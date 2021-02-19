Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 16

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Vladimir Karputov:

Сроков нет, так как УЖЕ отключили :)


Это поддержку отключили, а брокеры позволяют 32х терминалам торговые функции выполнять. 

 
psyman:


Это поддержку отключили, а брокеры позволяют 32х терминалам торговые функции выполнять. 

Этап первый: запрет запуска на морально устаревшей 32-х битной архитектуре

Этап второй: полный запрет (и запуск и торговля и подключение к торговому серверу) на  морально устаревшей 32-х битной архитектуре. Этап второй всегда сдвинут по времени, но он неминуем. Пожалуйста прекратите жаловаться на судьбу - примите как должное: прогресс не стоит на месте и не жалеет тех, кто работает на старом оборудовании.

 
Vladimir Karputov:

Этап первый: запрет запуска на морально устаревшей 32-х битной архитектуре

Этап второй: полный запрет (и запуск и торговля и подключение к торговому серверу) на  морально устаревшей 32-х битной архитектуре. Этап второй всегда сдвинут по времени, но он неминуем. Пожалуйста прекратите жаловаться на судьбу - примите как должное: прогресс не стоит на месте и не жалеет тех, кто работает на старом оборудовании.


Это где вы про жалобы прочитали, у какого автора?

Меня железо для офисных задач вполне устраивает, у терминала примерно те же требования. 

Если отключат под предлогом борьбы за прогресс, пусть будет так, кто им запретит :-)  , единственное что интересует это сроки.

 

Почему-то нет синхронизации "образованности" между терминалами на разных компьютерах. Билд на обоих 2539

 
Vasiliy Pushkaryov:

Почему-то нет синхронизации "образованности" между терминалами на разных компьютерах. Билд на обоих 2539

Если раскрыть эту вкладку, видно, что прогресс на разных терминалах разный. Т.е. этот рейтинг привязан к терминалу, а не к учётке. Другой вопрос - логично ли это. Всё же это прогресс обучения юзера, а не терминала.

 
Edgar Akhmadeev:

Если раскрыть эту вкладку, видно, что прогресс на разных терминалах разный. Т.е. этот рейтинг привязан к терминалу, а не к учётке. Другой вопрос - логично ли это. Всё же это прогресс обучения юзера, а не терминала.

Я к тому же. Рядом аватарка с профилем, где все синхронизировано, с сайтом и со всеми другими терминалами.

Логично было бы и "Обучение" так сделать. Разве что это прогресс, насколько ты используешь возможности терминала, а не насколько знаешь их.

 
Roman:

2539 Build.
Webrequest из сервиса по прежнему работает не корректно.
Ответ сервера 200, приходит только на первом добавлении сервиса. На последующих запусках сервиса, ответ 1001.
Если удалить и добавить сервис заново, то всё повторяется.
Первый запуск 200, последующие 1001.

Такое же поведение с сокетами. Но уже проверял из скрипта, если держать сокет открытым, и отправлять несколько HTTPS запросов в цикле.
Первый запрос HTTPSSend проходит нормально, возвращается корректный ответ.
Последующие HTTPSSend не проходят, с ошибкой 5273.

 
Vladimir Karputov:


Массив (string) содержит порядка 48690 элементов.

ArrayPrint в принципе может распечатать все элементы или стоит какое-то ограничение?


При таком варианте

я по-умолчанию использую флаг 

ARRAYPRINT_LIMIT – print only the first 100 and the last 100 array elements. Use if you want to print only a part of a large array.

и получаю первые и последние 100 элементов. (об этом кстати говорит подсказка после 100-й строки)


Вариант два:

(как видите, среди флагов я не указал ARRAYPRINT_LIMIT - предполагаю, что теперь должен распечататься весь массив)

но в результате получаю только первые 50 строк.


Код скрипта:

Сколько элементов Вы ожидали увидеть в тесте вместо 50 ?

Учтите, ArraySize возвращает общее количество элементов по всем размерностям, в примере правильнее использовать ArrayRange(array,0)

 
Roman:

Такое же поведение с сокетами. Но уже проверял из скрипта, если держать сокет открытым, и отправлять несколько HTTPS запросов в цикле.
Первый запрос HTTPSSend проходит нормально, возвращается корректный ответ.
Последующие HTTPSSend не проходят, с ошибкой 5273.

WebRequest не будет поддерживать режим KeepAlive, у этой функции одно применение - выполнить запрос к серверу для получения данных за один вызов.


Вам необходимо использовать Socket функции, чтобы реализовать нужный функционал.

Документация по MQL5: Сетевые функции
Документация по MQL5: Сетевые функции
  • www.mql5.com
Группа функций Socket* позволяет создать TCP-соединение (в том числе защищенное соединение TLS) с удаленным хостом через системные сокеты. Схема работы проста: вы создаете сокет, подключаетесь к серверу и можете начинать чтение и запись данных. Для безопасности конечного пользователя на стороне клиентского терминала реализован список...
 
Ilyas:

Сколько элементов Вы ожидали увидеть в тесте вместо 50 ?

Учтите, ArraySize возвращает общее количество элементов по всем размерностям, в примере правильнее использовать ArrayRange(array,0)

ArrayRange(array,0) возвращает 9738 - это размер первого измерения. Это никак не 50 и ни как ни двести (первые и последние 100).

Главное остаётся: ArrayPrint или распечатывает только первые 50 элементов, или первые 100 и последние 100. Но никак не хочет печать весь массив ( 9738 элементов в первом измерении).

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