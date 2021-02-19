Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 4

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Volokola:

Nod32  обнаружил вирус в новом обновление. Что делать?


Посмотрите цифровую подпись.

Кроме того, ни один апдейт даже не скачается, если в нем не будет нашей цифровой подписи. Сборки проектов делаются на специально выделенной и защищенной среде, куда ни у кого нет доступа. Кроме официального Code Signing Certificate мы все пакеты снабжаем дополнительной RSA подписью, приватный ключ от которого надежно защищен.

Антивирусы иногда ложно ругаются на файлы терминала, так как каждый исполнимый файл каждый раз по новому полиморфно защищается. Иногда какие-то похожие сигнатуры защитного кода системы VM Protect смахивают на те, что встречались в вирусах или троянах.

Тут тоже ложная тревога. Это уже было десятки раз за последние 20 лет.

 
Sergey Lebedev:

Проверил функционал "Подписки\MarketData" - как и прежде одна витрина, функционал подписок так и не заработал.

Хотя уже прошло более месяца с даты релиза, средства в разработку были компанией вложены, анонс проведен.

Когда можно ожидать активации подписок для пользователей платформы?

Это был релиз функционала, а сейчас мы работаем над лицензированием подписок с биржами.

К сожалению, это долгий процесс и предсказать дату пока не можем.

 
Metaquotas :

Uma versão alterada da plataforma MetaTrader 5 será lançada na sexta-feira, 10 de julho de 2020. A atualização contém as seguintes alterações:

  1. Terminal: capacidade adicional de classificar dados no Market Watch:

    • Clique no nome de qualquer coluna para classificar uma lista por seus dados. Por exemplo, pelo nome do símbolo, preço de fechamento, alteração diária etc.
    • Use o novo menu com como opções de classificação mais solicitadas. A classificação pelos líderes de crescimento e queda, calculada de acordo com a variação diária do preço do instrumento, será conveniente na negociação nas bolsas de valores.



  2. Terminal: O sistema de treinamento incorporado foi substancialmente reprojetado e aprimorado.

    Agora, todas as dicas interativas estão divididas em tópicos, para facilitar a navegação durante o aprendizado. Para cada categoria, o número de dicas concluídas e o restante é mostrado.



    Além disso, uma lista de verificação foi adicionada a cada dica, indicando a ação principal que deve ser concluída para concluir o treinamento.

    O design do sistema de treinamento também foi completamente atualizado e os erros no ciclo de progresso geral do treinamento foram eliminados.

  3. Terminal: Gravado ou calculado automaticamente o preço de fechamento do pregão anterior e a abertura do pregão atual para o instrumento. Se esses dados não estiverem disponíveis diretamente no seu retificador, o terminal calculará o acordo com cotações da última e da primeira sessão, respectivamente, e você poderá ver no Market Watch. Para fazer isso, inclua as colunas apropriadas na seção "Símbolos" ou vá para a seção "Detalhes".



  4. Terminal: Aplicação otimizada e significativamente acelerada de preços para posições em aberto. Quando novos ticks chegam ao terminal, preços, lucros e requisitos de margem para as posições agora são mais rapidamente.
  5. Terminal: Cálculo fixo do indicador do oscilador estocástico incorporado . Ocorreu um erro ao limitar o número de barras selecionadas nos gráficos.
  6. MQL5: Otimizou e acelerou a função de acesso significativo às propriedades da conta de negociação AccountInfo * .
  7. MQL5: acesso otimizado e acelerado às propriedades numéricas do gráfico usando a função ChartGetInteger .
  8. MetaEditor: Para um trabalho mais conveniente com o armazenamento de arquivos com a versão no MQL5 Storage , três comandos foram armazenados no menu de contexto das guias de edição do código:

    • Comparando uma cópia de trabalho de um arquivo com uma revisão atual
    • Rollback current changes
    • Exibir histórico de alterações de arquivo no armazenamento




  9. MetaEditor: Mudança do real de parênteses. Agora, os colchões estão bem destacados, não o plano de fundo abaixo deles. Por padrão, o real para parênteses está desativado. Pode ser ativado nas configurações do editor .



