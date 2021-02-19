Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 14
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Хотелось бы один раз выяснить, как устроено.
При каком-нибудь обновлении сказано, что такая-то штатная функция оптимизирована и значительно ускорена. Например, HistorySelect (или CopyTicks*).
Когда это обозначает, что для получения ускорения нужно перекомпилировать советник под новый билд? А когда этого не требуется?
Хотелось бы один раз выяснить, как устроено.
При каком-нибудь обновлении сказано, что такая-то штатная функция оптимизирована и значительно ускорена. Например, HistorySelect (или CopyTicks*).
Когда это обозначает, что для получения ускорения нужно перекомпилировать советник под новый билд? А когда этого не требуется?
Но вообще компилятор постоянно улучшается, так что время от времени нужно перекомпилировать программы. Особенно после релизов.
Не требуется.
Но вообще компилятор постоянно улучшается, так что время от времени нужно перекомпилировать программы. Особенно после релизов.
Понял, Спасибо!
В пятницу (10.07.2020) Открытие обновил ПО шлюза ФОРТС МТ5,
появились огромные задержки выставления ордеров.
Откатите, пожалуйста, на старую версию.Брокер говорит, что сам сделать откат не может.
Открывашка перегрузила свой сервер (был сбой)
и все заработало нормально
в любом случае будем дальше искать и оптимизировать.
b2538 - лагов стало значительно меньше на боевом советнике. При работе с историей проскакивают еще проблемы.
b2538 - лагов стало значительно меньше на боевом советнике. При работе с историей проскакивают еще проблемы.
В 2539 должно стать лучше.
Проверьте, пожалуйста.
2539 Build.
Webrequest из сервиса по прежнему работает не корректно.
Ответ сервера 200, приходит только на первом добавлении сервиса. На последующих запусках сервиса, ответ 1001.
Если удалить и добавить сервис заново, то всё повторяется.
Первый запуск 200, последующие 1001.
P.S.
Ренат, добавьте пожалуйста в Webrequest keep-alive режим, c автоматическим реконнектом.
Что то на подобие этого, с флагом True устанавливается keep-alive режим.
Или ввести новую функцию KeepAlive() для Webrequest, которая будет устанавливать этот режим.
Это позволит снизить время запроса к серверам, которые поддерживают keep-alive.
Добавьте пожалуйста.
Массив (string) содержит порядка 48690 элементов.
ArrayPrint в принципе может распечатать все элементы или стоит какое-то ограничение?
При таком варианте
я по-умолчанию использую флаг
и получаю первые и последние 100 элементов. (об этом кстати говорит подсказка после 100-й строки)
Вариант два:
(как видите, среди флагов я не указал ARRAYPRINT_LIMIT - предполагаю, что теперь должен распечататься весь массив)
но в результате получаю только первые 50 строк.
Код скрипта:
build 2539
если кликнуть в окно настроек, и кликнуть для редактирования 0.07 , то значение 0.07 будет удалено (будет пусто)
если по умолчанию сделать
то окно настроек редактирует значение 0.05 без удаления, т.е. как раньше было