Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 23
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ёпрст, ну что упираться то, по факту если все остальные результаты эксперта при наличии сделок отрицательные то лучше не торговать вообще! факт? - факт)
для фильтрации подобных парадоксов - кастом критерий)
Уважаемый @Mikhail Mishanin, вы читаете вообще предыдущие посты? Или так... лишь бы ляпнуть что?
Речь о просадке, а не о прибили. А просадка в результатах оптимизации - величина отрицательная.
И лучшим результатом оптимизатор считает нулевую просадку, что при отсутствии сделок в принципе неправильно!
Речь о просадке, а не о прибили. А просадка в результатах оптимизации - величина отрицательная.
Кастум-критерий = -просадка
Уважаемый @Mikhail Mishanin, вы читаете вообще предыдущие посты? Или так... лишь бы ляпнуть что?
Речь о просадке, а не о прибили. А просадка в результатах оптимизации - величина отрицательная.
И лучшим результатом оптимизатор считает нулевую просадку, что при отсутствии сделок в принципе неправильно!
Перефразирую классика М.Булгакова,- " Читал, читал и не раз! Что я только не читал! Жаль только..."
Оптимизатор - алгоритм, мнение в контексте не по его части, а то что 0.0>(-17.76) я буду считать неоспоримым в моей субъективной реальности.)
Не буду спорить, Михаил.
Ваши доводы нерушимы. Безусловно 0.0>(-17.76)