  10. MetaEditor: Pesquisa aprimorada e função de substituição:

    • Se você selecionar o texto no arquivo e acessar a caixa de pesquisa, o texto será automaticamente substituído no campo "Localizar". Se o texto no arquivo não foi selecionado, o texto da área de transferência será inserido no campo "Localizar". Se a área de transferência estiver vazia, o foco no campo "Localizar" for definido apenas na janela de pesquisa.
    • Um comportamento semelhante é implementado quando uma janela de substituição é chamada, somente após o texto selecionado no campo de pesquisa, ou o cursor é movido para o campo "Substituir por" para que você possa usar o texto selecionado a ser substituído
    • Os resultados de pesquisa e substituição agora não são em uma caixa de diálogo separada, mas nenhum log. Se uma janela "Ferramentas" estiver ativada neste momento, um guia de log será automaticamente selecionado nela. Portanto, você não precisa perder tempo fechando janelas desnecessárias.

  11. MetaEditor: Corrigida pesquisa na janela de comparação de arquivos ao trabalhar com o armazenamento com a versão de armazenamento de armazenamento do MQL5.
  12. MetaEditor: adicionada a capacidade de usar e substituir os arquivos incluídos no arquivo atual por meio da diretiva #include .

    Isso permite que você trabalhe rapidamente com projetos que consistem em muitos arquivos. Por exemplo, para substituir o texto em todos os arquivos de programa, você não precisa especificar seus diretórios manualmente, ou o editor os favoritos automaticamente pelas diretivas #include.



  13. Testador: Os critérios de otimização foram alterados , nos quais dois indicadores foram levados em consideração - saldo e um segundo fator. Agora eles levam em conta apenas o segundo fator, sem equilíbrio. Tais critérios são mais simples e mais compreensíveis para análise.

    • Saldo + rentabilidade máxima -> Rentabilidade máxima
    • Saldo + expectativa máxima de ganhar -> Expectativa máxima de ganhar
    • Saldo + levantamento mínimo -> levantamento mínimo
    • Saldo + fator máximo de recuperação -> fator máximo de recuperação
    • Equilíbrio + taxa máxima de Sharpe -> taxa máxima de Sharpe




  14. Testador: no submenu "Parâmetros otimizados", foram executados comandos para ativar ou remover rapidamente uma exibição de todas as colunas de parâmetros de entrada na tabela de resultados de otimização:



  15. Testador: Cor adicionada da tabela e gráfico dos resultados da otimização para uma análise visual conveniente dos passes.

    O gráfico é colorido com um gradiente de verde para vermelho, dependendo do valor do critério de otimização. Os seguintes núcleos são usados ​​para uma tabela:

    • Os valores do saldo - azul são coloridos acima do depósito inicial, vermelho - abaixo.
    • Os valores de lucro - azul são pintados acima de zero, vermelho - abaixo.
    • Expectativa de ganhar - os valores azuis são coloridos acima de zero, vermelho - abaixo.
    • Drawdown - de verde (0-5%) a vermelho (acima de 30%).
    • Razão Sharpe - verde (mais de 2) para vermelho (abaixo de 0).
    • Fator de recuperação - verde (mais de 2) a vermelho (abaixo de 1).



  16. Testador: foram usados ​​filtros na tabela de resultados de otimização. Agora você pode ocultar rapidamente passa com falha da lista:

    • onde não havia transação
    • onde o robô demonstrou
    • onde o rebaixamento é superior a 50%
    • onde o fator de recuperação está abaixo de 1
    • onde a proporção de Sharpe é menor que 0,5



  17. Testador: operação otimizada da rede em nuvem MQL5. Por exemplo, agora ao otimizar novamente o consultor, uma rede tenta usar os mesmos agentes de teste que antes. Com um alto grau de probabilidade, eles já estão prontos para todo o ambiente de mercado, incluindo dados históricos e os cálculos podem ser iniciados rapidamente.
  18. Documentação complicada.


A atualização está disponível no sistema Live Update.

Hi, nice Updates. If it is possible develop some function in MQL5 to open the Deep of Market of any specified Symbol it would be very very great! Many traders need to see the DOM tô have some idea about how many lots are available to buy or sell, and it opens many use application. I am wondering that it is possible create this function!!!!! 
 
Volokola :

Nod32  обнаружил вирус в новом обновление. Что делать?


Отправьте программу производителю Nod32 с пометкой, что это, скорее всего,  'false positive detection' (ложноположительное обнаружение).
 

Сел поработать в визуализаторе - и что же я вижу, отложки не отображаются после их удаления, нет информации и об их модификации - на истории их как бы вообще нет.

