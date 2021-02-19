Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 19
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Билд 2530.
В советнике:
Из индикатора вызывается другой индикатор, указанный в настройках советника, в индикаторе:
Раньше всё работало корректно - сейчас не пойму, это ошибка неработоспособности или просто предупреждение?
Как решить проблему?
Спасибо за сообщение. Исправлено.
Для работы в текущем билде используйте свойство #property tester_indicator и явно укажите индикаторы, которые необходимы для работы
Спасибо за сообщение. Исправлено.
Для работы в текущем билде используйте свойство #property tester_indicator и явно укажите индикаторы, которые необходимы для работы
Спасибо. Индикаторов у меня много - один вызывает другой - в этом случае мне надо в индикаторе прописывать #property tester_indicator или все вызываемые индикаторы, в том числе вызываемые из других индикаторов, прописывать только в советнике?
Скоро ли выйдет промежуточный билд с этим исправлением - боюсь только запутаюсь, прописывая все индикаторы - их реально много и они не константы, так как могут быть заменены из настроек советника.
Спасибо. Индикаторов у меня много - один вызывает другой - в этом случае мне надо в индикаторе прописывать #property tester_indicator или все вызываемые индикаторы, в том числе вызываемые из других индикаторов, прописывать только в советнике?
Скоро ли выйдет промежуточный билд с этим исправлением - боюсь только запутаюсь, прописывая все индикаторы - их реально много и они не константы, так как могут быть заменены из настроек советника.
Новая бета с исправлением уже доступна.
Новая бета с исправлением уже доступна.
Спасибо.
Спасибо за сообщение. Исправлено.
Для работы в текущем билде используйте свойство #property tester_indicator и явно укажите индикаторы, которые необходимы для работы
Не помогло, билд 2540
а так?: ObjectsDeleteAll(0,"Arrow");
когда-то давно (1900е билды) был такой глюк. помогал вызов ObjectsTotal(0); перед ObjectsDeleteAll().
Спасибо но не помогло ни ObjectsDeleteAll(0,"Arrow"); ни связка ObjectsTotal(0); перед ObjectsDeleteAll().
Причина OnDeinit: вырвали шнур компьютера из розетки, переключили таймфрейм (или сменили символ), вручную (или другой програмой) закрыли график на котором расположена Ваша программа???
Тип Вашей программы: ???
Сколько объектов стрелок создаёт Ваша программа? В настройках терминала сколько указано отображать баров? Объекты (стрелки) попадают в область слева графика за границу количество отображаемых баров?Сколько времени между созданием объектов и началом удаления проходит?
Причина OnDeinit: вручную (или другой програмой) закрыли график на котором расположена Ваша программа
Сколько объектов стрелок создаёт Ваша программа? 100-500 ну не более 1000 точно
В настройках терминала сколько указано отображать баров? -100 000
Объекты (стрелки) попадают в область слева графика за границу количество отображаемых баров? - нет
Сколько времени между созданием объектов и началом удаления проходит? - немного,меньше минуты
The line that is shown when Tools is folded in the terminal also shows the profit:
My suggestion is to adjust this number to the new color scheme: If the gain is greater than zero, it becomes blue, if it is less than zero, it becomes red.
This way the current situation of all positions can be seen faster!
Линия, которая отображается при складывании Инструментов в терминале, также отображает прибыль:
Мое предложение - подогнать этот номер под новую цветовую схему: Если прибыль больше нуля, она становится синей, если меньше нуля, она становится красной.
Таким образом, текущая ситуация по всем позициям будет видна быстрее!
Не помогло, билд 2540
Покажите пример кода.
с какого-то билда стала появляться ошибка загрузки индикатора, это индикатор шпион для 7 символов
USDJPY идет третья в цикле, каждый раз на разной по счету паре затык, ошибка выскакивает только при запуске терминала, не всегда, при перезапуске ошибки уже нет
все перекомпилировано на последнем билдеможет дело в слабом винте sata2 2.5?