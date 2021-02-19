Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 7
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Желательно обновляться на Windows 10 и апгрейдить железо.
По железу в каком направлении? Вроде, количество ядер и частота в норме. Возможно, нет каких-то последних CPU-инструкций.
К сожалению, нет никакой публичной статистики. Помню, говорили, что перешли на новый компилятор, который под каждый проц. создает версию.
По железу в каком направлении? Вроде, количество ядер и частота в норме. Возможно, нет каких-то последних CPU-инструкций.
К сожалению, нет никакой публичной статистики. Помню, говорили, что перешли на новый компилятор, который под каждый проц. создает версию.
Все таки Intel Core i7-2700K уже 9 лет.
Попробуйте тесты на новой доступной бете, пожалуйста.
Попробуйте тесты на новой доступной бете, пожалуйста.
Не запускается.
Тоже самое.
да, это я уже давно заметил, что после первого запроса все остальные запросы в текущем теле программы отрабатываются гораздо быстрее.
Но ведь этот первый запрос тянет на несколько миллисекунд.
Суть моего вопроса и пожелания можно свести к следующему:
Функциям ChartGet при запросе любого параметра имеет смысл иметь внутренние статические переменные этих параметров и в случае, если с момента последнего обращения по данному параметру не происходило события CHARTEVENT_CHART_CHANGE, то возвращать значение этой статической переменной.
В этом случае время выполнения функций ChartGet будет даже не микро, а считанные наносекунды.
В моем же примере, даже когда чарт не менялся, а стало быть, и все его параметры не менялись, каждый раз при движении мышки и обращении к функциям ChartGet запускается асинхронный процесс, в чем нет необходимости, т. к. известно, что параметры не менялись.
В вашем примере, в очереди чарта находятся команды. Терминал не может быть уверен в неизменности чарта до процессинга очереди. Поэтому первая синхронная команда отрабатывает дольше, т.к. время включает процессинг очереди. Последующие команды отрабатываются очень быстро.
IntelliSense вообще сломали. Редактор:
Берём любой mqh-файл СБ, например \MQL5\Include\Charts\Chart.mqh и в теле любого метода вводим "this". После точки должен появиться список доступных методов. Но этого не происходит. И так с любым файлом (думал, может в моих вложенных файлах проблема, но нет - даже в файлах СБ не работает):
Все таки Intel Core i7-2700K уже 9 лет.
Слушайте, ну не серьёзно это всё.
Что значит "уже 9 лет"?
Седьмой кор обеспечивает прекрасную производительность для всех задач, включая 3дмакс, кады и реалистичную архитектурную визуализацию.
Ваша беготня за десятками и 128-ядерными фермами уже напоминает беготню хипстеров за новыми айфонами.
А проблемы чартинга как были 10 лет, так и остались.
Ещё через 10 лет ТВ вас обойдёт по популярности, а вы будете, как и в старь, бегать за новым железом и виндовсами.
Слушайте, ну не серьёзно это всё.
Что значит "уже 9 лет"?
Седьмой кор обеспечивает прекрасную производительность для всех задач, включая 3дмакс, кады и реалистичную архитектурную визуализацию.
Ваша беготня за десятками и 128-ядерными фермами уже напоминает беготню хипстеров за новыми айфонами.
А проблемы чартинга как были 10 лет, так и остались.
Ещё через 10 лет ТВ вас обойдёт по популярности, а вы будете, как и в старь, бегать за новым железом и виндовсами.
Пользуйтесь и верьте.
Вере очень помогает не замечать четко указанную модель процессора.
Тоже самое.
Уже выпустили обновление беты
Если терминал сам не работает, то возьмите инсталлер с этого сайта и поставьте поверх - все данные будут сохранены