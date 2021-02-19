Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Nod32 обнаружил вирус в новом обновление. Что делать?
Посмотрите цифровую подпись.
Кроме того, ни один апдейт даже не скачается, если в нем не будет нашей цифровой подписи. Сборки проектов делаются на специально выделенной и защищенной среде, куда ни у кого нет доступа. Кроме официального Code Signing Certificate мы все пакеты снабжаем дополнительной RSA подписью, приватный ключ от которого надежно защищен.
Антивирусы иногда ложно ругаются на файлы терминала, так как каждый исполнимый файл каждый раз по новому полиморфно защищается. Иногда какие-то похожие сигнатуры защитного кода системы VM Protect смахивают на те, что встречались в вирусах или троянах.
Тут тоже ложная тревога. Это уже было десятки раз за последние 20 лет.
Проверил функционал "Подписки\MarketData" - как и прежде одна витрина, функционал подписок так и не заработал.
Хотя уже прошло более месяца с даты релиза, средства в разработку были компанией вложены, анонс проведен.
Когда можно ожидать активации подписок для пользователей платформы?
Это был релиз функционала, а сейчас мы работаем над лицензированием подписок с биржами.
К сожалению, это долгий процесс и предсказать дату пока не можем.
Uma versão alterada da plataforma MetaTrader 5 será lançada na sexta-feira, 10 de julho de 2020. A atualização contém as seguintes alterações:
Agora, todas as dicas interativas estão divididas em tópicos, para facilitar a navegação durante o aprendizado. Para cada categoria, o número de dicas concluídas e o restante é mostrado.
Além disso, uma lista de verificação foi adicionada a cada dica, indicando a ação principal que deve ser concluída para concluir o treinamento.
O design do sistema de treinamento também foi completamente atualizado e os erros no ciclo de progresso geral do treinamento foram eliminados.
Isso permite que você trabalhe rapidamente com projetos que consistem em muitos arquivos. Por exemplo, para substituir o texto em todos os arquivos de programa, você não precisa especificar seus diretórios manualmente, ou o editor os favoritos automaticamente pelas diretivas #include.
Testador: Os critérios de otimização foram alterados , nos quais dois indicadores foram levados em consideração - saldo e um segundo fator. Agora eles levam em conta apenas o segundo fator, sem equilíbrio. Tais critérios são mais simples e mais compreensíveis para análise.
O gráfico é colorido com um gradiente de verde para vermelho, dependendo do valor do critério de otimização. Os seguintes núcleos são usados para uma tabela:
A atualização está disponível no sistema Live Update.
Nod32 обнаружил вирус в новом обновление. Что делать?
Сел поработать в визуализаторе - и что же я вижу, отложки не отображаются после их удаления, нет информации и об их модификации - на истории их как бы вообще нет.
Но это не всё, визуализатор запаздывает, в терминале уже график отрисован, а в визуализаторе нет истории - нет и графических стрелок - очень плохо.
В тестере пропали цены в Истории:
Добавьте в тестер позиции!
Мне крайне нужно видеть позицию и от нее ответвление сделок, желательно раскладывающиеся по нажатию на плюсик возле позиции, а по необходимости подключение и ордеров.
Продолжу ругать тестер, так как это конечно надо менять.
Выяснил, что в режиме OHLC по Low цены бара несрабатывает отложка - для кухонного форекса это может и справедливо, но для биржи - жесть - неужели нельзя сделать дополнительный режим OHLC для биржи, где будут открывать отложки по всему диапазону бара?
Запустил тяжелый режим тестирования - на реальных тиках, по тому Low бара сделка прошла, но теперь не проходит две других сделки, которые даже не на лоях! А проторговываю я свои же сделки по этому инструменту.
А вообще, хороши бы сделать возможность системно открывавать в тестере стратегий свои же сделки с рядом функционала:
- Повторить как было
- Поставить стопы и тейки
- Лимитировать максимальный объем
Этот функционал очень много дает пищи для размышления над улучшением ручной торговли. А из-за выше описанных косяков я никак не могу его воспроизвести в точности - придется делать костыли.
Почему тики за 2 секунды из интерфейса терминала получаю по несколько минут?
А может и вообще не получу - устал уже ждать...
Тики пришли всё же.
А вот из истории я получаю информацию по своим реальным сделкам
Где искать правду?
В этот день у меня прошло по этому инструменту Si-12.17 4065 сделок, все корректны по тикам отрабатывают, кроме этих двух.
Хотя и стоит сделать скрипт для проверки ещё и времени с объемом...
Разработчикам есть предложение.
Разделить терминал(клиент) на две части.
Для дилингового форекс свой МТ5, для биржевой торговли свой МТ5.
Для форекс терминала вырезать всё биржевое.
Для биржевого терминала, вырезать всё форексное.
Форекс терминал и тестер, разрабатывать для форекс индустрии.
Биржевой терминал и тестер, разрабатывать для биржевой индустрии.
Разделив индустрии, будет чёткое разграничение програмного обеспечения.
Не будут пересекаться структуры проекта, уменьшатся баги, не стабильность и т.д.
Когда что то правите или добавляете в новом билде, то обязательно что то сломаете другое.
Разделив индустрии на два приложения, будет чёткое разграничение в коде разработок, меньше ошибок и т.д.
Что касается ошибки.
2530 в сервисах не правильно работает WebRequest.
При первом запуске не зацикленного сервиса, WebRequest возращает ответ сервера 200. Всё Ок.
При повторных запусках не зацикленного сервиса WebRequest возвращает 1001.
Удаляю сервис, добавляю сервис снова. При первом запуске ответ 200, при повторных запусках ответ 1001.
В зацикленном состоянии, то же поведение. Первая итерация ответ 200, последующие 1001.
Если вызывать WebRequest из скрипта, ошибок не наблюдается.И ещё убедительная просьба.
Добавьте пожалуйста в сервисы все обработчики эксперта.
Ну очень их не хватает для полноценной разработки из сервиса.