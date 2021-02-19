Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 16
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Сроков нет, так как УЖЕ отключили :)
Это поддержку отключили, а брокеры позволяют 32х терминалам торговые функции выполнять.
Это поддержку отключили, а брокеры позволяют 32х терминалам торговые функции выполнять.
Этап первый: запрет запуска на морально устаревшей 32-х битной архитектуре
Этап второй: полный запрет (и запуск и торговля и подключение к торговому серверу) на морально устаревшей 32-х битной архитектуре. Этап второй всегда сдвинут по времени, но он неминуем. Пожалуйста прекратите жаловаться на судьбу - примите как должное: прогресс не стоит на месте и не жалеет тех, кто работает на старом оборудовании.
Этап первый: запрет запуска на морально устаревшей 32-х битной архитектуре
Этап второй: полный запрет (и запуск и торговля и подключение к торговому серверу) на морально устаревшей 32-х битной архитектуре. Этап второй всегда сдвинут по времени, но он неминуем. Пожалуйста прекратите жаловаться на судьбу - примите как должное: прогресс не стоит на месте и не жалеет тех, кто работает на старом оборудовании.
Это где вы про жалобы прочитали, у какого автора?
Меня железо для офисных задач вполне устраивает, у терминала примерно те же требования.
Если отключат под предлогом борьбы за прогресс, пусть будет так, кто им запретит :-) , единственное что интересует это сроки.
Почему-то нет синхронизации "образованности" между терминалами на разных компьютерах. Билд на обоих 2539
Почему-то нет синхронизации "образованности" между терминалами на разных компьютерах. Билд на обоих 2539
Если раскрыть эту вкладку, видно, что прогресс на разных терминалах разный. Т.е. этот рейтинг привязан к терминалу, а не к учётке. Другой вопрос - логично ли это. Всё же это прогресс обучения юзера, а не терминала.
Если раскрыть эту вкладку, видно, что прогресс на разных терминалах разный. Т.е. этот рейтинг привязан к терминалу, а не к учётке. Другой вопрос - логично ли это. Всё же это прогресс обучения юзера, а не терминала.
Я к тому же. Рядом аватарка с профилем, где все синхронизировано, с сайтом и со всеми другими терминалами.
Логично было бы и "Обучение" так сделать. Разве что это прогресс, насколько ты используешь возможности терминала, а не насколько знаешь их.
2539 Build.
Webrequest из сервиса по прежнему работает не корректно.
Ответ сервера 200, приходит только на первом добавлении сервиса. На последующих запусках сервиса, ответ 1001.
Если удалить и добавить сервис заново, то всё повторяется.
Первый запуск 200, последующие 1001.
Такое же поведение с сокетами. Но уже проверял из скрипта, если держать сокет открытым, и отправлять несколько HTTPS запросов в цикле.
Первый запрос HTTPSSend проходит нормально, возвращается корректный ответ.
Последующие HTTPSSend не проходят, с ошибкой 5273.
Массив (string) содержит порядка 48690 элементов.
ArrayPrint в принципе может распечатать все элементы или стоит какое-то ограничение?
При таком варианте
я по-умолчанию использую флаг
и получаю первые и последние 100 элементов. (об этом кстати говорит подсказка после 100-й строки)
Вариант два:
(как видите, среди флагов я не указал ARRAYPRINT_LIMIT - предполагаю, что теперь должен распечататься весь массив)
но в результате получаю только первые 50 строк.
Код скрипта:
Сколько элементов Вы ожидали увидеть в тесте вместо 50 ?
Учтите, ArraySize возвращает общее количество элементов по всем размерностям, в примере правильнее использовать ArrayRange(array,0)
Такое же поведение с сокетами. Но уже проверял из скрипта, если держать сокет открытым, и отправлять несколько HTTPS запросов в цикле.
Первый запрос HTTPSSend проходит нормально, возвращается корректный ответ.
Последующие HTTPSSend не проходят, с ошибкой 5273.
WebRequest не будет поддерживать режим KeepAlive, у этой функции одно применение - выполнить запрос к серверу для получения данных за один вызов.
Вам необходимо использовать Socket функции, чтобы реализовать нужный функционал.
Сколько элементов Вы ожидали увидеть в тесте вместо 50 ?
Учтите, ArraySize возвращает общее количество элементов по всем размерностям, в примере правильнее использовать ArrayRange(array,0)
ArrayRange(array,0) возвращает 9738 - это размер первого измерения. Это никак не 50 и ни как ни двести (первые и последние 100).
Главное остаётся: ArrayPrint или распечатывает только первые 50 элементов, или первые 100 и последние 100. Но никак не хочет печать весь массив ( 9738 элементов в первом измерении).