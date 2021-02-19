Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 21
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когда я заметил что тест длится 14 часов - а прошло всего пару месяцев - я совсем залочил текст индикатора поставив Return в самом начале - и там увидел 2 часа 25 минут до окончания теста... почему так?
При тестировании индикатора запускается ВИЗУАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. И оно может идти и сто лет - если Вы выставите МИНИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ. Внимательнее нужно быть :)
ну зачем же так - кончено я сделал Максимальную скорость
ну зачем же так - кончено я сделал Максимальную скорость
и при максимальной скорости - тест будет длится Часы...это убивает всё...
Купите новый компьютер и мощную видеокарту - у меня такой тест за последний год в режиме "Все тики" пролетает за пять минут.
А некоторые индикаторы тестируются вообще секунд 10.
Добавлено: после повторных запусков тест идет от силы секунд 30.
другой тогда вопрос - Можно ли Индикатор запускать НЕ в режиме визуализации?
Нет. Индикатор создан для того, чтобы ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ данные.
возможно не сюда - но подскажите мне
почему Индикатор в котором только 1 оператор RETURN
на минутках - всего 3 месяца - По ценам Открытия - будет длиться 2(ДВа) с половиной часа!!!
Попробуйте через вкладку "Обзор" выбрать плитку "Индикатор"
У меня у индикатора более скудное меню выходит. И тестирование довольно быстрое
Попробуйте через вкладку "Обзор" выбрать плитку "Индикатор"
У меня у индикатора более скудное меню выходит. И тестирование довольно быстрое
не помогло....
решил проблему другим способом - создал свой символ с параметрами от евры,
запустил скрипт - которые обновляет в этом символе тики - которые отправляю на MarketWatch - график сам обновляет бары со скоростью 200 тиков в секунду - и тест прямо летит...
никаких задержек - скорость тестирования одинакова на всей истории - лепота... :)
зы - и удобно - в отличии от тестера в прямом эфире могу накидать нужные мне дополнительные индикаторы...
доделаю панель управления скоростью - смогу и откатывать назад и по пробелу сразу свечку рисовать и вставка ордеров с их расчётами - в общем МТ5 нормально и без тестера робит :)
Всем привет!
У меня вопрос по параметрам оптимизации:
- раньше (прежние билды) можно было учитывать параметр "баланс + фактор восстановления" (например)
- сейчас только "фактор восстановления"
Что имеем:
- раньше получали оптимальное значение фактора восстановления при оптимальном значении баланса для этого параметра
- сейчас оптимизация не обращает внимания на баланс и получается перекос в тестировании - получаем не оптимальное значение "цена - качество" (условно), а низкий баланс и отличный фактор восстановления (следуя примеру), что в принципе не нужно - зачем прекрасный фактор восстановления если он сформирован результатом одной сделки... И далее алгоритм оптимизации, как я понимаю, будет "кружиться" вокруг этого самого успешного параметра, пытаясь его улучшить и в итоге получаем прекрасный оптимизируемый параметр без учета его прибыльности. Что хочу сказать: при поиске оптимального значения того или иного фактора не принимается в расчет его экономическая целесообразность. Как настроить оптимизацию, чтобы получить золотую середину - оптимальная прибыльность при оптимальном для этой прибыльности факторе восстановления? Надеюсь смог пояснить понятно:)
Логика в картинках:
- оптимизатор "долбит" сюда настойчиво (скрин 1)
- а мне надо оптимизировать и развивать значения, указанные на скрине 2, где прибыль, как вы можете видеть, намного интереснее Хотя оптимизатор не считает это правильным:) Смысла немного в оптимизации параметра без учета его прибыльности. Может я не так что-то настроил или неверно толкую результаты оптимизации прежних билдов, где учитывался баланс?
И еще вопрос - по цветовой схеме
Я не понимаю по какому принципу красятся точки (параметр - максимальный баланс). Цветов много:) (красный - отрицательный баланс - ок)