator и явно укажите индикаторы, которые необходимы для работы

 
Ilyas:

Спасибо за сообщение. Исправлено.

Для работы в текущем билде используйте свойство #property tester_indicator и явно укажите индикаторы, которые необходимы для работы

Спасибо. Индикаторов у меня много - один вызывает другой - в этом случае мне надо в индикаторе прописывать  #property tester_indicator или все вызываемые индикаторы, в том числе вызываемые из других индикаторов, прописывать только в советнике?

Скоро ли выйдет промежуточный билд с этим исправлением - боюсь только запутаюсь, прописывая все индикаторы - их реально много и они не константы, так как могут быть заменены из настроек советника.

 
Aleksey Vyazmikin:

Спасибо. Индикаторов у меня много - один вызывает другой - в этом случае мне надо в индикаторе прописывать  #property tester_indicator или все вызываемые индикаторы, в том числе вызываемые из других индикаторов, прописывать только в советнике?

Скоро ли выйдет промежуточный билд с этим исправлением - боюсь только запутаюсь, прописывая все индикаторы - их реально много и они не константы, так как могут быть заменены из настроек советника.

Новая бета с исправлением уже доступна.

 
MetaQuotes:

Новая бета с исправлением уже доступна.

Спасибо.

 
Ilyas:

Спасибо за сообщение. Исправлено.

Для работы в текущем билде используйте свойство #property tester_indicator и явно укажите индикаторы, которые необходимы для работы

Не помогло, билд 2540

2020.07.21 20:27:07.501 Tester  expert file F:\FX\Открытие Брокер_Demo\MQL5\Experts\ZigZag_Channel.ex5 open error [2]
 
Igor Zakharov:

а так?: ObjectsDeleteAll(0,"Arrow");

когда-то давно (1900е билды) был такой глюк. помогал вызов ObjectsTotal(0); перед ObjectsDeleteAll().

Спасибо но не помогло ни  ObjectsDeleteAll(0,"Arrow");  ни связка  ObjectsTotal(0); перед ObjectsDeleteAll().

 
Vladimir Karputov:

Причина OnDeinit: вырвали шнур компьютера из розетки, переключили таймфрейм (или сменили символ), вручную (или другой програмой) закрыли график на котором расположена Ваша программа???

Тип Вашей программы: ???

Сколько объектов стрелок создаёт Ваша программа? В настройках терминала сколько указано отображать баров? Объекты (стрелки) попадают в область слева графика за границу количество отображаемых баров?

Сколько времени между созданием объектов и началом удаления проходит?

Причина OnDeinit: вручную (или другой програмой) закрыли график на котором расположена Ваша программа

Сколько объектов стрелок создаёт Ваша программа? 100-500 ну не более 1000 точно

 В настройках терминала сколько указано отображать баров?   -100 000

Объекты (стрелки) попадают в область слева графика за границу количество отображаемых баров?   - нет

Сколько времени между созданием объектов и началом удаления проходит?  - немного,меньше минуты

Настройки платформы - Начало работы - Справка по MetaTrader 5
Настройки платформы - Начало работы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая платформа обладает множеством настроек, что позволяет организовать работу в ней так, как это удобно именно вам. Выполните команду " Настройки" меню "Сервис" или нажмите "Ctrl+O". Графики — общая настройка отображения ценовых графиков, а также настройка параметров управления объектами: выделение объектов после их создания, немедленная...
 

The line that is shown when Tools is folded in the terminal also shows the profit:

My suggestion is to adjust this number to the new color scheme: If the gain is greater than zero, it becomes blue, if it is less than zero, it becomes red.
This way the current situation of all positions can be seen faster!

Линия, которая отображается при складывании Инструментов в терминале, также отображает прибыль:

Мое предложение - подогнать этот номер под новую цветовую схему: Если прибыль больше нуля, она становится синей, если меньше нуля, она становится красной.
Таким образом, текущая ситуация по всем позициям будет видна быстрее!



(Возможно, вы также могли бы отобразить количество открытых позиций)
 
Aleksey Vyazmikin:

Не помогло, билд 2540

Покажите пример кода.

 

с какого-то билда стала появляться ошибка загрузки индикатора, это индикатор шпион для 7 символов

2020.07.23 22:49:48.521 NL_Multi (EURUSD,M1)    cannot load custom indicator '_iSpy' [4805]
2020.07.23 22:49:48.521 NL_Multi (EURUSD,M1)    Не удалось установить агента на USDJPY

USDJPY идет третья в цикле, каждый раз на разной по счету паре затык, ошибка выскакивает только при запуске терминала, не всегда, при перезапуске ошибки уже нет

все перекомпилировано на последнем билде

2020.07.23 22:49:47.276 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2540 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.07.23 22:49:47.276 Terminal        Windows 10 build 19041, AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor, 25 / 31 Gb memory, 44 / 367 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+9
может дело в слабом винте sata2 2.5?
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