Но это не всё, визуализатор запаздывает, в терминале уже график отрисован, а в визуализаторе нет истории - нет и графических стрелок - очень плохо.

 

В тестере пропали цены в Истории:


 

Добавьте в тестер позиции!

Мне крайне нужно видеть позицию и от нее ответвление сделок, желательно раскладывающиеся по нажатию на плюсик возле позиции, а по необходимости подключение и ордеров.

 

Продолжу ругать тестер, так как это конечно надо менять.

Выяснил, что в режиме OHLC по Low цены бара несрабатывает отложка - для кухонного форекса это может и справедливо, но для биржи - жесть - неужели нельзя сделать дополнительный режим OHLC для биржи, где будут открывать отложки по всему диапазону бара?

Запустил тяжелый режим тестирования - на реальных тиках, по тому Low бара сделка прошла, но теперь не проходит две других сделки, которые даже не на лоях! А проторговываю я свои же сделки по этому инструменту.


А вообще, хороши бы сделать возможность системно открывавать в тестере стратегий свои же сделки с рядом функционала:

- Повторить как было

- Поставить стопы и тейки

- Лимитировать максимальный объем

Этот функционал очень много дает пищи для размышления над улучшением ручной торговли. А из-за выше описанных косяков я никак не могу его воспроизвести в точности - придется делать костыли.

 

Почему тики за 2 секунды из интерфейса терминала получаю по несколько минут?

А может и вообще не получу - устал уже ждать...

Тики пришли всё же.

<DATE>  <TIME>  <BID>   <ASK>   <LAST>  <VOLUME>        <FLAGS>
2017.11.14      10:14:49.177            59823                   4
2017.11.14      10:14:49.183                    59822   3.00000000      56
2017.11.14      10:14:49.739                    59821   1.00000000      88
2017.11.14      10:14:49.916            59822                   4
2017.11.14      10:14:50.020                    59821   8.00000000      88
2017.11.14      10:14:50.065                    59822   5.00000000      56
2017.11.14      10:14:50.093                    59821   30.00000000     88
2017.11.14      10:14:50.093                    59821   1.00000000      88
2017.11.14      10:14:50.093                    59821   1.00000000      88
2017.11.14      10:14:50.093                    59821   1.00000000      88
2017.11.14      10:14:50.093                    59821   17.00000000     88
2017.11.14      10:14:50.578                    59822   10.00000000     56
2017.11.14      10:14:50.578                    59822   3.00000000      56
2017.11.14      10:14:50.578                    59822   2.00000000      56
2017.11.14      10:14:51.929                    59821   13.00000000     88
2017.11.14      10:14:51.929                    59821   2.00000000      88

А вот из истории я получаю информацию по своим реальным сделкам



Где искать правду?

В этот день у меня прошло по этому инструменту Si-12.17 4065 сделок, все корректны по тикам отрабатывают, кроме этих двух.

Хотя и стоит сделать скрипт для проверки ещё и времени с объемом...

 

Разработчикам есть предложение.
Разделить терминал(клиент) на две части.
Для дилингового форекс свой МТ5, для биржевой торговли свой МТ5.
Для форекс терминала вырезать всё биржевое.
Для биржевого терминала, вырезать всё форексное.
Форекс терминал и тестер, разрабатывать для форекс индустрии.
Биржевой терминал и тестер, разрабатывать для биржевой индустрии.
Разделив индустрии, будет чёткое разграничение програмного обеспечения.
Не будут пересекаться структуры проекта, уменьшатся баги, не стабильность и т.д. 
Когда что то правите или добавляете в новом билде, то обязательно что то сломаете другое.
Разделив индустрии на два приложения, будет чёткое разграничение в коде разработок, меньше ошибок и т.д.


Что касается ошибки.
2530 в сервисах не правильно работает WebRequest.

При первом запуске не зацикленного сервиса, WebRequest возращает ответ сервера 200. Всё Ок.
При повторных запусках не зацикленного сервиса WebRequest возвращает 1001.
Удаляю сервис, добавляю сервис снова. При первом запуске ответ 200, при повторных запусках ответ 1001.
В зацикленном состоянии, то же поведение. Первая итерация ответ 200, последующие 1001.

Если вызывать WebRequest из скрипта, ошибок не наблюдается.

И ещё убедительная просьба.
Добавьте пожалуйста в сервисы все обработчики эксперта.
Ну очень их не хватает для полноценной разработки из сервиса.
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