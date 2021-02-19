Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 7

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Renat Fatkhullin:

Желательно обновляться на Windows 10 и апгрейдить железо.

По железу в каком направлении? Вроде, количество ядер и частота в норме. Возможно, нет каких-то последних CPU-инструкций.

К сожалению, нет никакой публичной статистики. Помню, говорили, что перешли на новый компилятор, который под каждый проц. создает версию.

 
fxsaber:

По железу в каком направлении? Вроде, количество ядер и частота в норме. Возможно, нет каких-то последних CPU-инструкций.

К сожалению, нет никакой публичной статистики. Помню, говорили, что перешли на новый компилятор, который под каждый проц. создает версию.

Все таки Intel Core i7-2700K уже 9 лет.

Попробуйте тесты на новой доступной бете, пожалуйста.

 
Renat Fatkhullin:

Попробуйте тесты на новой доступной бете, пожалуйста.


Не запускается.

 

Тоже самое.

2531

 
Nikolai Semko:

да, это я уже давно заметил, что после первого запроса все остальные запросы в текущем теле программы отрабатываются гораздо быстрее. 
Но ведь этот первый запрос тянет на несколько миллисекунд.
Суть моего вопроса и пожелания можно свести к следующему:

Функциям ChartGet при запросе любого параметра имеет смысл иметь внутренние статические переменные этих параметров и в случае, если с момента последнего обращения по данному параметру не происходило события CHARTEVENT_CHART_CHANGE, то возвращать значение этой статической переменной. 
В этом случае время выполнения функций ChartGet будет даже не микро, а считанные наносекунды.

В моем же примере, даже когда чарт не менялся, а стало быть, и все его параметры не менялись, каждый раз при движении мышки и обращении к функциям ChartGet запускается асинхронный процесс, в чем нет необходимости, т. к. известно, что параметры не менялись.

В вашем примере, в очереди чарта находятся команды. Терминал не может быть уверен в неизменности чарта до процессинга очереди. Поэтому первая синхронная команда отрабатывает дольше, т.к. время включает процессинг очереди. Последующие команды отрабатываются очень быстро.

 
Так планируется улучшения тестера для торговли на бирже?
 

IntelliSense вообще сломали. Редактор:


Берём любой mqh-файл СБ, например \MQL5\Include\Charts\Chart.mqh и в теле любого метода вводим "this". После точки должен появиться список доступных методов. Но этого не происходит. И так с любым файлом (думал, может в моих вложенных файлах проблема, но нет - даже в файлах СБ не работает):


 
Renat Fatkhullin:

Все таки Intel Core i7-2700K уже 9 лет.

Слушайте, ну не серьёзно это всё.

Что значит "уже 9 лет"?

Седьмой кор обеспечивает прекрасную производительность для всех задач, включая 3дмакс, кады и реалистичную архитектурную визуализацию.

Ваша беготня за десятками и 128-ядерными фермами уже напоминает беготню хипстеров за новыми айфонами.

А проблемы чартинга как были 10 лет, так и остались.

Ещё через 10 лет ТВ вас обойдёт по популярности, а вы будете, как и в старь, бегать за новым железом и виндовсами.

 
SeriousRacoon:

Слушайте, ну не серьёзно это всё.

Что значит "уже 9 лет"?

Седьмой кор обеспечивает прекрасную производительность для всех задач, включая 3дмакс, кады и реалистичную архитектурную визуализацию.

Ваша беготня за десятками и 128-ядерными фермами уже напоминает беготню хипстеров за новыми айфонами.

А проблемы чартинга как были 10 лет, так и остались.

Ещё через 10 лет ТВ вас обойдёт по популярности, а вы будете, как и в старь, бегать за новым железом и виндовсами.

Пользуйтесь и верьте.

Вере очень помогает не замечать четко указанную модель процессора.

 
andre:

Тоже самое.


Уже выпустили обновление беты

Если терминал сам не работает, то возьмите инсталлер с этого сайта и поставьте поверх - все данные будут сохранены

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