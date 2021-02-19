Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 23

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Mikhail Mishanin:

ёпрст, ну что упираться то, по факту если все остальные результаты эксперта при наличии сделок отрицательные то лучше не торговать вообще! факт? - факт)

для фильтрации подобных парадоксов  - кастом критерий)

Уважаемый @Mikhail Mishanin, вы читаете вообще предыдущие посты? Или так... лишь бы ляпнуть что?

Речь о просадке, а не о прибили. А просадка в результатах оптимизации - величина отрицательная.

И лучшим результатом оптимизатор считает нулевую просадку, что при отсутствии сделок в принципе неправильно!


 
Andrey Kaunov:

Речь о просадке, а не о прибили. А просадка в результатах оптимизации - величина отрицательная.

Кастум-критерий = -просадка

 
Andrey Kaunov:

Уважаемый @Mikhail Mishanin, вы читаете вообще предыдущие посты? Или так... лишь бы ляпнуть что?

Речь о просадке, а не о прибили. А просадка в результатах оптимизации - величина отрицательная.

И лучшим результатом оптимизатор считает нулевую просадку, что при отсутствии сделок в принципе неправильно!


Перефразирую классика М.Булгакова,- " Читал, читал и не раз! Что я только не читал! Жаль только..."

Оптимизатор - алгоритм, мнение в контексте не по его части, а то что  0.0>(-17.76) я буду считать неоспоримым в моей субъективной реальности.)

 

Не буду спорить, Михаил.

Ваши доводы нерушимы. Безусловно 0.0>(-17.76)

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